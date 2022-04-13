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ООН (3272) Гутерріш Антоніу (383)

Гуманітарне перемир'я в Україні наразі неможливе, - генсек ООН Гутерріш

гутерриш

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш не вірить у можливість всеосяжного гуманітарного перемир'я між Україною і РФ у найближчий час.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє фіційний сайт ООН.

Гутерріш визнав, що поки не вдалося вмовити сторони до припинення бойових дій. Натомість він запропонував РФ низку гуманітарних ініціатив.

"На цей момент всеосяжне перемир'я в Україні не видається можливим. Я закликаю до нього з гуманітарних мотивів, але воно здається неможливим", – зізнався генсек ООН.

В Об'єднаних Націях запропонували Росії погодитися на обмежене перемир'я. Воно полягатиме в локальному припиненні вогню для постачання гуманітарної допомоги та евакуації цивільних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба обговорив з генсеком ООН Гутеррішем ситуацію щодо різні в Бучі

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Топ коментарі
+11
Спіть, діду. Вибачте, що ми тут голосно
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13.04.2022 20:52
+6
Існування ООН після атаки на Україну вже неможливе.
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13.04.2022 20:59
+3
Когда уже уйдёт на пенсию это бесполезное создание.
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13.04.2022 20:55
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Спіть, діду. Вибачте, що ми тут голосно
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13.04.2022 20:52 Відповісти
Ни куя не понял но очень интересно.
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13.04.2022 20:54 Відповісти
Когда уже уйдёт на пенсию это бесполезное создание.
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13.04.2022 20:55 Відповісти
Він вже пішов, ООН - це збіговисько пенсіонерів
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13.04.2022 21:36 Відповісти
Існування ООН після атаки на Україну вже неможливе.
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13.04.2022 20:59 Відповісти
Они и раньше не хренища не делали только собирались и озабачивались.
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13.04.2022 21:01 Відповісти
Дедуля, ты еще не всех бывших африканских президентов пригрел в комиссиях ООН. Пора тебе подумать о спасении души на пенсии.
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13.04.2022 21:03 Відповісти
Якщо старий не хоче на пенсію, може почати грати на роялі - це не складно для політика.
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13.04.2022 21:17 Відповісти
Звільнення від «русского міра» триває.

В Івано-Франківську перейменували 25 вулиць з російськими назвами.

- Гаркуші на Михайла Мулика
- Добролюбова на Героїв Волновахи
- Достоєвського на Героїв Чернігова
- Лермонтова на Героїв Маріуполя
- Менделєєва на Героїв Попасної
- Некрасова на Героїв Охтирки
- Ушинського на Героїв Херсона
- Сєченова на Героїв Миколаєва
- Чехова на Героїв Харкова
- Герцена на Володимира Малкоша
- Чайковського на Василя Сліпака
- Докучаєва на Євстахія Джанджаласа
- Короленка на Віри Левицької
- Макаренка на Івана Федика
- Огарьова на Мирослава Лущака
- Руднєва на Святослава Пахолківа
- Пржевальського на Теофіла Бедрія
- Ціолковського на Івана Федика
- Академіка Сахарова на Української Перемоги
- Данилевського на Степана Бурдина
- Рєпіна на Микола Арсенича-Березовського
- Толстого на Героїв Києва
- Ковалевської на Пластову
- Глінки на Олександра Тисовського
- Провулок Червоний на Осипа Назарука

Далі буде.
На черзі Чернівці, Хмельницький, Київ.











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13.04.2022 21:23 Відповісти
Тю! Оце новина!
І де це таке видано, щоб злочинець взяв і не зупинив свої злочинні дії через занепокоєння старого пердуна з організації занепокоєних нікчемних старих пердунів-грантоїдів?

Терміново закликаємо безглуздого, нікчемного, безпорадного, нікому не потрібного товариша Гутеріша йти на пенсію і не позоритися перед світом. А перед цим бажано ще й розпустити свою грантоїдську організацію старих імпотентів.
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13.04.2022 21:39 Відповісти
 
 