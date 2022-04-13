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Компания Lavazza прекращает работу в России
Известный итальянский производитель кофе компания Lavazza приняла решение о прекращении работы на территории РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
В то же время компания решила временно прекратить продажи в Украине.
В Lavazza заявили, что ей придется решать "очень сложный и богатый на вызовы" 2022 год из-за роста цен на сырье.
"Прежде всего зеленый кофе, а также упаковка, электроэнергия, логистика и риски, связанные с драматической геополитической ситуацией", – подчеркнул исполнительный директор Антонио Баравалле.
Отмечается, что повышение цен было в основном из-за проблем глобальной цепи поставок и убытков, вызванных погодными явлениями.
Топ комментарии
+13 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий13.04.2022 16:36
+2 Trevor Tro
показать весь комментарий13.04.2022 16:38
+2 Urs
показать весь комментарий13.04.2022 16:38
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Водночас компанія вирішила тимчасово припинити продажі в Україні. Джерело:
Дуже шкода, що так пізно...
А скільки ще компаній там тихенько сидить...
Чомусь впевнений, що навіть при негайному згортанні бізнесу з рашки, такі крупні компанії не втратять настільки багато коштів, щоб стати банкрутом.
Нехай би власники і керівництво цих компаній знали, що доки вони працюють в рашці, доти вони є співучасники війни.