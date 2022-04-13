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В Европу прибыли австралийские бронемашины Bushmaster для Украины. ФОТОрепортаж

Первые 20 бронированных машин Bushmaster, подаренных Украине правительством Австралии, доставлены в один из европейских аэропортов.

Об этом сообщило Объединенное оперативное командование Австралии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

В Европу прибыли австралийские бронемашины Bushmaster для Украины 01

Bushmaster – это австралийский колесный полноприводный панцирный транспортер. Он был создан для использования в пустынных районах Австралии, может перевозить девять солдат с запасами пищи и патронов на три дня автономного сопротивления. Защита Bushmaster позволяет противостоять шарам до 7,62 мм, обломкам гранат, патронам, взрывам мин с шестью килограммами взрывчатого вещества.

В Европу прибыли австралийские бронемашины Bushmaster для Украины 02
В Европу прибыли австралийские бронемашины Bushmaster для Украины 03

Смотрите: Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster. ФОТОрепортаж

В Европу прибыли австралийские бронемашины Bushmaster для Украины 04

Bushmaster не предназначен для непосредственного участия в поле боя, а только для транспортировки военнослужащих в район выполнения задания, однако бронемашина имеет защиту от мин и засад.

В Европу прибыли австралийские бронемашины Bushmaster для Украины 04

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Топ комментарии
+32
Украине помогает весь цивилизованний мир. А нам деваться некуда. Свобода иди смерть! Боже и ЗСУ берегите Україну!
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13.04.2022 22:00
+20
Спасибо Австралии. Это "кенгуру") надежный БРМ, пехота оценит. Наши аналоги"Варта","Козак","Тритон".
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13.04.2022 22:01
+12
Це унікальна машинка. Якщо хтось не знає то Австралія спеціалізується на найміцніших яхтах. Так от всі багаторічні здобутки реалізовані в цій моделі. Здавалося б до чого тут яхти автономного плавання? А це машинка для автономних рейдів в ворожі тили.
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13.04.2022 22:13
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Всегда считал ,что это ЮАРовская машина хм.
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13.04.2022 21:59 Ответить
Вони усі дещо схожі.
На ту автівку з ПАР більше схожа наша Фіона. Яку чомусь не випускають.
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13.04.2022 22:09 Ответить
Украине помогает весь цивилизованний мир. А нам деваться некуда. Свобода иди смерть! Боже и ЗСУ берегите Україну!
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13.04.2022 22:00 Ответить
кулемети дали, надіюсь, чи свої ставити?
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13.04.2022 22:01 Ответить
Спасибо Австралии. Это "кенгуру") надежный БРМ, пехота оценит. Наши аналоги"Варта","Козак","Тритон".
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13.04.2022 22:01 Ответить
Машина хорошая если в полном обвесе. Плохо что на нее только крупнокалиберный пулемет можно поставить или АГС.
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13.04.2022 22:02 Ответить
Хвост ANTONOV торчит. "Руслан" наверное. Хоть его сохранили. А флагман "Мрiя" просрали. За один рейс перевозили бы как остальные за два.😒
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13.04.2022 22:03 Ответить
"Торчит хвост" Боинг С-17.
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13.04.2022 22:15 Ответить
Так там ANTONOV написано или Боинг С-17?
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13.04.2022 22:22 Ответить
Вообще га снимке два хвоста). Выгрузка показана из С -17.
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13.04.2022 22:27 Ответить
Ну на кой хрен эти разглагольствования? Я писал совсем о другом. Успокойтесь.
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13.04.2022 22:31 Ответить
Понятно. Ключевое слово"просрали". Успокойтесь.
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13.04.2022 22:44 Ответить
Ой. Значит "Мрія" летает или что? От чего у вас пылает, не пойму? Обидел боссов из ОП?))
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13.04.2022 22:47 Ответить
Антонов тоже есть.
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13.04.2022 22:22 Ответить
Не мали дурниць - Ан-225 ніколи не мав достатньо замовлень і ледве відробляв власне утримання
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13.04.2022 22:45 Ответить
Не знаю,хто там шо не мав, але зараз "Мрія" знадобилась би.
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13.04.2022 23:20 Ответить
Якщо не знаєш - то краще помовчати
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13.04.2022 23:25 Ответить
Поправте название бронемашин в заголовке!
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13.04.2022 22:04 Ответить
Хотя би 100 передали.
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13.04.2022 22:11 Ответить
Це унікальна машинка. Якщо хтось не знає то Австралія спеціалізується на найміцніших яхтах. Так от всі багаторічні здобутки реалізовані в цій моделі. Здавалося б до чого тут яхти автономного плавання? А це машинка для автономних рейдів в ворожі тили.
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13.04.2022 22:13 Ответить
Різні ЗМІ повідомляють, що ЗСУ двома ракетами Нептун підбили російський крейсер Москва!

Військовий журналіст Sеrg Marco повідомив добрі новини: горить корабель, з якого орки запускали ракети у мирних містах України.

Навіть якщо крейсер не потоне, у найближчий рік він буде недієздатним

Ждемо офійійної інформації або фейк або так .
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13.04.2022 22:14 Ответить
Оце оперативність. Клас. Завтра можуть бути в ЗСУ.
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13.04.2022 22:15 Ответить
"Bushmaster не призначений для безпосередньої участі на полі бою, а лише для транспортування військовослужбовців у район виконання завдання, проте бронемашина має захист від мін та засідок."
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13.04.2022 22:16 Ответить
СОЛИДНЫЕ И КРАСИВЫЕ…
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13.04.2022 23:15 Ответить
Нужно ли об этом трезвонить ?
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13.04.2022 23:23 Ответить
Якщо нам вже навіть далека Австралія допомагає,то Україна приречена на перемогу!!!🇺🇦🇭🇲❤️👍
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14.04.2022 00:35 Ответить
Оккупанты ехали из Зуево-Орехово
А Бушмайстеры им прямо по эблу проехали.
(Пророческий катрен Нострадамуса)
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14.04.2022 01:11 Ответить
Для ведения разведки эта машинка самое то..Ее только разведчикам!Старорежимный БРДМ-2 давно требует замены.Спасибо австралийцам за качественный подарок!
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14.04.2022 08:21 Ответить
Автономность пребывания экипажа и десанта в этом БТРе трое суток. Мощная машина, спасибо австралийцы. Спасибо Европа и Штаты, спасибо мир, теперь мы знаем кто у Украины настоящие братья и сёстры! И особенно хорошо поняли кто для нас ******** гнойные!!!
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14.04.2022 08:55 Ответить
 
 