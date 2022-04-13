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ООН (4053) Гутерриш Антониу (329)

Гуманитарное перемирие в Украине пока невозможно, - генсек ООН Гутерриш

гутерриш

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш не верит в возможность всеобъемлющего гуманитарного перемирия между Украиной и РФ в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт ООН.

Гутерриш признал, что пока не удалось уговорить стороны к прекращению боевых действий. В то же время он предложил РФ ряд гуманитарных инициатив.

"На данный момент всеобъемлющее перемирие в Украине не кажется возможным. Я призываю к нему по гуманитарным мотивам, но оно кажется невозможным", – признался генсек ООН.

В Объединенных Нациях предложили России согласиться на ограниченное перемирие. Оно будет состоять в локальном прекращении огня для поставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно провести независимое расследование и наказать виновных, - Генсек ООН Гутерреш о Буче
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Топ комментарии
+11
Спіть, діду. Вибачте, що ми тут голосно
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13.04.2022 20:52
+6
Існування ООН після атаки на Україну вже неможливе.
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13.04.2022 20:59
+3
Когда уже уйдёт на пенсию это бесполезное создание.
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13.04.2022 20:55
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Спіть, діду. Вибачте, що ми тут голосно
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13.04.2022 20:52 Ответить
Ни куя не понял но очень интересно.
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13.04.2022 20:54 Ответить
Когда уже уйдёт на пенсию это бесполезное создание.
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13.04.2022 20:55 Ответить
Він вже пішов, ООН - це збіговисько пенсіонерів
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13.04.2022 21:36 Ответить
Існування ООН після атаки на Україну вже неможливе.
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13.04.2022 20:59 Ответить
Они и раньше не хренища не делали только собирались и озабачивались.
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13.04.2022 21:01 Ответить
Дедуля, ты еще не всех бывших африканских президентов пригрел в комиссиях ООН. Пора тебе подумать о спасении души на пенсии.
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13.04.2022 21:03 Ответить
Якщо старий не хоче на пенсію, може почати грати на роялі - це не складно для політика.
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13.04.2022 21:17 Ответить
Звільнення від «русского міра» триває.

В Івано-Франківську перейменували 25 вулиць з російськими назвами.

- Гаркуші на Михайла Мулика
- Добролюбова на Героїв Волновахи
- Достоєвського на Героїв Чернігова
- Лермонтова на Героїв Маріуполя
- Менделєєва на Героїв Попасної
- Некрасова на Героїв Охтирки
- Ушинського на Героїв Херсона
- Сєченова на Героїв Миколаєва
- Чехова на Героїв Харкова
- Герцена на Володимира Малкоша
- Чайковського на Василя Сліпака
- Докучаєва на Євстахія Джанджаласа
- Короленка на Віри Левицької
- Макаренка на Івана Федика
- Огарьова на Мирослава Лущака
- Руднєва на Святослава Пахолківа
- Пржевальського на Теофіла Бедрія
- Ціолковського на Івана Федика
- Академіка Сахарова на Української Перемоги
- Данилевського на Степана Бурдина
- Рєпіна на Микола Арсенича-Березовського
- Толстого на Героїв Києва
- Ковалевської на Пластову
- Глінки на Олександра Тисовського
- Провулок Червоний на Осипа Назарука

Далі буде.
На черзі Чернівці, Хмельницький, Київ.











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13.04.2022 21:23 Ответить
Тю! Оце новина!
І де це таке видано, щоб злочинець взяв і не зупинив свої злочинні дії через занепокоєння старого пердуна з організації занепокоєних нікчемних старих пердунів-грантоїдів?

Терміново закликаємо безглуздого, нікчемного, безпорадного, нікому не потрібного товариша Гутеріша йти на пенсію і не позоритися перед світом. А перед цим бажано ще й розпустити свою грантоїдську організацію старих імпотентів.
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13.04.2022 21:39 Ответить
 
 