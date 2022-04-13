Компанія Lavazza припиняє роботу в Росії

Відомий італійський виробник кави компанія Lavazza ухвалила рішення про припинення роботи на території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Водночас компанія вирішила тимчасово припинити продажі в Україні.

У Lavazza заявили, що їй доведеться вирішувати "надзвичайно складний і багатий на виклики" 2022 рік через зростання цін на сировину.

Читайте також: Hesburger упродовж квітня закриє всі свої ресторани в Росії

"Насамперед зелена кава, а також упаковка, електроенергія, логістика і ризики, пов’язані з драматичною геополітичною ситуацією", – наголосив виконавчий директор Антоніо Баравалле.

Зазначається, що підвищення цін було в основному через проблеми глобального ланцюга поставок і збитки, спричинені погодними явищами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Bloomberg відмовився від російськомовної версії новин