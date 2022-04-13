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Мы должны разгромить Россию всеми возможными и невозможными санкциями, - Ермак

єрмак

Состоялось очередное заседание группы украинских и международных экспертов, анализирующих реальное влияние примененных против России санкций и выдвигают предложения по их усилению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Наша общая цель – остановить войну, и для этого мы должны разгромить Россию всеми возможными и невозможными санкциями. Я знаю, что у наших экспертов сейчас есть две страницы приоритетных санкций против РФ, которые предлагаются для США, ЕС, Великобритании и других партнеров" , - подчеркнул глава ОП Андрей Ермак.

По словам Ермака, в этом списке полное эмбарго на экспорт сырой нефти и природного газа, дополнительные запреты для финансовых учреждений как России, так и Беларуси, дальнейшие торговые барьеры и пошлины, другие мощные меры.

Также прорабатываются подходы к усилению персональных ограничений и наложению вторичных санкций.

Украинские эксперты уже представили свою часть плана действий.

Читайте: Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций против России
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Топ комментарии
+23
А як же батянька твій феесбешник.... тоже буде розгромлений?
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13.04.2022 20:57
+18
.....и чем это завхоз= Ермак будет "громить россию" в ОП?..... скрепками и туалетной бумагой??..
....что ОН зачастил в инфопросторе ......к чему бы это?.....
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13.04.2022 20:59
+18
к піару і якійсь пакості.
Не бачу офіційних представників влади. Окрім президента і верещучки.
Ви помітили ?
Якісь лише мутні особини без повноважень.
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13.04.2022 21:01
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Завгосп - Фельдмашрал Пулькін...
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13.04.2022 20:55 Ответить
А як же батянька твій феесбешник.... тоже буде розгромлений?
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13.04.2022 20:57 Ответить
ні, то ошібка...
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13.04.2022 21:57 Ответить
Представь и не мешай армии. А санкции,долго ждать будешь.
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13.04.2022 20:57 Ответить
Кумарит это чел.
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13.04.2022 20:58 Ответить
ой дюдьку, не кажiть......
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13.04.2022 21:04 Ответить
.....и чем это завхоз= Ермак будет "громить россию" в ОП?..... скрепками и туалетной бумагой??..
....что ОН зачастил в инфопросторе ......к чему бы это?.....
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13.04.2022 20:59 Ответить
к піару і якійсь пакості.
Не бачу офіційних представників влади. Окрім президента і верещучки.
Ви помітили ?
Якісь лише мутні особини без повноважень.
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13.04.2022 21:01 Ответить
......на Г+Г иногда вылазят и квакают......иногда смотрю "марафон"......
.......но Ермак?....сидел раньше тихо как мышь под веником, а сейчас его понесло...... вот и вопросы..... мож решил сменить амплуа?......
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13.04.2022 21:09 Ответить
дироколами завалить всіх і скрепками
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13.04.2022 21:21 Ответить
https://youtu.be/dbPl0lSDgI0 Кольщик, наколи мне.. Ермака..
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13.04.2022 21:28 Ответить
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13.04.2022 21:00 Ответить
То єрмак вже експерт ?
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13.04.2022 21:00 Ответить
Що він меле? Де він «харчеватся будет»?
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13.04.2022 21:00 Ответить
Ну чістий ХЕНЄРАЛ !🤣🤣🤣
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13.04.2022 21:01 Ответить
крот высунул ипало из норы и что-то взбзднул.......
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13.04.2022 21:01 Ответить
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13.04.2022 21:02 Ответить
Масяня НАШ!
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13.04.2022 21:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1IPPtloXQmo Вот . Получите удовольствие. Наивно, но красиво.
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13.04.2022 21:19 Ответить
Хто сказав цьому бовдуру , що ціль - зупинити війну ? Він розуміє , що буде , якщо зараз все просто зупиниться ? І ніякі санкції цьому миттєво не допоможуть .
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13.04.2022 21:02 Ответить
Єрмак-хромило
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13.04.2022 21:02 Ответить
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13.04.2022 21:03 Ответить
та ти шо, твоих кремлевских друзей санкциями, наверное переживаешь, дерьмак
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13.04.2022 21:03 Ответить
Санкциями? А физически!
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13.04.2022 21:05 Ответить
Он умеет говорить?..Нема поваги до нього.
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13.04.2022 21:06 Ответить
Опять кремлевский агент спалился... Только санкциями? А ВСУ не значит не должны уничтожать рабссею?
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13.04.2022 21:08 Ответить
Ящо ви ,виродки,будете тикати свої "дешеві понти" президентам Германії й Франції, то ніяких санкцій і зброї може й не бути! Квартальне кодло продовжує гастроль на користь *****-ні жоден Штайнмаєр не завдав Україні більше шкоди аніж ви!
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13.04.2022 21:08 Ответить
и не только..., возможно еще 1 русский корабль пошел куда положено, очень хочется верить...
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13.04.2022 21:12 Ответить
Підкину Єрмаку ідею: можна розгромити кацапію окрім санкцій також різними заклинаннями, оберігами і насланими прокляттями.
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13.04.2022 21:13 Ответить
Уренигата зайоб! Всіх політтехнологів треба судити за шахрайство і брехню через повішання-це вороги людства!!!!Всіх ,хто приймав участь в компаніях по депутатам,кандидатам в президенти-за брехню,за невігластво-не смійте їх запрошувати цих виродків-це кінчені гравці!!!!
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13.04.2022 21:21 Ответить
Прокурори,судді,слідчі у нас повинні бути тільки міжнародні...або нам ярма ренигатів не позбутись ніколи !!!! Нас будуть вбивати і насміхатись!Всіх політтехнологів треба судити за шахрайство і брехню через повішання-це вороги людства!!!!Всіх ,хто приймав участь в компаніях по депутатам,кандидатам в президенти-за брехню,за невігластво-не смійте їх запрошувати цих виродків-це кінчені гравці -це наркоманни!!!! Первий на черзі бєняжид₴
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13.04.2022 21:26 Ответить
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13.04.2022 21:28 Ответить
Якого біса цей завгосп щось коментує... цей завгосп злив операцію по вагнерівцям і не лише її, це кремлівський кріт, який має сидіти у в'язниці...
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13.04.2022 21:41 Ответить
Бери коня сідлай і в путь. Адресу ти знаєш- корабель, тобі, дєрмаче, в допомогу.
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13.04.2022 21:57 Ответить
Дєрьмак, пора сдаваца.
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13.04.2022 22:39 Ответить
Сегодня шото сильно много Елдака. Блевать охота. Кто такой есть этот Елдак, шо он шото про санкции варняка? Елдака на мыло
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13.04.2022 23:44 Ответить
Ну блін, хенерал....ісімус....
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14.04.2022 03:40 Ответить
зрадазрада ыыыы.
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14.04.2022 04:59 Ответить
дайте йому парабелум!
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14.04.2022 10:03 Ответить
 
 