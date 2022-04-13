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Байден продовжив дію введених раніше санкцій проти Росії

байден

Президент США Джо Байден продовжив на рік дію надзвичайної ситуації національного масштабу у зв’язку зі зловмисною діяльністю уряду російської федерації, що автоматично продовжує санкції проти Росії, введені указами глави Білого дому раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у офіційному листі спікеру Палати представників і голові Сенату Конгресу США, оприлюдненому в середу на сайті Білого дому.

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"Зловмисна зовнішньополітична діяльність уряду Російської Федерації… продовжує створювати незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів", - зауважив президент США в офіційному листі.

У цьому зв’язку вказується, що надзвичайна ситуація щодо загрози РФ була введена указом від 15 квітня 2021 року, розширена указом президента від 8 березня 2022 року та доповнена указами від 20 серпня 2021 року, 11 березня 2022 року та 6 квітня 2022 року. Ці укази передбачали введення санкцій та експортних обмежень проти російської федерації через зловмисні дії її уряду, спрямовані проти США, союзників та партнерів, а також посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

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Добре. Та треба значно більше і раніше.
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13.04.2022 18:23 Відповісти
А нельзя было сразу на лет 20 ввести? Ну чтобы потом не продлевать каждый раз? Ведь если потребуется отменить, то это всегда можно сделать...
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13.04.2022 18:34 Відповісти
Ви пане Баден- самий настоящий Джо!! Повага і здоров"я Вам і довгого життя на посту Президента!
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13.04.2022 19:05 Відповісти
 
 