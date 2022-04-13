До Європи прибули австралійські бронемашини Bushmaster для України. ФОТОрепортаж

Перші 20 броньованих машин Bushmaster, подарованих Україні урядом Австралії, доставлені до одного з європейських аеропортів.

Про це повідомило Об'єднане оперативне командування Австралії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Bushmaster – це австралійський колісний повнопривідний панцирний транспортер. Він був створений для використання в пустельних районах Австралії, може перевозити дев'ять солдатів із запасами їжі та патронів на три дні автономного опору. Захист Bushmaster дозволяє протистояти кулям до 7,62 мм, уламкам гранат, патронів, вибухам мін із шістьма кілограмами вибухової речовини.





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Bushmaster не призначений для безпосередньої участі на полі бою, а лише для транспортування військовослужбовців у район виконання завдання, проте бронемашина має захист від мін та засідок.

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