Польща, Латвія, Литва та Естонія завжди першими захищають Україну, - Зеленський
Володимир Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії.
Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу подякувати цим чудовим лідерам прекрасних держав, які з нами – з Україною завжди поруч. Пліч-о-пліч. І вони від самого початку були першими у підтримці України, у тому числі у баченні України в ЄС, у підтримці потужної санкційної політики проти РФ та її агресії. І вони першими просувають потужну санкційну політику у країнах ЄС. Ці чотири лідери завжди нас захищають", - наголосив президент.
За словами Зеленського, Польща, Литва, Латвія та Естонія завжди поручз Україною.
"Навіть коли ми говоримо про зброю, про озброєння нашої армії, серед перших країн та їхніх лідерів саме ці лідери були. Я хочу сказати, що вони завжди перші – Польща, Литва, Латвія, Естонія – і завжди поряд із нашою державою", - зазначив глава держави.
Також президент наголосив, що з такими партнерами та друзями Україна точно переможе.
Будь ласка, зачекайте...
як кізданьот , так одразу мінус 50 Леопадів та 100 Мардерів
Це були зірвані оборонні замовлення, згорнуті ракетні програми, системний міліцейсько-портновський тиск на військових, дискредитація розвідки, асфальт і білоруський бітум замість "Нептунів" врешті решт - а червоною ниткою проходило переслідування Петра Порошенка, якого пропаганда зробили предметом ненависті народу, поки путін спокійно планував нову війну.
Згадайте на чому було сфокусовано увагу населення у вирішальні місяці і тижні перед вторгненням?
Правильно - йому крутили шоу "посадити Порошенка";
силовики займались забезпеченням цього дійства, обурені ветерани збирались під судами замість йти на збори, населенню було не до тривожних попереджень західних розвідок, і звичайно ніхто не звернув уваги на слова самого Порошенка, який попереджав, що "путін наступатиме танками, пускатиме ракети з Каспія, використовуватиме аеродроми, до яких ми не зможемо дістати".
............
І виконавці з українського боку тих спецоперацій досі не названі та сидять собі при посадах.
Тому треба усвідомлювати яку небезпеку являють собою організатори утримання в клітках генералів Марченка і Павловського, "творці" відсутності в регулярних підрозділах достатньої кількості навіть бронежилетів, автори брехні про "нагнітання з боку Заходу", ну і продюсери шоу з переслідування Порошенка для замилювання очей українців - бо у всього цього є прізвища, імена та по-батькові.
Частина з них впала на дно, а дехто як завжди рядиться в патріоти, придумавши лукаву формулу "не на часі", та лізе в "воінствєнноє меньшинство", яке самі нещодавно погрожували ледь не знищіти.
..........
Надати гідну оцінку діяльності цих персонажів так само важливо, як розбивати ворога на фронті - без цього перемога не може бути повноцінною, бо уникнення відповідальності зрадниками аатоматично закладе чергові удари по обороноздатності держави.
Країна умивається кров''ю тих, КОГО роками обманювали - нарешті платити мають і ті, ХТО обманював, так вимагає справедливість.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZW1aQIzxIDp7pI1UgyOr_fu3v4errPcuas_io5vGxhDHJpd-nqNi1vAdsSnT49_45lA0JvNd25wW-pW86ecQs_i9QwDsbHZ4HCpbk8dEZ7aFcouzKuaC0a7jeVDdcZRzUx2h1I3I2EnHs8lob3jkxC-82Ii_t7cj3x4CV-pyRACEQ&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
нє, фофка, дипломатія то не твоє, ти вже вартісного німецького штангенциркуля поломав - тепер нам нфмці хєр що дадуть
ще Діду та Борису в кішені насери, як ти вмієш.....
Бо самі наїлися отого кацапського лайна вже досхочу, бідні, то знають, що це таке...