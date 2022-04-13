4 276 19
Компанія Lavazza припиняє роботу в Росії
Відомий італійський виробник кави компанія Lavazza ухвалила рішення про припинення роботи на території РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.
Водночас компанія вирішила тимчасово припинити продажі в Україні.
У Lavazza заявили, що їй доведеться вирішувати "надзвичайно складний і багатий на виклики" 2022 рік через зростання цін на сировину.
"Насамперед зелена кава, а також упаковка, електроенергія, логістика і ризики, пов’язані з драматичною геополітичною ситуацією", – наголосив виконавчий директор Антоніо Баравалле.
Зазначається, що підвищення цін було в основному через проблеми глобального ланцюга поставок і збитки, спричинені погодними явищами.
Топ коментарі
+13 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар13.04.2022 16:36
+2 Trevor Tro
показати весь коментар13.04.2022 16:38
+2 Urs
показати весь коментар13.04.2022 16:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Водночас компанія вирішила тимчасово припинити продажі в Україні. Джерело:
Дуже шкода, що так пізно...
А скільки ще компаній там тихенько сидить...
Чомусь впевнений, що навіть при негайному згортанні бізнесу з рашки, такі крупні компанії не втратять настільки багато коштів, щоб стати банкрутом.
Нехай би власники і керівництво цих компаній знали, що доки вони працюють в рашці, доти вони є співучасники війни.