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Новости Санкции против России
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рынок (502) санкции (11040)

Durex, Nurofen, Strepsils, принадлежащие британской компании, окончательно покидают Россию

durex

Британская транснациональная компания Reckitt, владеющая такими брендами как Air Wick, Calgon, Cillit Bang, Durex, Finish, Gaviscon, Nurofen, Strepsils, Vanish и Veet, передает бизнес и идет с рынка России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обновленном официальном заявлении компании.

В Reckitt начали процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать в себя передачу третьей стороне или нашим местным сотрудникам. В заявлении отмечают, что будут работать над тем, чтобы сотрудники получали зарплату до конца 2022 года.

"Эта акция опирается на наше ранее объявленное решение о замораживании капитальных инвестиций, рекламы, спонсорства и рекламных акций в России. Мы будем обновлять прогресс, как только у нас появится дополнительная информация", – сообщают в Reckitt.

Также читайте: Мы должны разгромить Россию всеми возможными и невозможными санкциями, - Ермак
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Топ комментарии
+28
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13.04.2022 22:22
+25
Гандони залишаться без презервативів.
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13.04.2022 22:19
+21
Durex залиште, немає чого москальським гандонам розмножуватися!
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13.04.2022 22:17
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Durex залиште, немає чого москальським гандонам розмножуватися!
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13.04.2022 22:17 Ответить
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13.04.2022 22:22 Ответить
Не проверено электроникой.
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13.04.2022 23:54 Ответить
"проверено электроникой, обработано силиконом" были в конце 80х.
в начала простые, по 4 коп.
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14.04.2022 06:14 Ответить
Це зсімейного музею?
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14.04.2022 01:07 Ответить
дивний звязок між Durex та Strepsils став зрозумілий лише після санкцій :

кацапів позбавили захисту того що дають та того куди беруть
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13.04.2022 22:23 Ответить
Ви ціну Дюрекса бачили? Кацапи таке не купуватимуть, у них є гондони гусарскіє...
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13.04.2022 22:26 Ответить
рашизм это ***** и полная сифилизация всей страны !

таварищи...
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13.04.2022 22:33 Ответить
Ще чого! Нічого їм шикувати, хай в ганчірку кінчають))
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14.04.2022 00:14 Ответить
Этого нельзя допустить. Что с этим потом делать?
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13.04.2022 22:18 Ответить
Потом гуманитарка в то, что останется от РФ будет исключительно производства компании Durex.
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13.04.2022 22:20 Ответить
Гандони залишаться без презервативів.
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13.04.2022 22:19 Ответить
Durex залиште, та нехай ООН сплачує безкоштовне розповсюдження.
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13.04.2022 22:22 Ответить
Повний набіл йди - против головного болю, про болю в горлі, іздєліє для кекса... все кацапня буде без кєксу
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13.04.2022 22:22 Ответить
Дюрекс нехай, навпаки, працює в дві зміни в кацапії. Ця погань не повинна множитись. Пропоную нове гасло для російської філії дюрекса: "Каждому гандону - по презервативу".
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13.04.2022 22:22 Ответить
як би дико це невиглядало, але світ врятує стерилізація гондонів
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13.04.2022 22:26 Ответить
Durex можна було й залишити.
Хоча... Нехай опановують імпортозаміщення!
(а ще можна пальці від гумових рукавиць використовувати)

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13.04.2022 22:24 Ответить
ет точно !

все одно пальці на гумових рукавичках вєтеранам спецоперації ні до чого - на культі лише мотатись будуть
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13.04.2022 22:29 Ответить
😁👍
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13.04.2022 22:31 Ответить
Дуже дякую, потужно лілював
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13.04.2022 22:37 Ответить
Дюрекс - найдорожчі на ринку, кацапи все рівно таке не купують...
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13.04.2022 22:29 Ответить
Я ще таких не бачив. У них пісюни квадратні, чи як ?...
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13.04.2022 22:40 Ответить
Та кацапи, вони взагалі якісь коряві, кострубаті, перекошені, то квадратні, то навпаки як лантух з ногами... там природа не заморочується пропорціями, "я тебя слепила из того, что было" 💩💩💩 From hay and turds, so to say.
Окрім жартів, там дійсно низькоякісний матеріал. Як одна кацапка казала синові про майбутню невістку для себе - "ишь какой, перебираешь исьчо! а тебе чавой-та, модельная надоть? дырка есть, щей настряпать умеет - вот и женись, **********..."
(і кацапське прислів'я - "нам с лица не воду пить, и с корявой можноть жить")
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14.04.2022 00:00 Ответить
😂😂😂
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13.04.2022 22:48 Ответить
Мало того, что парашники теперь намотают болячек на одно место, так и температуру от этого сбить уже не получится.
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13.04.2022 22:24 Ответить
))))
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13.04.2022 22:27 Ответить
Напальчники, шары есть,приспособятся
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13.04.2022 22:27 Ответить
Нашо, шоб вата плодилась?
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13.04.2022 22:27 Ответить
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13.04.2022 22:28 Ответить
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13.04.2022 22:29 Ответить
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13.04.2022 22:33 Ответить
Суть пробліми

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13.04.2022 22:33 Ответить
Нагадалося:
- (армійське) два дєбіла - ето сіла;
- (здається, Ваше) Біба і Боба - два долбойоба.
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13.04.2022 22:41 Ответить
Представляю как бабки козлячие сейчас в очередях за гандонами дерутся
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13.04.2022 22:37 Ответить
Какая драка? сейчас алеэкспресс наладит поставку колпаков на ****** из Гвинеи -ипмортозамещение.
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13.04.2022 22:45 Ответить
Дюрекс ушёл со словами - е**тесь как хотите)))))
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13.04.2022 22:45 Ответить
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13.04.2022 22:50 Ответить
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13.04.2022 23:15 Ответить
Або більш радикільний підхід:

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14.04.2022 00:05 Ответить
https://imgbb.com/
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13.04.2022 23:21 Ответить
Ого! Вінтажна штука!
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14.04.2022 01:08 Ответить
Будете смеяться, но это правда

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14.04.2022 01:19 Ответить
Повне стерелізація руцкіх Спасе Світ
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14.04.2022 03:30 Ответить
Это зря. Презервативы- как раз то что необходимо россиянам, чтоб не размножаться.
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14.04.2022 06:46 Ответить
Доведеться звикати шкарпеточками користуватися
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14.04.2022 08:56 Ответить
Назад в будущее - береста?
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14.04.2022 09:18 Ответить
 
 