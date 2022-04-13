Durex, Nurofen, Strepsils, принадлежащие британской компании, окончательно покидают Россию
Британская транснациональная компания Reckitt, владеющая такими брендами как Air Wick, Calgon, Cillit Bang, Durex, Finish, Gaviscon, Nurofen, Strepsils, Vanish и Veet, передает бизнес и идет с рынка России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обновленном официальном заявлении компании.
В Reckitt начали процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать в себя передачу третьей стороне или нашим местным сотрудникам. В заявлении отмечают, что будут работать над тем, чтобы сотрудники получали зарплату до конца 2022 года.
"Эта акция опирается на наше ранее объявленное решение о замораживании капитальных инвестиций, рекламы, спонсорства и рекламных акций в России. Мы будем обновлять прогресс, как только у нас появится дополнительная информация", – сообщают в Reckitt.
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в начала простые, по 4 коп.
кацапів позбавили захисту того що дають та того куди беруть
таварищи...
Хоча... Нехай опановують імпортозаміщення!
(а ще можна пальці від гумових рукавиць використовувати)
все одно пальці на гумових рукавичках вєтеранам спецоперації ні до чого - на культі лише мотатись будуть
Окрім жартів, там дійсно низькоякісний матеріал. Як одна кацапка казала синові про майбутню невістку для себе - "ишь какой, перебираешь исьчо! а тебе чавой-та, модельная надоть? дырка есть, щей настряпать умеет - вот и женись, **********..."
(і кацапське прислів'я - "нам с лица не воду пить, и с корявой можноть жить")
- (армійське) два дєбіла - ето сіла;
- (здається, Ваше) Біба і Боба - два долбойоба.