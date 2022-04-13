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Зеленський (22416) Латвія (1291) Литва (2265) Польща (8255) Естонія (1546)

Польща, Латвія, Литва та Естонія завжди першими захищають Україну, - Зеленський

зеленський

Володимир Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу подякувати цим чудовим лідерам прекрасних держав, які з нами – з Україною завжди поруч. Пліч-о-пліч. І вони від самого початку були першими у підтримці України, у тому числі у баченні України в ЄС, у підтримці потужної санкційної політики проти РФ та її агресії. І вони першими просувають потужну санкційну політику у країнах ЄС. Ці чотири лідери завжди нас захищають", - наголосив президент.

За словами Зеленського, Польща, Литва, Латвія та Естонія завжди поручз Україною.

"Навіть коли ми говоримо про зброю, про озброєння нашої армії, серед перших країн та їхніх лідерів саме ці лідери були. Я хочу сказати, що вони завжди перші – Польща, Литва, Латвія, Естонія – і завжди поряд із нашою державою", - зазначив глава держави.

Також президент наголосив, що з такими партнерами та друзями Україна точно переможе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії у Києві. ФОТО

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Топ коментарі
+11
а США та Великобританія другими ?

нє, фофка, дипломатія то не твоє, ти вже вартісного німецького штангенциркуля поломав - тепер нам нфмці хєр що дадуть
ще Діду та Борису в кішені насери, як ти вмієш.....
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13.04.2022 22:11
+10
да пошли мы накуй сказали США и Британия разгружая не знамо какой самолет с оружием для Украины.
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13.04.2022 22:11
+9
І за це їм велике ДЯКУЮ!
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13.04.2022 22:07
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І за це їм велике ДЯКУЮ!
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13.04.2022 22:07 Відповісти
Річ Посполита (перезавантаження)
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13.04.2022 22:07 Відповісти
Вова , ну можна ж було якось - дипломатичніше , щоб не образити британців і США . ? Ну чому не сказати - ОДНІ З ПЕРШИХ ?? .
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13.04.2022 22:11 Відповісти
кожне фофкіне слово - золоте, навіть брильянтове.
як кізданьот , так одразу мінус 50 Леопадів та 100 Мардерів
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13.04.2022 22:16 Відповісти
Свій напад росія як завжди добре готувала, і насправді розпочався він цілою низкою "спецоперацій", а не 24.02.

Це були зірвані оборонні замовлення, згорнуті ракетні програми, системний міліцейсько-портновський тиск на військових, дискредитація розвідки, асфальт і білоруський бітум замість "Нептунів" врешті решт - а червоною ниткою проходило переслідування Петра Порошенка, якого пропаганда зробили предметом ненависті народу, поки путін спокійно планував нову війну.

Згадайте на чому було сфокусовано увагу населення у вирішальні місяці і тижні перед вторгненням?

Правильно - йому крутили шоу "посадити Порошенка";
силовики займались забезпеченням цього дійства, обурені ветерани збирались під судами замість йти на збори, населенню було не до тривожних попереджень західних розвідок, і звичайно ніхто не звернув уваги на слова самого Порошенка, який попереджав, що "путін наступатиме танками, пускатиме ракети з Каспія, використовуватиме аеродроми, до яких ми не зможемо дістати".
............

І виконавці з українського боку тих спецоперацій досі не названі та сидять собі при посадах.

Тому треба усвідомлювати яку небезпеку являють собою організатори утримання в клітках генералів Марченка і Павловського, "творці" відсутності в регулярних підрозділах достатньої кількості навіть бронежилетів, автори брехні про "нагнітання з боку Заходу", ну і продюсери шоу з переслідування Порошенка для замилювання очей українців - бо у всього цього є прізвища, імена та по-батькові.

Частина з них впала на дно, а дехто як завжди рядиться в патріоти, придумавши лукаву формулу "не на часі", та лізе в "воінствєнноє меньшинство", яке самі нещодавно погрожували ледь не знищіти.
..........
Надати гідну оцінку діяльності цих персонажів так само важливо, як розбивати ворога на фронті - без цього перемога не може бути повноцінною, бо уникнення відповідальності зрадниками аатоматично закладе чергові удари по обороноздатності держави.

Країна умивається кров''ю тих, КОГО роками обманювали - нарешті платити мають і ті, ХТО обманював, так вимагає справедливість.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZW1aQIzxIDp7pI1UgyOr_fu3v4errPcuas_io5vGxhDHJpd-nqNi1vAdsSnT49_45lA0JvNd25wW-pW86ecQs_i9QwDsbHZ4HCpbk8dEZ7aFcouzKuaC0a7jeVDdcZRzUx2h1I3I2EnHs8lob3jkxC-82Ii_t7cj3x4CV-pyRACEQ&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
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13.04.2022 22:45 Відповісти
да пошли мы накуй сказали США и Британия разгружая не знамо какой самолет с оружием для Украины.
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13.04.2022 22:11 Відповісти
Подяка справжнім Друзям
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13.04.2022 22:11 Відповісти
а США та Великобританія другими ?

нє, фофка, дипломатія то не твоє, ти вже вартісного німецького штангенциркуля поломав - тепер нам нфмці хєр що дадуть
ще Діду та Борису в кішені насери, як ти вмієш.....
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13.04.2022 22:11 Відповісти
Воно під коксом, що ви хочете
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13.04.2022 22:29 Відповісти
Німеччина вже не задоволена, зелень дала задню, канцлер Шольц вже висловився. Але треба зрозуміти просту істину Німеччина не веде переговори з клоуном і дебілом, вони ведуть переговори з США і прислуховуються до їхньої думки, а блазень тут ні до чого, тому і далі будуть надавати допомогу. Але про нафтове ембарго подумають, ну а при вступі до ЄС все пригадають тупим блазням.
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14.04.2022 08:44 Відповісти
захищають Україну ЗСУ, тероборона, Захід - всі тільки не ти.
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13.04.2022 22:13 Відповісти
"Польща, Латвія, Литва та Естонія завжди першими захищають Україну..."
Бо самі наїлися отого кацапського лайна вже досхочу, бідні, то знають, що це таке...
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13.04.2022 22:18 Відповісти
А бритов чего не упомянул,неблагодарный .......
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13.04.2022 22:18 Відповісти
Спасибо! Нам с вами всё таки приходилось провести вместе несколько десятилетий в той самой параше. И мы знаеми, кто кацапы и на что они способны.
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13.04.2022 22:35 Відповісти
Янєлох, давай жгі далі!
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13.04.2022 22:47 Відповісти
так создавайте военно-экономический союз
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13.04.2022 22:49 Відповісти
Украинцы всегда будут помнить об этом. Дякуємо!
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13.04.2022 23:18 Відповісти
так что зеленский русские уже не люди как ты говорил? и переговоров с путиным не будет? и крым отдавать и донбасс не будешь и обниматься арахамия с мединским не будет?
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14.04.2022 05:31 Відповісти
 
 