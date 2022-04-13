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Новости Правосудие
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юстиция (758) Янукович Виктор (29984) Шабунин (523) Окружной админсуд Киева (396)

ОАСК, незаконно принявший иск Януковича, полностью возобновил работу, - Шабунин

оаск

Окружной админсуд Киева полностью возобновил свою работу.

Об этом в Telegram сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"ОАСК, незаконно принявший к рассмотрению иск Януковича, полностью возобновил работу. Напомним, Янукович требует отменить решение ВРУ об его отстранении от власти. Этим решением ОАСК Путин планировал "легитимизировать" Януковича сразу после оккупации Киева. Никакими "выборами" бы не заморачивались - одно решение ОАСК и марионетка Кремля снова "президент", - отметил он.

Шабунин подчеркнул, что сегодня годовщина внесения президентом безотлагательного законопроекта о ликвидации ОАСК.

"В день внесения законопроекта Зеленский заявил:

"Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных денег, в связанных с руководством суда лиц или ожидании очередных записей скандальных разговоров с кабинетами судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране".

Прошел год. Неотложный законопроект Зеленского не прошел даже комитет ВРУ, где у Слуг Народа большинство…" - добавил глава ЦПК.

Читайте: Шабунин об отключении вещания "Прямого", "Еспресо" и "5 канала": "Именно так начиналась путинская цензура в медиа"
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Топ комментарии
+23
Одні помирають в окопах, щоб інші грабували країну...
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13.04.2022 20:26
+14
От цього дуже не вистачало під час війни
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13.04.2022 20:25
+14
Не на часі, не нагнітай...А то Штайнмайер приедет. Все ведь знают, что он во всем виноват...
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13.04.2022 20:27
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От цього дуже не вистачало під час війни
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13.04.2022 20:25 Ответить
Так это продажная тварь шабуня жопу рвал за гринпоца, все надеялся с ним свой гешефт крутить, но был послан, и судя по всему далеко, сказали зеленопые- что самим мало. Так что шабуня- ты сам привел этих тварей к власти. Жри
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13.04.2022 21:06 Ответить
Одні помирають в окопах, щоб інші грабували країну...
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13.04.2022 20:26 Ответить
Не на часі, не нагнітай...А то Штайнмайер приедет. Все ведь знают, что он во всем виноват...
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13.04.2022 20:27 Ответить
Я не понимаю: что, нет нормальных ребят, которые этим "судьям" объяснили бы, что им самое место на городской свалке копаться в отбросах, а не "заседать", и эти "судьи" посчитали бы за счастье, что им хоть это разрешили.
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13.04.2022 20:34 Ответить
Є, але їх усіх портнов пересаджав з генпрокуратурою
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13.04.2022 21:28 Ответить
При війсковому часі існує тількиі війсковий та військово-полевий суд.
А по законам Британської імперії - три молодчих офіцера і є склад війсково- полевого суду . А у Нас скрізь війскова адміністрація.
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13.04.2022 20:39 Ответить
Даже во время войны вражеские агенты работают в нашем тылу. Ето шиза
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13.04.2022 20:40 Ответить
Єрмак переконав Зе, що без кишенькового суду їм гайки.
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13.04.2022 20:43 Ответить
Война не очень мешает жить коррупционерам и латентным колаборантам.
Такие внутренние враги не менее опасны для всех нас, чем кацапофашисты.
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13.04.2022 20:51 Ответить
Негайно туди Геннадія Москаля : "ви, шо там ***..ті? Воєнноє положеніє." Увольте всіх, а краще повєстку-самі розбіжаться
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13.04.2022 20:52 Ответить
Поважний, про війну забув?
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13.04.2022 20:54 Ответить
неначаси
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13.04.2022 21:04 Ответить
суд в мариуполь. хай там засидают
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13.04.2022 21:42 Ответить
Ти ба, які відважні. Казав же Кличко : в Києві небезпечно, залишайтеся де сидите. Але місце у суддів печерських таки нашіптане-намолене, притягує. От би щось таке важкеньке в той гадюшник гепнуло серед ночі, щоби вже не було куди їм на шабаш злітатися.
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13.04.2022 22:16 Ответить
Кому війна, а кому бабло треба заробляти...
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13.04.2022 23:02 Ответить
Раз он существует, значит это кому-то нужно. Печально.
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13.04.2022 23:36 Ответить
Походу в Киеве легальный ворожий осэрэдок и куча ФСБшной агентуры обретается. Но кого это волнует? Главное, шоб пиариться не мешали
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13.04.2022 23:49 Ответить
 
 