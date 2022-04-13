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Миргород (60) обстрел (25761) Полтавщина (1052)

В результате ракетного удара оккупантов поврежден аэродром в Миргороде, - мэр

миргород

Вечером 12 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Мирогороде.

Об этом в видеообращении заявил мэр Виктор Иваненко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера войска РФ нанесли очередной ракетный удар по инфраструктуре нашего аэродрома. Есть многочисленные разрушения, возник пожар, который со временем был ликвидирован. За последние 10 дней это уже третий ракетный удар по инфраструктуре нашего города. К счастью погибших нет", - отметил глава города. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты дважды ударили по Миргороду в Полтавской области, - ОВА
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Черти имбецильные, аэродром пустой и разбит в первый день войны. Ну пусть тратят ракеты…
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13.04.2022 21:08 Ответить
Військовий аеродром відновлюється за 5 годин по нормам. Цей час літаки або в повітрі, або летять на запасні. Але все одно - війна з більш з бетоном
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13.04.2022 21:14 Ответить
Москаль не людина....
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13.04.2022 21:15 Ответить
Миргородские штурмовики с первых дней громят танковые колонны орков,вот лапотные от злости и молотят по их старому месту дислокации и не могут понять придурки что там их не было еще в первый день нападения.
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13.04.2022 21:56 Ответить
були-були...
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13.04.2022 22:03 Ответить
Не співставляв час обстрілу аеродрому та ураження Нептунами кацапського флагману "Мацква", але здається то вони з розпачу і бажання помститися. Бо якщо "мацква" навіть не потоне, то за ремонтами їй прийдеться пару рочків провести. Не можу з цього приводу не запостити тематичну пісеньку. Щоб тваринки із заліщщини теж зрозуміли, то вона кацапською https://www.youtube.com/watch?v=ent0IZcnW5k https://www.youtube.com/watch?v=ent0IZcnW5k

До речі, не буде вважатися розкриттям таємниці, що аеродром у Миргороді підземний. Тому йому оті обстріли до сраки. Пару годин на ремонт смуги і вуаля. Так що не деріть тут горлянки.
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13.04.2022 22:30 Ответить
 
 