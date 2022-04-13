Религиозная громада на Черниговщине перешла из Московского патриархата в ПЦУ. ФОТО

В Черниговской области религиозная громада села Дяговая перешла из Московского патриархата в ПЦУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил местный житель Сергей Павленко на своей странице в фейсбуке.

"Дяговская громада на сборах села 13 апреля единогласно проголосовала перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины. Это первые на Минщине православные, совершившие судьбоносный выбор", - написал он и отметил, что священник Виталий Тихомиров, выступая перед прихожанами, заявил, что "сегодня Московский патриархат компрометирует Божьи заповеди, православные ценности, поддерживая путинских захватчиков".





В комментариях корреспонденты поддерживали решение местных жителей и спрашивали, будут ли одобрены такие решения в окрестных селах. И указывали, что теперь будут внимательнее относиться к тому, в какой храм заходить.

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