Durex, Nurofen, Strepsils, що належать британській компанії, остаточно покидають Росію
Британська транснаціональна компанія Reckitt, яка володіє такими брендами як Air Wick, Calgon, Cillit Bang, Durex, Finish, Gaviscon, Nurofen, Strepsils, Vanish та Veet передає бізнес та йде з ринку Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оновленій офіційній заяві компанії.
У Reckitt розпочали процес, спрямований на передачу права власності на свій російський бізнес, який може включати передачу третій стороні або нашим місцевим співробітникам. У заяві зазначають, що праюватимуть над тим аби співробітники отримували зарплату до кінця 2022 року.
"Ця акція спирається на наше раніше оголошене рішення про заморожування капітальних інвестицій, реклами, спонсорства та рекламних акцій в Росії. Ми будемо оновлювати прогрес, як тільки у нас з’явиться додаткова інформація", - повідомляють у Reckitt.
Будь ласка, зачекайте...
в начала простые, по 4 коп.
кацапів позбавили захисту того що дають та того куди беруть
таварищи...
Хоча... Нехай опановують імпортозаміщення!
(а ще можна пальці від гумових рукавиць використовувати)
все одно пальці на гумових рукавичках вєтеранам спецоперації ні до чого - на культі лише мотатись будуть
Окрім жартів, там дійсно низькоякісний матеріал. Як одна кацапка казала синові про майбутню невістку для себе - "ишь какой, перебираешь исьчо! а тебе чавой-та, модельная надоть? дырка есть, щей настряпать умеет - вот и женись, **********..."
(і кацапське прислів'я - "нам с лица не воду пить, и с корявой можноть жить")
- (армійське) два дєбіла - ето сіла;
- (здається, Ваше) Біба і Боба - два долбойоба.