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Компанія Lavazza припиняє роботу в Росії

lavazza,лавазза

Відомий італійський виробник кави компанія Lavazza ухвалила рішення про припинення роботи на території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Водночас компанія вирішила тимчасово припинити продажі в Україні.

У Lavazza заявили, що їй доведеться вирішувати "надзвичайно складний і багатий на виклики" 2022 рік через зростання цін на сировину.

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"Насамперед зелена кава, а також упаковка, електроенергія, логістика і ризики, пов’язані з драматичною геополітичною ситуацією", – наголосив виконавчий директор Антоніо Баравалле.

Зазначається, що підвищення цін було в основному через проблеми глобального ланцюга поставок і збитки, спричинені погодними явищами.

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Топ коментарі
+13
Зачєм лапатнікам коффє када єсть баяра,тармазуха,барматуха...
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13.04.2022 16:36
+2
Слоїк глоду з ранку бадьорить до вечора.
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13.04.2022 16:38
+2
пусть переходят на цикорий. Хорошо дополнят вкус кофе из цикория отварная репа с льняным маслом.
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13.04.2022 16:38
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Зачєм лапатнікам коффє када єсть баяра,тармазуха,барматуха...
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13.04.2022 16:36 Відповісти
Читати треба не лише заголовки.
Водночас компанія вирішила тимчасово припинити продажі в Україні. Джерело:
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13.04.2022 16:40 Відповісти
у нас их контрабас и раньше нормально продавался...
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13.04.2022 16:54 Відповісти
Слоїк глоду з ранку бадьорить до вечора.
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13.04.2022 16:38 Відповісти
пусть переходят на цикорий. Хорошо дополнят вкус кофе из цикория отварная репа с льняным маслом.
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13.04.2022 16:38 Відповісти
Отак. Не пити цапью смачної кави.
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13.04.2022 16:38 Відповісти
Цього мало, треба ще прибрати фашистські літери ZZ.
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13.04.2022 16:39 Відповісти
Не самий необхідний продукт.
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13.04.2022 16:39 Відповісти
Сім років мак не родив, і голоду не було.
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13.04.2022 16:41 Відповісти
Компанія напевно побачила, як кацапські бабуїни варили кашу з квових зерен у Чорнобилі.
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13.04.2022 16:41 Відповісти
Onji i supchik s kapustoi mogli ot kofeinih bobov svaritj 😀
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13.04.2022 18:11 Відповісти
моя повага!
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13.04.2022 16:53 Відповісти
лаптеногим скрепно кофе с морковки делать
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13.04.2022 17:03 Відповісти
Кохфе из вологодских желудей скрепней для любителей помоев
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13.04.2022 17:09 Відповісти
Из жолудей это только для их начальства. Стальное стадо будет заваривать козьи катышки.
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13.04.2022 17:18 Відповісти
Козьи наки
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13.04.2022 17:20 Відповісти
Кто победнее-тому кирпич тёртый заваривать
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13.04.2022 17:24 Відповісти
Тільки зараз??!!
Дуже шкода, що так пізно...
А скільки ще компаній там тихенько сидить...
Чомусь впевнений, що навіть при негайному згортанні бізнесу з рашки, такі крупні компанії не втратять настільки багато коштів, щоб стати банкрутом.
Нехай би власники і керівництво цих компаній знали, що доки вони працюють в рашці, доти вони є співучасники війни.
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13.04.2022 17:47 Відповісти
 
 