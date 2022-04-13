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Новини Війна
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Миргород (60) обстріл (27076) Полтавщина (1002)

Внаслідок ракетного удару окупантів пошкоджено аеродром у Миргороді, - мер

миргород

Ввечері 12 квітня російські окупанти нанесли ракетний удар по аеродрому у Мирогороді.

Про це у відеозверненні заявив мер Віктор Іваненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора війська РФ завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі нашого аеродрому. Є численні руйнування, виникла пожежа, яка з часом була ліквідована. За останні 10 днів це вже третій ракетний удар по інфраструктурі нашого міста. На щастя загиблих немає", - зазначив очільник міста.

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Черти имбецильные, аэродром пустой и разбит в первый день войны. Ну пусть тратят ракеты…
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13.04.2022 21:08 Відповісти
Військовий аеродром відновлюється за 5 годин по нормам. Цей час літаки або в повітрі, або летять на запасні. Але все одно - війна з більш з бетоном
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13.04.2022 21:14 Відповісти
Москаль не людина....
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13.04.2022 21:15 Відповісти
Миргородские штурмовики с первых дней громят танковые колонны орков,вот лапотные от злости и молотят по их старому месту дислокации и не могут понять придурки что там их не было еще в первый день нападения.
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13.04.2022 21:56 Відповісти
були-були...
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13.04.2022 22:03 Відповісти
Не співставляв час обстрілу аеродрому та ураження Нептунами кацапського флагману "Мацква", але здається то вони з розпачу і бажання помститися. Бо якщо "мацква" навіть не потоне, то за ремонтами їй прийдеться пару рочків провести. Не можу з цього приводу не запостити тематичну пісеньку. Щоб тваринки із заліщщини теж зрозуміли, то вона кацапською https://www.youtube.com/watch?v=ent0IZcnW5k https://www.youtube.com/watch?v=ent0IZcnW5k

До речі, не буде вважатися розкриттям таємниці, що аеродром у Миргороді підземний. Тому йому оті обстріли до сраки. Пару годин на ремонт смуги і вуаля. Так що не деріть тут горлянки.
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13.04.2022 22:30 Відповісти
 
 