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Миргород (60) обстрел (25742) Полтавщина (1052) Лунин (54)

Российские оккупанты дважды ударили по Миргороду в Полтавской области, - ОВА

війна

Войска РФ открыли огонь по Миргороду в Полтавской области, последствия уточняются.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Снова под вражеским ударом - инфраструктура Миргорода. Два "прилета". Пострадавшие и последствия уточняем", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+17
Час в`ї6ати по інфраструктурі бєлгорода, ростова, курська ; та так щоб кадирівці перекрестилися!
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12.04.2022 21:32
+12
Миргород за що? Красиве тихе місто. Скоти
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12.04.2022 21:41
+10
презираб,ненавижу,Проклинаю рашистские отродье,суки,деграданты,сдохните в забвении,вашей недоцивилизации фейкнации осталось от силы полгода,пуйло твои дети проклянут тебя,убийца,подонок.
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12.04.2022 21:42
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Що з Азовстальлю? Кажуть, орки на штурм пішли??? Чи то фейк?
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12.04.2022 21:30 Ответить
😢
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12.04.2022 21:33 Ответить
Проходила інфа, що морпіхи вийшли з Азовсталі і приєднались до "Азову" у північній частині міста. В такому випадку орки пустий завод штурмують
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12.04.2022 21:52 Ответить
Тобто??? Залишили капітальні споруди Азовсталі??? Хіба звичайні квартали у північній частині міста кращі для оборони за Азовсталь з підземними казематами?
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12.04.2022 22:03 Ответить
Морпіхи були на Азовмаші (північ), на Азовсталі (південь) - Азов.
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12.04.2022 22:23 Ответить
Час в`ї6ати по інфраструктурі бєлгорода, ростова, курська ; та так щоб кадирівці перекрестилися!
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12.04.2022 21:32 Ответить
Чим?
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12.04.2022 23:50 Ответить
от суки, у мене там брати троюрідні...
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12.04.2022 21:34 Ответить
Миргород за що? Красиве тихе місто. Скоти
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12.04.2022 21:41 Ответить
От саме теж питання з'явилося
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12.04.2022 21:43 Ответить
Аэродром.
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12.04.2022 21:50 Ответить
В первый день войны били по нему до десяти утра,одна ракета у меня прямо над крышей прошла тогда.
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12.04.2022 22:56 Ответить
презираб,ненавижу,Проклинаю рашистские отродье,суки,деграданты,сдохните в забвении,вашей недоцивилизации фейкнации осталось от силы полгода,пуйло твои дети проклянут тебя,убийца,подонок.
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12.04.2022 21:42 Ответить
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12.04.2022 23:51 Ответить
Ще один залізничний вокзал
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12.04.2022 21:44 Ответить
В суботу обстреливали и в позапрошлую тоже.
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12.04.2022 22:54 Ответить
Вельмишановна американська громадо , настав час передати нам сотні 3 томагавків , бо це вже просто з#*#*#..о
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12.04.2022 23:30 Ответить
Я бы, вдарил по скоплению техники на аэродроме Белгорода. Кроме разрушений это добавило бы психоз у русни...
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13.04.2022 08:13 Ответить
 
 