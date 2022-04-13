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Компания Lavazza прекращает работу в России

lavazza,лавазза

Известный итальянский производитель кофе компания Lavazza приняла решение о прекращении работы на территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

В то же время компания решила временно прекратить продажи в Украине.

В Lavazza заявили, что ей придется решать "очень сложный и богатый на вызовы" 2022 год из-за роста цен на сырье.

"Прежде всего зеленый кофе, а также упаковка, электроэнергия, логистика и риски, связанные с драматической геополитической ситуацией", – подчеркнул исполнительный директор Антонио Баравалле.

Отмечается, что повышение цен было в основном из-за проблем глобальной цепи поставок и убытков, вызванных погодными явлениями.

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Топ комментарии
+13
Зачєм лапатнікам коффє када єсть баяра,тармазуха,барматуха...
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13.04.2022 16:36
+2
Слоїк глоду з ранку бадьорить до вечора.
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13.04.2022 16:38
+2
пусть переходят на цикорий. Хорошо дополнят вкус кофе из цикория отварная репа с льняным маслом.
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13.04.2022 16:38
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Зачєм лапатнікам коффє када єсть баяра,тармазуха,барматуха...
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13.04.2022 16:36 Ответить
Читати треба не лише заголовки.
Водночас компанія вирішила тимчасово припинити продажі в Україні. Джерело:
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13.04.2022 16:40 Ответить
у нас их контрабас и раньше нормально продавался...
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13.04.2022 16:54 Ответить
Слоїк глоду з ранку бадьорить до вечора.
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13.04.2022 16:38 Ответить
пусть переходят на цикорий. Хорошо дополнят вкус кофе из цикория отварная репа с льняным маслом.
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13.04.2022 16:38 Ответить
Отак. Не пити цапью смачної кави.
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13.04.2022 16:38 Ответить
Цього мало, треба ще прибрати фашистські літери ZZ.
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13.04.2022 16:39 Ответить
Не самий необхідний продукт.
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13.04.2022 16:39 Ответить
Сім років мак не родив, і голоду не було.
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13.04.2022 16:41 Ответить
Компанія напевно побачила, як кацапські бабуїни варили кашу з квових зерен у Чорнобилі.
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13.04.2022 16:41 Ответить
Onji i supchik s kapustoi mogli ot kofeinih bobov svaritj 😀
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13.04.2022 18:11 Ответить
моя повага!
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13.04.2022 16:53 Ответить
лаптеногим скрепно кофе с морковки делать
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13.04.2022 17:03 Ответить
Кохфе из вологодских желудей скрепней для любителей помоев
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13.04.2022 17:09 Ответить
Из жолудей это только для их начальства. Стальное стадо будет заваривать козьи катышки.
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13.04.2022 17:18 Ответить
Козьи наки
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13.04.2022 17:20 Ответить
Кто победнее-тому кирпич тёртый заваривать
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13.04.2022 17:24 Ответить
Тільки зараз??!!
Дуже шкода, що так пізно...
А скільки ще компаній там тихенько сидить...
Чомусь впевнений, що навіть при негайному згортанні бізнесу з рашки, такі крупні компанії не втратять настільки багато коштів, щоб стати банкрутом.
Нехай би власники і керівництво цих компаній знали, що доки вони працюють в рашці, доти вони є співучасники війни.
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13.04.2022 17:47 Ответить
 
 