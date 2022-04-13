В среду, 13 апреля, Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций против России. В частности, Швейцария ввела санкции против 200 россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе правительства Швейцарии.

"Список санкций Швейцарии (против РФ и Беларуси – ред.) теперь полностью соответствует списку Евросоюза", - говорится в заявлении правительства Швейцарии.

Как отмечается, эти ограничительные меры включают в себя еще 200 физических и юридических лиц, в том числе двух дочерей президента России Владимира Путина.

Новые санкции вступают в силу 13 апреля.

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