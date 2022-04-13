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Новини Санкції проти Росії
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Durex, Nurofen, Strepsils, що належать британській компанії, остаточно покидають Росію

durex

Британська транснаціональна компанія Reckitt, яка володіє такими брендами як Air Wick, Calgon, Cillit Bang, Durex, Finish, Gaviscon, Nurofen, Strepsils, Vanish та Veet передає бізнес та йде з ринку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оновленій офіційній заяві компанії.

У Reckitt розпочали процес, спрямований на передачу права власності на свій російський бізнес, який може включати передачу третій стороні або нашим місцевим співробітникам. У заяві зазначають, що праюватимуть над тим аби співробітники отримували зарплату до кінця 2022 року.

"Ця акція спирається на наше раніше оголошене рішення про заморожування капітальних інвестицій, реклами, спонсорства та рекламних акцій в Росії. Ми будемо оновлювати прогрес, як тільки у нас з’явиться додаткова інформація", - повідомляють у Reckitt.

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Топ коментарі
+28
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13.04.2022 22:22
+25
Гандони залишаться без презервативів.
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13.04.2022 22:19
+21
Durex залиште, немає чого москальським гандонам розмножуватися!
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13.04.2022 22:17
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Durex залиште, немає чого москальським гандонам розмножуватися!
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13.04.2022 22:17 Відповісти
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13.04.2022 22:22 Відповісти
Не проверено электроникой.
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13.04.2022 23:54 Відповісти
"проверено электроникой, обработано силиконом" были в конце 80х.
в начала простые, по 4 коп.
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14.04.2022 06:14 Відповісти
Це зсімейного музею?
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14.04.2022 01:07 Відповісти
дивний звязок між Durex та Strepsils став зрозумілий лише після санкцій :

кацапів позбавили захисту того що дають та того куди беруть
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13.04.2022 22:23 Відповісти
Ви ціну Дюрекса бачили? Кацапи таке не купуватимуть, у них є гондони гусарскіє...
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13.04.2022 22:26 Відповісти
рашизм это ***** и полная сифилизация всей страны !

таварищи...
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13.04.2022 22:33 Відповісти
Ще чого! Нічого їм шикувати, хай в ганчірку кінчають))
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14.04.2022 00:14 Відповісти
Этого нельзя допустить. Что с этим потом делать?
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13.04.2022 22:18 Відповісти
Потом гуманитарка в то, что останется от РФ будет исключительно производства компании Durex.
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13.04.2022 22:20 Відповісти
Гандони залишаться без презервативів.
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13.04.2022 22:19 Відповісти
Durex залиште, та нехай ООН сплачує безкоштовне розповсюдження.
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13.04.2022 22:22 Відповісти
Повний набіл йди - против головного болю, про болю в горлі, іздєліє для кекса... все кацапня буде без кєксу
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13.04.2022 22:22 Відповісти
Дюрекс нехай, навпаки, працює в дві зміни в кацапії. Ця погань не повинна множитись. Пропоную нове гасло для російської філії дюрекса: "Каждому гандону - по презервативу".
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13.04.2022 22:22 Відповісти
як би дико це невиглядало, але світ врятує стерилізація гондонів
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13.04.2022 22:26 Відповісти
Durex можна було й залишити.
Хоча... Нехай опановують імпортозаміщення!
(а ще можна пальці від гумових рукавиць використовувати)

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13.04.2022 22:24 Відповісти
ет точно !

все одно пальці на гумових рукавичках вєтеранам спецоперації ні до чого - на культі лише мотатись будуть
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13.04.2022 22:29 Відповісти
😁👍
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13.04.2022 22:31 Відповісти
Дуже дякую, потужно лілював
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13.04.2022 22:37 Відповісти
Дюрекс - найдорожчі на ринку, кацапи все рівно таке не купують...
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13.04.2022 22:29 Відповісти
Я ще таких не бачив. У них пісюни квадратні, чи як ?...
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13.04.2022 22:40 Відповісти
Та кацапи, вони взагалі якісь коряві, кострубаті, перекошені, то квадратні, то навпаки як лантух з ногами... там природа не заморочується пропорціями, "я тебя слепила из того, что было" 💩💩💩 From hay and turds, so to say.
Окрім жартів, там дійсно низькоякісний матеріал. Як одна кацапка казала синові про майбутню невістку для себе - "ишь какой, перебираешь исьчо! а тебе чавой-та, модельная надоть? дырка есть, щей настряпать умеет - вот и женись, **********..."
(і кацапське прислів'я - "нам с лица не воду пить, и с корявой можноть жить")
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14.04.2022 00:00 Відповісти
😂😂😂
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13.04.2022 22:48 Відповісти
Мало того, что парашники теперь намотают болячек на одно место, так и температуру от этого сбить уже не получится.
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13.04.2022 22:24 Відповісти
))))
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13.04.2022 22:27 Відповісти
Напальчники, шары есть,приспособятся
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13.04.2022 22:27 Відповісти
Нашо, шоб вата плодилась?
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13.04.2022 22:27 Відповісти
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13.04.2022 22:28 Відповісти
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13.04.2022 22:29 Відповісти
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13.04.2022 22:33 Відповісти
Суть пробліми

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13.04.2022 22:33 Відповісти
Нагадалося:
- (армійське) два дєбіла - ето сіла;
- (здається, Ваше) Біба і Боба - два долбойоба.
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13.04.2022 22:41 Відповісти
Представляю как бабки козлячие сейчас в очередях за гандонами дерутся
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13.04.2022 22:37 Відповісти
Какая драка? сейчас алеэкспресс наладит поставку колпаков на ****** из Гвинеи -ипмортозамещение.
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13.04.2022 22:45 Відповісти
Дюрекс ушёл со словами - е**тесь как хотите)))))
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13.04.2022 22:45 Відповісти
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13.04.2022 22:50 Відповісти
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13.04.2022 23:15 Відповісти
Або більш радикільний підхід:

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14.04.2022 00:05 Відповісти
https://imgbb.com/
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13.04.2022 23:21 Відповісти
Ого! Вінтажна штука!
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14.04.2022 01:08 Відповісти
Будете смеяться, но это правда

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14.04.2022 01:19 Відповісти
Повне стерелізація руцкіх Спасе Світ
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14.04.2022 03:30 Відповісти
Это зря. Презервативы- как раз то что необходимо россиянам, чтоб не размножаться.
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14.04.2022 06:46 Відповісти
Доведеться звикати шкарпеточками користуватися
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14.04.2022 08:56 Відповісти
Назад в будущее - береста?
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14.04.2022 09:18 Відповісти
 
 