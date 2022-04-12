Российские оккупанты дважды ударили по Миргороду в Полтавской области, - ОВА

Войска РФ открыли огонь по Миргороду в Полтавской области, последствия уточняются.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Снова под вражеским ударом - инфраструктура Миргорода. Два "прилета". Пострадавшие и последствия уточняем", - говорится в сообщении.

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