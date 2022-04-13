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Швейцарія приєдналася до п'ятого пакету санкцій проти Росії
У середу, 13 квітня, Швейцарія приєдналася до п'ятого пакету санкцій проти Росії. Зокрема, Швейцарія ввела санкції проти 200 росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі уряду Швейцарії.
"Список санкцій Швейцарії (проти РФ та Білорусі – ред.) тепер повністю відповідає списку Євросоюзу", - йдеться в заяві уряду Швейцарії.
Як зазначається, ці обмежувальні заходи включають ще 200 фізичних та юридичних осіб, у тому числі двох дочок президента Росії Володимира Путіна.
Нові санкції вступають в силу в 13 квітня.
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Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар13.04.2022 16:53 Відповісти Мені подобається 6
Paul Foxen
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