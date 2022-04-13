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Черниговщина (1482) ПЦУ (788)

Религиозная громада на Черниговщине перешла из Московского патриархата в ПЦУ. ФОТО

священник,віталій,отець,тихомиров

В Черниговской области религиозная громада села Дяговая перешла из Московского патриархата в ПЦУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил местный житель Сергей Павленко на своей странице в фейсбуке.

"Дяговская громада на сборах села 13 апреля единогласно проголосовала перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины. Это первые на Минщине православные, совершившие судьбоносный выбор", - написал он и отметил, что священник Виталий Тихомиров, выступая перед прихожанами, заявил, что "сегодня Московский патриархат компрометирует Божьи заповеди, православные ценности, поддерживая путинских захватчиков".

Религиозная громада на Черниговщине перешла из Московского патриархата в ПЦУ 01

Религиозная громада на Черниговщине перешла из Московского патриархата в ПЦУ 02
Религиозная громада на Черниговщине перешла из Московского патриархата в ПЦУ 03

В комментариях корреспонденты поддерживали решение местных жителей и спрашивали, будут ли одобрены такие решения в окрестных селах. И указывали, что теперь будут внимательнее относиться к тому, в какой храм заходить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если большинство монахов перейдет в ПЦУ, для государства не проблема передать им лавры, - Епифаний

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Топ комментарии
+22
РПЦ-це ФСБ...
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13.04.2022 18:28
+16
Цьому адекватному священнику нема чого боятися анафеми від сектанта та слуги сатани гундяя. А як там до речі паша-"мерседес" себе почуває? Чи не пора слідом за "паломніцей" марченко та нах з України?
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13.04.2022 18:33
+15
РПЦ=ФСБ!
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13.04.2022 18:33
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РПЦ-це ФСБ...
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13.04.2022 18:28 Ответить
рпц це сатана!
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13.04.2022 19:30 Ответить
Цьому адекватному священнику нема чого боятися анафеми від сектанта та слуги сатани гундяя. А як там до речі паша-"мерседес" себе почуває? Чи не пора слідом за "паломніцей" марченко та нах з України?
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13.04.2022 18:33 Ответить
Адекватний священик, це як чесний злодій
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13.04.2022 21:13 Ответить
РПЦ=ФСБ!
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13.04.2022 18:33 Ответить
Главарей гундяйской бесосекты нужно арестовать и обменять на наших плененных.
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13.04.2022 18:42 Ответить
Киево-Печерскую Лавру когда освобождать начнем от оккупантов?!
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13.04.2022 18:43 Ответить
там лапы волосатые у власти и средства большие в обороте - главное что бы иконы Онуфрий не вывез и остальные исторические ценности
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13.04.2022 22:08 Ответить
Фсб втрачає представництва, куда світ котиться , а котиться до відродження України , Київської Русі
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13.04.2022 18:50 Ответить
не надо ни какой руси - есть и будет одна єдина соборна Україна
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13.04.2022 22:10 Ответить
а сектанту рпц тре кілка осикового в дупу забити і гундяю посилкою відправити.
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13.04.2022 18:51 Ответить
Значительное количество монахов Киево-Печерской Лавры готовы перейти в ПЦУ - https://infonavigator.com.ua/novosti/znachitelnoe-kolichestvo-monahov-kievo-pecherskoj-lavry-gotovy-perejti-v-pcu-mitropolit-epifanij/ Митрополит Епифаний
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13.04.2022 19:16 Ответить
вовремя предать это не предать - это предвидеть .. а что же они раньше проповедовали? как же сейчас перекрашенные попы будут службы вести? от лукавого?
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13.04.2022 22:12 Ответить
:"- лед тронулся, господа присяжные заседатели..."
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13.04.2022 19:38 Ответить
Нарешті розум прийшов у голови . Від ********-диявольської московської "церкви" , яка по вуха в крові , люди починають навертатись до Бога .
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13.04.2022 19:52 Ответить
какой розум? очко заиграло и кормушки не хотят теплые терять "божьи слуги"
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13.04.2022 22:13 Ответить
В Україні не повинно бути ніякої гундяївської наволочі, яка зовсім немає ніякого відношення до православ'я!
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13.04.2022 20:01 Ответить
Панове створіть, хто вміє, петицію про заборону церкви фсб-шного патріархату, маю думку багато людей підтримає це.
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13.04.2022 20:27 Ответить
Невже так довго треба вагатись після всього скоєного?
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13.04.2022 21:39 Ответить
 
 