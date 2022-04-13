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Новини Санкції проти Росії Війна
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санкції (11292) Єрмак Андрій (1352)

Ми повинні розгромити Росію всіма можливими й неможливими санкціями, - Єрмак

єрмак

Відбулося чергове засідання групи українських і міжнародних експертів, які аналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкцій та надають пропозиції щодо їх посилення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Наша спільна мета – зупинити війну, і для цього ми повинні розгромити Росію всіма можливими й неможливими санкціями. Я знаю, що в наших експертів зараз є дві сторінки пріоритетних санкцій проти РФ, які пропонуються для США, ЄС, Великої Британії та інших партнерів", - наголосив глава ОП Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, у цьому списку є повне ембарго на експорт сирої нафти та природного газу, додаткові заборони для фінансових установ як Росії, так і Білорусі, подальші торговельні бар’єри та мита, інші потужні заходи.

Також опрацьовуються підходи щодо посилення персональних обмежень та накладення вторинних санкцій.

Українські експерти вже запропонували свою частину плану дій.

Також читайте: США закликали Китай долучитися до тиску на Путіна, щоб припинити війну в Україні

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Топ коментарі
+23
А як же батянька твій феесбешник.... тоже буде розгромлений?
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13.04.2022 20:57
+18
.....и чем это завхоз= Ермак будет "громить россию" в ОП?..... скрепками и туалетной бумагой??..
....что ОН зачастил в инфопросторе ......к чему бы это?.....
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13.04.2022 20:59
+18
к піару і якійсь пакості.
Не бачу офіційних представників влади. Окрім президента і верещучки.
Ви помітили ?
Якісь лише мутні особини без повноважень.
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13.04.2022 21:01
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Завгосп - Фельдмашрал Пулькін...
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13.04.2022 20:55 Відповісти
А як же батянька твій феесбешник.... тоже буде розгромлений?
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13.04.2022 20:57 Відповісти
ні, то ошібка...
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13.04.2022 21:57 Відповісти
Представь и не мешай армии. А санкции,долго ждать будешь.
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13.04.2022 20:57 Відповісти
Кумарит это чел.
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13.04.2022 20:58 Відповісти
ой дюдьку, не кажiть......
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13.04.2022 21:04 Відповісти
.....и чем это завхоз= Ермак будет "громить россию" в ОП?..... скрепками и туалетной бумагой??..
....что ОН зачастил в инфопросторе ......к чему бы это?.....
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13.04.2022 20:59 Відповісти
к піару і якійсь пакості.
Не бачу офіційних представників влади. Окрім президента і верещучки.
Ви помітили ?
Якісь лише мутні особини без повноважень.
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13.04.2022 21:01 Відповісти
......на Г+Г иногда вылазят и квакают......иногда смотрю "марафон"......
.......но Ермак?....сидел раньше тихо как мышь под веником, а сейчас его понесло...... вот и вопросы..... мож решил сменить амплуа?......
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13.04.2022 21:09 Відповісти
дироколами завалить всіх і скрепками
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13.04.2022 21:21 Відповісти
https://youtu.be/dbPl0lSDgI0 Кольщик, наколи мне.. Ермака..
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13.04.2022 21:28 Відповісти
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13.04.2022 21:00 Відповісти
То єрмак вже експерт ?
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13.04.2022 21:00 Відповісти
Що він меле? Де він «харчеватся будет»?
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13.04.2022 21:00 Відповісти
Ну чістий ХЕНЄРАЛ !🤣🤣🤣
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13.04.2022 21:01 Відповісти
крот высунул ипало из норы и что-то взбзднул.......
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13.04.2022 21:01 Відповісти
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13.04.2022 21:02 Відповісти
Масяня НАШ!
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13.04.2022 21:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1IPPtloXQmo Вот . Получите удовольствие. Наивно, но красиво.
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13.04.2022 21:19 Відповісти
Хто сказав цьому бовдуру , що ціль - зупинити війну ? Він розуміє , що буде , якщо зараз все просто зупиниться ? І ніякі санкції цьому миттєво не допоможуть .
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13.04.2022 21:02 Відповісти
Єрмак-хромило
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13.04.2022 21:02 Відповісти
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13.04.2022 21:03 Відповісти
та ти шо, твоих кремлевских друзей санкциями, наверное переживаешь, дерьмак
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13.04.2022 21:03 Відповісти
Санкциями? А физически!
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13.04.2022 21:05 Відповісти
Он умеет говорить?..Нема поваги до нього.
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13.04.2022 21:06 Відповісти
Опять кремлевский агент спалился... Только санкциями? А ВСУ не значит не должны уничтожать рабссею?
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13.04.2022 21:08 Відповісти
Ящо ви ,виродки,будете тикати свої "дешеві понти" президентам Германії й Франції, то ніяких санкцій і зброї може й не бути! Квартальне кодло продовжує гастроль на користь *****-ні жоден Штайнмаєр не завдав Україні більше шкоди аніж ви!
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13.04.2022 21:08 Відповісти
и не только..., возможно еще 1 русский корабль пошел куда положено, очень хочется верить...
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13.04.2022 21:12 Відповісти
Підкину Єрмаку ідею: можна розгромити кацапію окрім санкцій також різними заклинаннями, оберігами і насланими прокляттями.
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13.04.2022 21:13 Відповісти
Уренигата зайоб! Всіх політтехнологів треба судити за шахрайство і брехню через повішання-це вороги людства!!!!Всіх ,хто приймав участь в компаніях по депутатам,кандидатам в президенти-за брехню,за невігластво-не смійте їх запрошувати цих виродків-це кінчені гравці!!!!
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13.04.2022 21:21 Відповісти
Прокурори,судді,слідчі у нас повинні бути тільки міжнародні...або нам ярма ренигатів не позбутись ніколи !!!! Нас будуть вбивати і насміхатись!Всіх політтехнологів треба судити за шахрайство і брехню через повішання-це вороги людства!!!!Всіх ,хто приймав участь в компаніях по депутатам,кандидатам в президенти-за брехню,за невігластво-не смійте їх запрошувати цих виродків-це кінчені гравці -це наркоманни!!!! Первий на черзі бєняжид₴
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13.04.2022 21:26 Відповісти
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13.04.2022 21:28 Відповісти
Якого біса цей завгосп щось коментує... цей завгосп злив операцію по вагнерівцям і не лише її, це кремлівський кріт, який має сидіти у в'язниці...
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13.04.2022 21:41 Відповісти
Бери коня сідлай і в путь. Адресу ти знаєш- корабель, тобі, дєрмаче, в допомогу.
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13.04.2022 21:57 Відповісти
Дєрьмак, пора сдаваца.
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13.04.2022 22:39 Відповісти
Сегодня шото сильно много Елдака. Блевать охота. Кто такой есть этот Елдак, шо он шото про санкции варняка? Елдака на мыло
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13.04.2022 23:44 Відповісти
Ну блін, хенерал....ісімус....
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14.04.2022 03:40 Відповісти
зрадазрада ыыыы.
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14.04.2022 04:59 Відповісти
дайте йому парабелум!
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14.04.2022 10:03 Відповісти
 
 