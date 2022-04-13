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Новини Санкції проти Росії
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Швейцарія приєдналася до п'ятого пакету санкцій проти Росії

санкции

У середу, 13 квітня, Швейцарія приєдналася до п'ятого пакету санкцій проти Росії. Зокрема, Швейцарія ввела санкції проти 200 росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі уряду Швейцарії.

"Список санкцій Швейцарії (проти РФ та Білорусі – ред.) тепер повністю відповідає списку Євросоюзу", - йдеться в заяві уряду Швейцарії.

Як зазначається, ці обмежувальні заходи включають ще 200 фізичних та юридичних осіб, у тому числі двох дочок президента Росії Володимира Путіна.

Нові санкції вступають в силу в 13 квітня.

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Швейцарцям-респект...
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13.04.2022 16:53 Відповісти
Я кожен раз коли читаю про Швейцарію, у мене завжди приємне таке відчуття... Швейцарія... яка навіть до рейху не вводила санкції... кацапи навіть швейцраію доє*али...
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13.04.2022 16:55 Відповісти
Чому пізніше за ЄС?
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13.04.2022 17:08 Відповісти
Краще зброю, ніж пакети.
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13.04.2022 17:11 Відповісти
 
 