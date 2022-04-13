Внаслідок ракетного удару окупантів пошкоджено аеродром у Миргороді, - мер
Ввечері 12 квітня російські окупанти нанесли ракетний удар по аеродрому у Мирогороді.
Про це у відеозверненні заявив мер Віктор Іваненко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора війська РФ завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі нашого аеродрому. Є численні руйнування, виникла пожежа, яка з часом була ліквідована. За останні 10 днів це вже третій ракетний удар по інфраструктурі нашого міста. На щастя загиблих немає", - зазначив очільник міста.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
До речі, не буде вважатися розкриттям таємниці, що аеродром у Миргороді підземний. Тому йому оті обстріли до сраки. Пару годин на ремонт смуги і вуаля. Так що не деріть тут горлянки.