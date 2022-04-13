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Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций против России
В среду, 13 апреля, Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций против России. В частности, Швейцария ввела санкции против 200 россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе правительства Швейцарии.
"Список санкций Швейцарии (против РФ и Беларуси – ред.) теперь полностью соответствует списку Евросоюза", - говорится в заявлении правительства Швейцарии.
Как отмечается, эти ограничительные меры включают в себя еще 200 физических и юридических лиц, в том числе двух дочерей президента России Владимира Путина.
Новые санкции вступают в силу 13 апреля.
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Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий13.04.2022 16:53 Ответить Мне нравится 6
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