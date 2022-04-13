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обстрел (25761) Харьков (7286)

Рашисты обстреляли Немышлянский район Харькова, погибли три человека, четверо получили ранения, - прокуратура

харків

13 апреля ВС РФ обстреляли Немышлянский район Харькова, что привело к жертвам и пострадавшим среди мирного населения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

"В результате обстрела в Немышлянском районе погибли 65-летняя женщина и двое мужчин (20 и 30 лет). Ранены четверо (младшему 17 лет, самому старшему - 75 лет. Поврежден дом и авто)", - отметил он.

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Никто не уйдёт от расплаты!

Глава СБУ Иван Баканов поблагодарил сотрудников спецслужбы: «Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности, контрразведчиков и следователей, которые, выполняя поручение президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока еще народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе».
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13.04.2022 19:54 Ответить
Ваня, а тот, кто из ОПы слил операцию по вагнеровцам кацапам тоже не уйдет от расплаты? Или это другое?
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13.04.2022 20:27 Ответить
Вот так ***** своими руками за короткий период, из рускоязычного города,нейтрально относившихся к московитам, где у каждого второго есть, точнее "были" родычи в свинособакии, сделал город который искренне и всем сердцем ненавидит все свинособачье отродие. Это страшно воевать с такими дегенератами шозофрениками, они реально тупые валенки от рукожопства до солдатни, потому непредсказуемы.
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13.04.2022 20:42 Ответить
 
 