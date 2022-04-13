Гуманитарное перемирие в Украине пока невозможно, - генсек ООН Гутерриш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш не верит в возможность всеобъемлющего гуманитарного перемирия между Украиной и РФ в ближайшее время.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт ООН.
Гутерриш признал, что пока не удалось уговорить стороны к прекращению боевых действий. В то же время он предложил РФ ряд гуманитарных инициатив.
"На данный момент всеобъемлющее перемирие в Украине не кажется возможным. Я призываю к нему по гуманитарным мотивам, но оно кажется невозможным", – признался генсек ООН.
В Объединенных Нациях предложили России согласиться на ограниченное перемирие. Оно будет состоять в локальном прекращении огня для поставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских.
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В Івано-Франківську перейменували 25 вулиць з російськими назвами.
- Гаркуші на Михайла Мулика
- Добролюбова на Героїв Волновахи
- Достоєвського на Героїв Чернігова
- Лермонтова на Героїв Маріуполя
- Менделєєва на Героїв Попасної
- Некрасова на Героїв Охтирки
- Ушинського на Героїв Херсона
- Сєченова на Героїв Миколаєва
- Чехова на Героїв Харкова
- Герцена на Володимира Малкоша
- Чайковського на Василя Сліпака
- Докучаєва на Євстахія Джанджаласа
- Короленка на Віри Левицької
- Макаренка на Івана Федика
- Огарьова на Мирослава Лущака
- Руднєва на Святослава Пахолківа
- Пржевальського на Теофіла Бедрія
- Ціолковського на Івана Федика
- Академіка Сахарова на Української Перемоги
- Данилевського на Степана Бурдина
- Рєпіна на Микола Арсенича-Березовського
- Толстого на Героїв Києва
- Ковалевської на Пластову
- Глінки на Олександра Тисовського
- Провулок Червоний на Осипа Назарука
Далі буде.
На черзі Чернівці, Хмельницький, Київ.
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І де це таке видано, щоб злочинець взяв і не зупинив свої злочинні дії через занепокоєння старого пердуна з організації занепокоєних нікчемних старих пердунів-грантоїдів?
Терміново закликаємо безглуздого, нікчемного, безпорадного, нікому не потрібного товариша Гутеріша йти на пенсію і не позоритися перед світом. А перед цим бажано ще й розпустити свою грантоїдську організацію старих імпотентів.