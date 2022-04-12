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війна (48146) Миргород (27) обстріл (16984) Полтавщина (676) Лунін (68)

Російські окупанти двічі вдарили по Миргороду на Полтавщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Війська РФ відкрили вогонь по Миргороду на Полтавщині, наслідки уточнюються.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два "прильоти". Постраждалих і наслідки уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уночі війська РФ завдали ракетного удару по інфраструктурі в Миргороді: двоє людей постраждали, значні руйнування, - глава ОВА Лунін
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Топ коментарі
+17
Час в`ї6ати по інфраструктурі бєлгорода, ростова, курська ; та так щоб кадирівці перекрестилися!
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12.04.2022 21:32
+12
Миргород за що? Красиве тихе місто. Скоти
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12.04.2022 21:41
+10
презираб,ненавижу,Проклинаю рашистские отродье,суки,деграданты,сдохните в забвении,вашей недоцивилизации фейкнации осталось от силы полгода,пуйло твои дети проклянут тебя,убийца,подонок.
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12.04.2022 21:42
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Що з Азовстальлю? Кажуть, орки на штурм пішли??? Чи то фейк?
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12.04.2022 21:30 Відповісти
😢
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12.04.2022 21:33 Відповісти
Проходила інфа, що морпіхи вийшли з Азовсталі і приєднались до "Азову" у північній частині міста. В такому випадку орки пустий завод штурмують
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12.04.2022 21:52 Відповісти
Тобто??? Залишили капітальні споруди Азовсталі??? Хіба звичайні квартали у північній частині міста кращі для оборони за Азовсталь з підземними казематами?
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12.04.2022 22:03 Відповісти
Морпіхи були на Азовмаші (північ), на Азовсталі (південь) - Азов.
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12.04.2022 22:23 Відповісти
Час в`ї6ати по інфраструктурі бєлгорода, ростова, курська ; та так щоб кадирівці перекрестилися!
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12.04.2022 21:32 Відповісти
Чим?
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12.04.2022 23:50 Відповісти
от суки, у мене там брати троюрідні...
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12.04.2022 21:34 Відповісти
Миргород за що? Красиве тихе місто. Скоти
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12.04.2022 21:41 Відповісти
От саме теж питання з'явилося
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12.04.2022 21:43 Відповісти
Аэродром.
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12.04.2022 21:50 Відповісти
В первый день войны били по нему до десяти утра,одна ракета у меня прямо над крышей прошла тогда.
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12.04.2022 22:56 Відповісти
презираб,ненавижу,Проклинаю рашистские отродье,суки,деграданты,сдохните в забвении,вашей недоцивилизации фейкнации осталось от силы полгода,пуйло твои дети проклянут тебя,убийца,подонок.
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12.04.2022 21:42 Відповісти
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12.04.2022 23:51 Відповісти
Ще один залізничний вокзал
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12.04.2022 21:44 Відповісти
В суботу обстреливали и в позапрошлую тоже.
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12.04.2022 22:54 Відповісти
Вельмишановна американська громадо , настав час передати нам сотні 3 томагавків , бо це вже просто з#*#*#..о
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12.04.2022 23:30 Відповісти
Я бы, вдарил по скоплению техники на аэродроме Белгорода. Кроме разрушений это добавило бы психоз у русни...
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13.04.2022 08:13 Відповісти
 
 