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Російські окупанти двічі вдарили по Миргороду на Полтавщині, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ відкрили вогонь по Миргороду на Полтавщині, наслідки уточнюються.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два "прильоти". Постраждалих і наслідки уточнюємо", - йдеться в повідомленні.
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