Durex, Nurofen, Strepsils, що належать британській компанії, остаточно покидають Росію

Британська транснаціональна компанія Reckitt, яка володіє такими брендами як Air Wick, Calgon, Cillit Bang, Durex, Finish, Gaviscon, Nurofen, Strepsils, Vanish та Veet передає бізнес та йде з ринку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оновленій офіційній заяві компанії.

У Reckitt розпочали процес, спрямований на передачу права власності на свій російський бізнес, який може включати передачу третій стороні або нашим місцевим співробітникам. У заяві зазначають, що праюватимуть над тим аби співробітники отримували зарплату до кінця 2022 року.

"Ця акція спирається на наше раніше оголошене рішення про заморожування капітальних інвестицій, реклами, спонсорства та рекламних акцій в Росії. Ми будемо оновлювати прогрес, як тільки у нас з’явиться додаткова інформація", - повідомляють у Reckitt.

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