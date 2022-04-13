ОАСК, незаконно принявший иск Януковича, полностью возобновил работу, - Шабунин

Окружной админсуд Киева полностью возобновил свою работу.

Об этом в Telegram сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"ОАСК, незаконно принявший к рассмотрению иск Януковича, полностью возобновил работу. Напомним, Янукович требует отменить решение ВРУ об его отстранении от власти. Этим решением ОАСК Путин планировал "легитимизировать" Януковича сразу после оккупации Киева. Никакими "выборами" бы не заморачивались - одно решение ОАСК и марионетка Кремля снова "президент", - отметил он.

Шабунин подчеркнул, что сегодня годовщина внесения президентом безотлагательного законопроекта о ликвидации ОАСК.

"В день внесения законопроекта Зеленский заявил:



"Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных денег, в связанных с руководством суда лиц или ожидании очередных записей скандальных разговоров с кабинетами судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране".



Прошел год. Неотложный законопроект Зеленского не прошел даже комитет ВРУ, где у Слуг Народа большинство…" - добавил глава ЦПК.

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