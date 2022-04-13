Польща, Латвія, Литва та Естонія завжди першими захищають Україну, - Зеленський

Володимир Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу подякувати цим чудовим лідерам прекрасних держав, які з нами – з Україною завжди поруч. Пліч-о-пліч. І вони від самого початку були першими у підтримці України, у тому числі у баченні України в ЄС, у підтримці потужної санкційної політики проти РФ та її агресії. І вони першими просувають потужну санкційну політику у країнах ЄС. Ці чотири лідери завжди нас захищають", - наголосив президент.

За словами Зеленського, Польща, Литва, Латвія та Естонія завжди поручз Україною.

"Навіть коли ми говоримо про зброю, про озброєння нашої армії, серед перших країн та їхніх лідерів саме ці лідери були. Я хочу сказати, що вони завжди перші – Польща, Литва, Латвія, Естонія – і завжди поряд із нашою державою", - зазначив глава держави.

Також президент наголосив, що з такими партнерами та друзями Україна точно переможе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії у Києві. ФОТО