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Зеленский (19029) Латвия (1279) Литва (2335) Польша (8142) Эстония (1353)

Польша, Латвия, Литва и Эстония всегда первыми защищают Украину, - Зеленский

зеленський

Владимир Зеленский встретился с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу поблагодарить этих замечательных лидеров прекрасных государств, которые с нами – с Украиной всегда рядом. Бок о бок. И они с самого начала были первыми в поддержке Украины, в том числе в видении Украины в ЕС, в поддержке мощной санкционной политики против РФ и ее агрессии. И они первыми продвигают мощную санкционную политику в странах ЕС. Эти четыре лидера всегда нас защищают", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Польша, Литва, Латвия и Эстония всегда рядом с Украиной.

"Даже когда мы говорим об оружии, о вооружении нашей армии, среди первых стран и их лидеров именно эти лидеры были. Я хочу сказать, что они всегда первые – Польша, Литва, Латвия, Эстония – и всегда рядом с нашим государством", - отметил глава государства.

Также президент подчеркнул, что с такими партнерами и друзьями Украина точно победит.

Смотрите: Зеленский встретился с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве. ФОТО
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Топ комментарии
+11
а США та Великобританія другими ?

нє, фофка, дипломатія то не твоє, ти вже вартісного німецького штангенциркуля поломав - тепер нам нфмці хєр що дадуть
ще Діду та Борису в кішені насери, як ти вмієш.....
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13.04.2022 22:11
+10
да пошли мы накуй сказали США и Британия разгружая не знамо какой самолет с оружием для Украины.
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13.04.2022 22:11
+9
І за це їм велике ДЯКУЮ!
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13.04.2022 22:07
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І за це їм велике ДЯКУЮ!
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13.04.2022 22:07 Ответить
Річ Посполита (перезавантаження)
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13.04.2022 22:07 Ответить
Вова , ну можна ж було якось - дипломатичніше , щоб не образити британців і США . ? Ну чому не сказати - ОДНІ З ПЕРШИХ ?? .
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13.04.2022 22:11 Ответить
кожне фофкіне слово - золоте, навіть брильянтове.
як кізданьот , так одразу мінус 50 Леопадів та 100 Мардерів
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13.04.2022 22:16 Ответить
Свій напад росія як завжди добре готувала, і насправді розпочався він цілою низкою "спецоперацій", а не 24.02.

Це були зірвані оборонні замовлення, згорнуті ракетні програми, системний міліцейсько-портновський тиск на військових, дискредитація розвідки, асфальт і білоруський бітум замість "Нептунів" врешті решт - а червоною ниткою проходило переслідування Петра Порошенка, якого пропаганда зробили предметом ненависті народу, поки путін спокійно планував нову війну.

Згадайте на чому було сфокусовано увагу населення у вирішальні місяці і тижні перед вторгненням?

Правильно - йому крутили шоу "посадити Порошенка";
силовики займались забезпеченням цього дійства, обурені ветерани збирались під судами замість йти на збори, населенню було не до тривожних попереджень західних розвідок, і звичайно ніхто не звернув уваги на слова самого Порошенка, який попереджав, що "путін наступатиме танками, пускатиме ракети з Каспія, використовуватиме аеродроми, до яких ми не зможемо дістати".
............

І виконавці з українського боку тих спецоперацій досі не названі та сидять собі при посадах.

Тому треба усвідомлювати яку небезпеку являють собою організатори утримання в клітках генералів Марченка і Павловського, "творці" відсутності в регулярних підрозділах достатньої кількості навіть бронежилетів, автори брехні про "нагнітання з боку Заходу", ну і продюсери шоу з переслідування Порошенка для замилювання очей українців - бо у всього цього є прізвища, імена та по-батькові.

Частина з них впала на дно, а дехто як завжди рядиться в патріоти, придумавши лукаву формулу "не на часі", та лізе в "воінствєнноє меньшинство", яке самі нещодавно погрожували ледь не знищіти.
..........
Надати гідну оцінку діяльності цих персонажів так само важливо, як розбивати ворога на фронті - без цього перемога не може бути повноцінною, бо уникнення відповідальності зрадниками аатоматично закладе чергові удари по обороноздатності держави.

Країна умивається кров''ю тих, КОГО роками обманювали - нарешті платити мають і ті, ХТО обманював, так вимагає справедливість.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZW1aQIzxIDp7pI1UgyOr_fu3v4errPcuas_io5vGxhDHJpd-nqNi1vAdsSnT49_45lA0JvNd25wW-pW86ecQs_i9QwDsbHZ4HCpbk8dEZ7aFcouzKuaC0a7jeVDdcZRzUx2h1I3I2EnHs8lob3jkxC-82Ii_t7cj3x4CV-pyRACEQ&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
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13.04.2022 22:45 Ответить
да пошли мы накуй сказали США и Британия разгружая не знамо какой самолет с оружием для Украины.
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13.04.2022 22:11 Ответить
Подяка справжнім Друзям
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13.04.2022 22:11 Ответить
а США та Великобританія другими ?

нє, фофка, дипломатія то не твоє, ти вже вартісного німецького штангенциркуля поломав - тепер нам нфмці хєр що дадуть
ще Діду та Борису в кішені насери, як ти вмієш.....
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13.04.2022 22:11 Ответить
Воно під коксом, що ви хочете
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13.04.2022 22:29 Ответить
Німеччина вже не задоволена, зелень дала задню, канцлер Шольц вже висловився. Але треба зрозуміти просту істину Німеччина не веде переговори з клоуном і дебілом, вони ведуть переговори з США і прислуховуються до їхньої думки, а блазень тут ні до чого, тому і далі будуть надавати допомогу. Але про нафтове ембарго подумають, ну а при вступі до ЄС все пригадають тупим блазням.
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14.04.2022 08:44 Ответить
захищають Україну ЗСУ, тероборона, Захід - всі тільки не ти.
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13.04.2022 22:13 Ответить
"Польща, Латвія, Литва та Естонія завжди першими захищають Україну..."
Бо самі наїлися отого кацапського лайна вже досхочу, бідні, то знають, що це таке...
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13.04.2022 22:18 Ответить
А бритов чего не упомянул,неблагодарный .......
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13.04.2022 22:18 Ответить
Спасибо! Нам с вами всё таки приходилось провести вместе несколько десятилетий в той самой параше. И мы знаеми, кто кацапы и на что они способны.
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13.04.2022 22:35 Ответить
Янєлох, давай жгі далі!
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13.04.2022 22:47 Ответить
так создавайте военно-экономический союз
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13.04.2022 22:49 Ответить
Украинцы всегда будут помнить об этом. Дякуємо!
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13.04.2022 23:18 Ответить
так что зеленский русские уже не люди как ты говорил? и переговоров с путиным не будет? и крым отдавать и донбасс не будешь и обниматься арахамия с мединским не будет?
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14.04.2022 05:31 Ответить
 
 