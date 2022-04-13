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До Європи прибули австралійські бронемашини Bushmaster для України. ФОТОрепортаж

Перші 20 броньованих машин Bushmaster, подарованих Україні урядом Австралії, доставлені до одного з європейських аеропортів.

Про це повідомило Об'єднане оперативне командування Австралії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

До Європи прибули австралійські бронемашини Bushmaster для України 01

Bushmaster – це австралійський колісний повнопривідний панцирний транспортер. Він був створений для використання в пустельних районах Австралії, може перевозити дев'ять солдатів із запасами їжі та патронів на три дні автономного опору. Захист Bushmaster дозволяє протистояти кулям до 7,62 мм, уламкам гранат, патронів, вибухам мін із шістьма кілограмами вибухової речовини.

До Європи прибули австралійські бронемашини Bushmaster для України 02
До Європи прибули австралійські бронемашини Bushmaster для України 03

Дивіться також: Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster. ФОТОрепортаж

До Європи прибули австралійські бронемашини Bushmaster для України 04

Bushmaster не призначений для безпосередньої участі на полі бою, а лише для транспортування військовослужбовців у район виконання завдання, проте бронемашина має захист від мін та засідок.

До Європи прибули австралійські бронемашини Bushmaster для України 04

Також читайте: Австралія надасть Україні додаткову військову допомогу на $20 млн

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Топ коментарі
+32
Украине помогает весь цивилизованний мир. А нам деваться некуда. Свобода иди смерть! Боже и ЗСУ берегите Україну!
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13.04.2022 22:00
+20
Спасибо Австралии. Это "кенгуру") надежный БРМ, пехота оценит. Наши аналоги"Варта","Козак","Тритон".
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13.04.2022 22:01
+12
Це унікальна машинка. Якщо хтось не знає то Австралія спеціалізується на найміцніших яхтах. Так от всі багаторічні здобутки реалізовані в цій моделі. Здавалося б до чого тут яхти автономного плавання? А це машинка для автономних рейдів в ворожі тили.
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13.04.2022 22:13
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Всегда считал ,что это ЮАРовская машина хм.
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13.04.2022 21:59 Відповісти
Вони усі дещо схожі.
На ту автівку з ПАР більше схожа наша Фіона. Яку чомусь не випускають.
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13.04.2022 22:09 Відповісти
Украине помогает весь цивилизованний мир. А нам деваться некуда. Свобода иди смерть! Боже и ЗСУ берегите Україну!
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13.04.2022 22:00 Відповісти
кулемети дали, надіюсь, чи свої ставити?
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13.04.2022 22:01 Відповісти
Спасибо Австралии. Это "кенгуру") надежный БРМ, пехота оценит. Наши аналоги"Варта","Козак","Тритон".
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13.04.2022 22:01 Відповісти
Машина хорошая если в полном обвесе. Плохо что на нее только крупнокалиберный пулемет можно поставить или АГС.
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13.04.2022 22:02 Відповісти
Хвост ANTONOV торчит. "Руслан" наверное. Хоть его сохранили. А флагман "Мрiя" просрали. За один рейс перевозили бы как остальные за два.😒
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13.04.2022 22:03 Відповісти
"Торчит хвост" Боинг С-17.
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13.04.2022 22:15 Відповісти
Так там ANTONOV написано или Боинг С-17?
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13.04.2022 22:22 Відповісти
Вообще га снимке два хвоста). Выгрузка показана из С -17.
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13.04.2022 22:27 Відповісти
Ну на кой хрен эти разглагольствования? Я писал совсем о другом. Успокойтесь.
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13.04.2022 22:31 Відповісти
Понятно. Ключевое слово"просрали". Успокойтесь.
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13.04.2022 22:44 Відповісти
Ой. Значит "Мрія" летает или что? От чего у вас пылает, не пойму? Обидел боссов из ОП?))
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13.04.2022 22:47 Відповісти
Антонов тоже есть.
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13.04.2022 22:22 Відповісти
Не мали дурниць - Ан-225 ніколи не мав достатньо замовлень і ледве відробляв власне утримання
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13.04.2022 22:45 Відповісти
Не знаю,хто там шо не мав, але зараз "Мрія" знадобилась би.
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13.04.2022 23:20 Відповісти
Якщо не знаєш - то краще помовчати
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13.04.2022 23:25 Відповісти
Поправте название бронемашин в заголовке!
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13.04.2022 22:04 Відповісти
Хотя би 100 передали.
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13.04.2022 22:11 Відповісти
Це унікальна машинка. Якщо хтось не знає то Австралія спеціалізується на найміцніших яхтах. Так от всі багаторічні здобутки реалізовані в цій моделі. Здавалося б до чого тут яхти автономного плавання? А це машинка для автономних рейдів в ворожі тили.
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13.04.2022 22:13 Відповісти
Різні ЗМІ повідомляють, що ЗСУ двома ракетами Нептун підбили російський крейсер Москва!

Військовий журналіст Sеrg Marco повідомив добрі новини: горить корабель, з якого орки запускали ракети у мирних містах України.

Навіть якщо крейсер не потоне, у найближчий рік він буде недієздатним

Ждемо офійійної інформації або фейк або так .
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13.04.2022 22:14 Відповісти
Оце оперативність. Клас. Завтра можуть бути в ЗСУ.
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13.04.2022 22:15 Відповісти
"Bushmaster не призначений для безпосередньої участі на полі бою, а лише для транспортування військовослужбовців у район виконання завдання, проте бронемашина має захист від мін та засідок."
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13.04.2022 22:16 Відповісти
СОЛИДНЫЕ И КРАСИВЫЕ…
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13.04.2022 23:15 Відповісти
Нужно ли об этом трезвонить ?
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13.04.2022 23:23 Відповісти
Якщо нам вже навіть далека Австралія допомагає,то Україна приречена на перемогу!!!🇺🇦🇭🇲❤️👍
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14.04.2022 00:35 Відповісти
Оккупанты ехали из Зуево-Орехово
А Бушмайстеры им прямо по эблу проехали.
(Пророческий катрен Нострадамуса)
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14.04.2022 01:11 Відповісти
Для ведения разведки эта машинка самое то..Ее только разведчикам!Старорежимный БРДМ-2 давно требует замены.Спасибо австралийцам за качественный подарок!
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14.04.2022 08:21 Відповісти
Автономность пребывания экипажа и десанта в этом БТРе трое суток. Мощная машина, спасибо австралийцы. Спасибо Европа и Штаты, спасибо мир, теперь мы знаем кто у Украины настоящие братья и сёстры! И особенно хорошо поняли кто для нас ******** гнойные!!!
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14.04.2022 08:55 Відповісти
 
 