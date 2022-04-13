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Чернігівщина (1580) ПЦУ (793)

Релігійна громада на Чернігівщині перейшла з Московського патріархату до ПЦУ. ФОТО

священник,віталій,отець,тихомиров

На Чернігівщині релігійна громада села Дягова перейшла з Московського патріархату до ПЦУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив місцевий житель Сергій Павленко на своїй сторінці у фейсбуці.

"Дягівська громада на сході села 13 квітня одноголосно проголосувала перейти з Московського патріархату в Православну церкву України. Це перші на Менщині православні, які здійснили доленосний вибір", - написав він і зазначив, що священник Віталій Тихомиров, виступаючи перед парафіянами, заявив, що "сьогодні Московський патріархат компрометує Божі заповіді, православні цінності, підтримуючи путінських загарбників".

Релігійна громада на Чернігівщині перейшла з Московського патріархату до ПЦУ 01

Релігійна громада на Чернігівщині перейшла з Московського патріархату до ПЦУ 02
Релігійна громада на Чернігівщині перейшла з Московського патріархату до ПЦУ 03

У коментарях дописувачі підтримували рішення місцевих жителів і запитували, чи будуть схвалені такі рішення в навколишніх селах. І вказували, що тепер будуть уважніше ставитися до того, до якого храму заходити.

Читайте також: Якщо більшість ченців перейде до ПЦУ, для держави не проблема передати лаври їм, - Епіфаній
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Топ коментарі
+22
РПЦ-це ФСБ...
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13.04.2022 18:28
+16
Цьому адекватному священнику нема чого боятися анафеми від сектанта та слуги сатани гундяя. А як там до речі паша-"мерседес" себе почуває? Чи не пора слідом за "паломніцей" марченко та нах з України?
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13.04.2022 18:33
+15
РПЦ=ФСБ!
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13.04.2022 18:33
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РПЦ-це ФСБ...
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13.04.2022 18:28 Відповісти
рпц це сатана!
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13.04.2022 19:30 Відповісти
Цьому адекватному священнику нема чого боятися анафеми від сектанта та слуги сатани гундяя. А як там до речі паша-"мерседес" себе почуває? Чи не пора слідом за "паломніцей" марченко та нах з України?
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13.04.2022 18:33 Відповісти
Адекватний священик, це як чесний злодій
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13.04.2022 21:13 Відповісти
РПЦ=ФСБ!
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13.04.2022 18:33 Відповісти
Главарей гундяйской бесосекты нужно арестовать и обменять на наших плененных.
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13.04.2022 18:42 Відповісти
Киево-Печерскую Лавру когда освобождать начнем от оккупантов?!
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13.04.2022 18:43 Відповісти
там лапы волосатые у власти и средства большие в обороте - главное что бы иконы Онуфрий не вывез и остальные исторические ценности
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13.04.2022 22:08 Відповісти
Фсб втрачає представництва, куда світ котиться , а котиться до відродження України , Київської Русі
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13.04.2022 18:50 Відповісти
не надо ни какой руси - есть и будет одна єдина соборна Україна
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13.04.2022 22:10 Відповісти
а сектанту рпц тре кілка осикового в дупу забити і гундяю посилкою відправити.
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13.04.2022 18:51 Відповісти
Значительное количество монахов Киево-Печерской Лавры готовы перейти в ПЦУ - https://infonavigator.com.ua/novosti/znachitelnoe-kolichestvo-monahov-kievo-pecherskoj-lavry-gotovy-perejti-v-pcu-mitropolit-epifanij/ Митрополит Епифаний
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13.04.2022 19:16 Відповісти
вовремя предать это не предать - это предвидеть .. а что же они раньше проповедовали? как же сейчас перекрашенные попы будут службы вести? от лукавого?
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13.04.2022 22:12 Відповісти
:"- лед тронулся, господа присяжные заседатели..."
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13.04.2022 19:38 Відповісти
Нарешті розум прийшов у голови . Від ********-диявольської московської "церкви" , яка по вуха в крові , люди починають навертатись до Бога .
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13.04.2022 19:52 Відповісти
какой розум? очко заиграло и кормушки не хотят теплые терять "божьи слуги"
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13.04.2022 22:13 Відповісти
В Україні не повинно бути ніякої гундяївської наволочі, яка зовсім немає ніякого відношення до православ'я!
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13.04.2022 20:01 Відповісти
Панове створіть, хто вміє, петицію про заборону церкви фсб-шного патріархату, маю думку багато людей підтримає це.
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13.04.2022 20:27 Відповісти
Невже так довго треба вагатись після всього скоєного?
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13.04.2022 21:39 Відповісти
 
 