Російські окупанти двічі вдарили по Миргороду на Полтавщині, - ОВА

Війська РФ відкрили вогонь по Миргороду на Полтавщині, наслідки уточнюються.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два "прильоти". Постраждалих і наслідки уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уночі війська РФ завдали ракетного удару по інфраструктурі в Миргороді: двоє людей постраждали, значні руйнування, - глава ОВА Лунін