Рашисты обстреляли Немышлянский район Харькова, погибли три человека, четверо получили ранения, - прокуратура
13 апреля ВС РФ обстреляли Немышлянский район Харькова, что привело к жертвам и пострадавшим среди мирного населения.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
"В результате обстрела в Немышлянском районе погибли 65-летняя женщина и двое мужчин (20 и 30 лет). Ранены четверо (младшему 17 лет, самому старшему - 75 лет. Поврежден дом и авто)", - отметил он.
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