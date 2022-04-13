Якщо більшість ченців перейде до ПЦУ, для держави не проблема передати лаври їм, - Епіфаній
Українські Лаври – це майно держави, яким монастирі Московського патріархату в Україні володіють за договором. Тож якщо більшість ченців цього патріархату вирішить перейти до ПЦУ, для держави не буде проблемою передати їм зокрема Києво-Печерську Лавру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю LB.ua заявив Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
"Лаври як такі є надбанням українського народу. Це - майно, яке належить Українській державі. І ним розпоряджається уряд України. Але інше питання, що цими лаврами володіють - на умовах договору - монастирі Московського патріархату в Україні. Але також нам відомо, що в цих монастирях є значна кількість монахів, які підтримують ідею переходу до Православної церкви України. Якщо ця критична маса ченців набереться і вони приймуть рішення (про перехід до ПЦУ – ред.), то для держави не буде проблемою передати право займати лавру їм", - сказав Епіфаній.
Водночас Глава ПЦУ додав, що, за його інформацією, в Києво-Печерській лаврі кількість ченців, які порушують питання перед своїм керівництвом щодо ухвалення якогось рішення, вже наближається до половини.
"Коли буде абсолютна більшість, вони приймуть рішення перейти, доєднатися, а оскільки це майно належить державі, то держава переукладе договір чи якимось іншим чином розв'яже це питання", - зазначив владика.
Будь ласка, зачекайте...
*** війна йде, всіх москалів нах,
цяцькатися з тими хто веде агітацію за вбивство? чи це вже поопаганда дописала що таке є в заповідях Ісуса
А мене ще й питають чому я атеїст... *****... Православіє головного мозгу означає продажність і безпринципність в імя "кормлєнія". Яка мораль? Де? Де? Чому може навчити паству "карающій нацистсткоє отродьє" феесбешник РПЦ в "братском союзє" з Епіфанієм "Всепрощающєм"?
Але це шлях . (-1) + (+1) = 0. Атеїзм. Або перехід а протестанство, і католицизм...
Не уявляю, що повинно трапитися, щоб наші люди нарешті прозріли.
625 парафій УПЦ МП з 11463
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Увесь цивілізований світ (окрім США) обходиться без віри, і їхні не дуже розумні громадяни поводять себе цілком пристойно без усіляких духовних патирів, на відміну від віруючих в недорозвинутих країнах типу нашої, де злочинність, алкоголізм, наркоманія в сотні раз вища ніж у тій самій ЄС.
Приклад глибоко віруючої нації у нас дуже близько, і всі прекрасно бачили, що ці добрі християни робили на окупованих територіях під одобрямс дуже корисних попів.
Я кажу про те, що людині, якій з дитинства не нав'язували віру, цілком достатньо засвоїти (саме засвоїти, а не прослухати) курс середньої школи, щоб зрозуміти як влаштований реальний світ, і щоб не виникло жодних міркувань про богів.
Так, Польща є досить релігійною, порівняно з більш цивілізованими країнами ЄС, але на порядок менш релігійною ніж совкові недокраїни. Окрім того, польська церква свого часу зробила правильний вибір не на користь КГБ, а на користь визволительного руху і зараз пожинає плоди того вибору. Окрім того папою був поляк, що теж відіграло свою роль. Але коли вимре покоління постсовкових поляків, їхня церква так заме закономірно піде в забуття, як це сталося з усіма країнами, що досягли значного прогресу у розвитку.