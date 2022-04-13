В Европу прибыли австралийские бронемашины Bushmaster для Украины. ФОТОрепортаж

Первые 20 бронированных машин Bushmaster, подаренных Украине правительством Австралии, доставлены в один из европейских аэропортов.

Об этом сообщило Объединенное оперативное командование Австралии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Bushmaster – это австралийский колесный полноприводный панцирный транспортер. Он был создан для использования в пустынных районах Австралии, может перевозить девять солдат с запасами пищи и патронов на три дня автономного сопротивления. Защита Bushmaster позволяет противостоять шарам до 7,62 мм, обломкам гранат, патронам, взрывам мин с шестью килограммами взрывчатого вещества.





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Bushmaster не предназначен для непосредственного участия в поле боя, а только для транспортировки военнослужащих в район выполнения задания, однако бронемашина имеет защиту от мин и засад.

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