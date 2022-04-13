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Байден продлил действие введенных ранее санкций против России

байден

Президент США Джо Байден продлил на год действие чрезвычайной ситуации национального масштаба в связи со злонамеренной деятельностью правительства российской федерации, автоматически продлевающей санкции против России, введенные указами главы Белого дома ранее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в официальном письме спикеру Палаты представителей и главе Сената Конгресса США, обнародованном в среду на сайте Белого дома.

"Злонамеренная внешнеполитическая деятельность правительства Российской Федерации… продолжает создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - отметил президент США в официальном письме.

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В этой связи указывается, что чрезвычайная ситуация в связи с угрозой РФ была введена указом от 15 апреля 2021, расширена указом президента от 8 марта 2022 и дополнена указами от 20 августа 2021, 11 марта 2022 и 6 апреля 2022 года. Эти указы предусматривали введение санкций и экспортных ограничений против российской федерации из-за злонамеренных действий ее правительства, направленных против США, союзников и партнеров, а также посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Добре. Та треба значно більше і раніше.
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13.04.2022 18:23 Ответить
А нельзя было сразу на лет 20 ввести? Ну чтобы потом не продлевать каждый раз? Ведь если потребуется отменить, то это всегда можно сделать...
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13.04.2022 18:34 Ответить
Ви пане Баден- самий настоящий Джо!! Повага і здоров"я Вам і довгого життя на посту Президента!
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13.04.2022 19:05 Ответить
 
 