ОАСК, який незаконно прийняв позов Януковича, повністю відновив роботу, - Шабунін

Окружний адмінсуд Києва повністю відновив свою роботу.

Про це у Telegram повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"ОАСК, який незаконно прийняв до розгляду позов Януковича, повністю відновив роботу. Нагадаю, Янукович вимагає скасувати рішення ВРУ про його усунення від влади. Цим рішенням ОАСКу Путін планував/є "легітимізувати" Януковича одразу після окупації Києва. Ніякими "виборами" б не заморочувалися - одне рішення ОАСКу і маріонетка Кремля знову "президент", - зазначив він.

Шабунін наголосив, що сьогодні річниця внесення президентом невідкладного законопроєкту про ліквідацію ОАСКу.

"В день внесення законопроєкту Зеленський заявив:



"Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні."



Пройшов рік. Невідкладний законопроект Зеленського не пройшов навіть комітету ВРУ, де в Слуг Народу більшість…" - додав глава ЦПК.

Читайте: Шабунін про відключення мовлення "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу": "Саме так починалася путінська цензура в медіа"