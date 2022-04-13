Польша, Латвия, Литва и Эстония всегда первыми защищают Украину, - Зеленский
Владимир Зеленский встретился с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Я хочу поблагодарить этих замечательных лидеров прекрасных государств, которые с нами – с Украиной всегда рядом. Бок о бок. И они с самого начала были первыми в поддержке Украины, в том числе в видении Украины в ЕС, в поддержке мощной санкционной политики против РФ и ее агрессии. И они первыми продвигают мощную санкционную политику в странах ЕС. Эти четыре лидера всегда нас защищают", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, Польша, Литва, Латвия и Эстония всегда рядом с Украиной.
"Даже когда мы говорим об оружии, о вооружении нашей армии, среди первых стран и их лидеров именно эти лидеры были. Я хочу сказать, что они всегда первые – Польша, Литва, Латвия, Эстония – и всегда рядом с нашим государством", - отметил глава государства.
Также президент подчеркнул, что с такими партнерами и друзьями Украина точно победит.
Пожалуйста, подождите...
як кізданьот , так одразу мінус 50 Леопадів та 100 Мардерів
Це були зірвані оборонні замовлення, згорнуті ракетні програми, системний міліцейсько-портновський тиск на військових, дискредитація розвідки, асфальт і білоруський бітум замість "Нептунів" врешті решт - а червоною ниткою проходило переслідування Петра Порошенка, якого пропаганда зробили предметом ненависті народу, поки путін спокійно планував нову війну.
Згадайте на чому було сфокусовано увагу населення у вирішальні місяці і тижні перед вторгненням?
Правильно - йому крутили шоу "посадити Порошенка";
силовики займались забезпеченням цього дійства, обурені ветерани збирались під судами замість йти на збори, населенню було не до тривожних попереджень західних розвідок, і звичайно ніхто не звернув уваги на слова самого Порошенка, який попереджав, що "путін наступатиме танками, пускатиме ракети з Каспія, використовуватиме аеродроми, до яких ми не зможемо дістати".
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І виконавці з українського боку тих спецоперацій досі не названі та сидять собі при посадах.
Тому треба усвідомлювати яку небезпеку являють собою організатори утримання в клітках генералів Марченка і Павловського, "творці" відсутності в регулярних підрозділах достатньої кількості навіть бронежилетів, автори брехні про "нагнітання з боку Заходу", ну і продюсери шоу з переслідування Порошенка для замилювання очей українців - бо у всього цього є прізвища, імена та по-батькові.
Частина з них впала на дно, а дехто як завжди рядиться в патріоти, придумавши лукаву формулу "не на часі", та лізе в "воінствєнноє меньшинство", яке самі нещодавно погрожували ледь не знищіти.
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Надати гідну оцінку діяльності цих персонажів так само важливо, як розбивати ворога на фронті - без цього перемога не може бути повноцінною, бо уникнення відповідальності зрадниками аатоматично закладе чергові удари по обороноздатності держави.
Країна умивається кров''ю тих, КОГО роками обманювали - нарешті платити мають і ті, ХТО обманював, так вимагає справедливість.
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нє, фофка, дипломатія то не твоє, ти вже вартісного німецького штангенциркуля поломав - тепер нам нфмці хєр що дадуть
ще Діду та Борису в кішені насери, як ти вмієш.....
Бо самі наїлися отого кацапського лайна вже досхочу, бідні, то знають, що це таке...