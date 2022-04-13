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Новини Правосуддя
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юстиція (732) Янукович (10771) Шабунін (522) Окружний адмінсуд Києва (536)

ОАСК, який незаконно прийняв позов Януковича, повністю відновив роботу, - Шабунін

оаск

Окружний адмінсуд Києва повністю відновив свою роботу.

Про це у Telegram повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"ОАСК, який незаконно прийняв до розгляду позов Януковича, повністю відновив роботу. Нагадаю, Янукович вимагає скасувати рішення ВРУ про його усунення від влади. Цим рішенням ОАСКу Путін планував/є "легітимізувати" Януковича одразу після окупації Києва. Ніякими "виборами" б не заморочувалися - одне рішення ОАСКу і маріонетка Кремля знову "президент", - зазначив він.

Шабунін наголосив, що сьогодні річниця внесення президентом невідкладного законопроєкту про ліквідацію ОАСКу.

"В день внесення законопроєкту Зеленський заявив:

"Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні."

Пройшов рік. Невідкладний законопроект Зеленського не пройшов навіть комітету ВРУ, де в Слуг Народу більшість…" - додав глава ЦПК.

Читайте: Шабунін про відключення мовлення "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу": "Саме так починалася путінська цензура в медіа"

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Топ коментарі
+23
Одні помирають в окопах, щоб інші грабували країну...
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13.04.2022 20:26
+14
От цього дуже не вистачало під час війни
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13.04.2022 20:25
+14
Не на часі, не нагнітай...А то Штайнмайер приедет. Все ведь знают, что он во всем виноват...
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13.04.2022 20:27
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От цього дуже не вистачало під час війни
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13.04.2022 20:25 Відповісти
Так это продажная тварь шабуня жопу рвал за гринпоца, все надеялся с ним свой гешефт крутить, но был послан, и судя по всему далеко, сказали зеленопые- что самим мало. Так что шабуня- ты сам привел этих тварей к власти. Жри
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13.04.2022 21:06 Відповісти
Одні помирають в окопах, щоб інші грабували країну...
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13.04.2022 20:26 Відповісти
Не на часі, не нагнітай...А то Штайнмайер приедет. Все ведь знают, что он во всем виноват...
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13.04.2022 20:27 Відповісти
Я не понимаю: что, нет нормальных ребят, которые этим "судьям" объяснили бы, что им самое место на городской свалке копаться в отбросах, а не "заседать", и эти "судьи" посчитали бы за счастье, что им хоть это разрешили.
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13.04.2022 20:34 Відповісти
Є, але їх усіх портнов пересаджав з генпрокуратурою
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13.04.2022 21:28 Відповісти
При війсковому часі існує тількиі війсковий та військово-полевий суд.
А по законам Британської імперії - три молодчих офіцера і є склад війсково- полевого суду . А у Нас скрізь війскова адміністрація.
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13.04.2022 20:39 Відповісти
Даже во время войны вражеские агенты работают в нашем тылу. Ето шиза
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13.04.2022 20:40 Відповісти
Єрмак переконав Зе, що без кишенькового суду їм гайки.
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13.04.2022 20:43 Відповісти
Война не очень мешает жить коррупционерам и латентным колаборантам.
Такие внутренние враги не менее опасны для всех нас, чем кацапофашисты.
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13.04.2022 20:51 Відповісти
Негайно туди Геннадія Москаля : "ви, шо там ***..ті? Воєнноє положеніє." Увольте всіх, а краще повєстку-самі розбіжаться
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13.04.2022 20:52 Відповісти
Поважний, про війну забув?
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13.04.2022 20:54 Відповісти
неначаси
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13.04.2022 21:04 Відповісти
суд в мариуполь. хай там засидают
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13.04.2022 21:42 Відповісти
Ти ба, які відважні. Казав же Кличко : в Києві небезпечно, залишайтеся де сидите. Але місце у суддів печерських таки нашіптане-намолене, притягує. От би щось таке важкеньке в той гадюшник гепнуло серед ночі, щоби вже не було куди їм на шабаш злітатися.
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13.04.2022 22:16 Відповісти
Кому війна, а кому бабло треба заробляти...
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13.04.2022 23:02 Відповісти
Раз он существует, значит это кому-то нужно. Печально.
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13.04.2022 23:36 Відповісти
Походу в Киеве легальный ворожий осэрэдок и куча ФСБшной агентуры обретается. Но кого это волнует? Главное, шоб пиариться не мешали
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13.04.2022 23:49 Відповісти
 
 