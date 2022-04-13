Компания Lavazza прекращает работу в России

Известный итальянский производитель кофе компания Lavazza приняла решение о прекращении работы на территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

В то же время компания решила временно прекратить продажи в Украине.

В Lavazza заявили, что ей придется решать "очень сложный и богатый на вызовы" 2022 год из-за роста цен на сырье.

"Прежде всего зеленый кофе, а также упаковка, электроэнергия, логистика и риски, связанные с драматической геополитической ситуацией", – подчеркнул исполнительный директор Антонио Баравалле.

Отмечается, что повышение цен было в основном из-за проблем глобальной цепи поставок и убытков, вызванных погодными явлениями.

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