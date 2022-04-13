Внаслідок ракетного удару окупантів пошкоджено аеродром у Миргороді, - мер

Ввечері 12 квітня російські окупанти нанесли ракетний удар по аеродрому у Мирогороді.

Про це у відеозверненні заявив мер Віктор Іваненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора війська РФ завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі нашого аеродрому. Є численні руйнування, виникла пожежа, яка з часом була ліквідована. За останні 10 днів це вже третій ракетний удар по інфраструктурі нашого міста. На щастя загиблих немає", - зазначив очільник міста.

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