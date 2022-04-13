Ми повинні розгромити Росію всіма можливими й неможливими санкціями, - Єрмак
Відбулося чергове засідання групи українських і міжнародних експертів, які аналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкцій та надають пропозиції щодо їх посилення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Наша спільна мета – зупинити війну, і для цього ми повинні розгромити Росію всіма можливими й неможливими санкціями. Я знаю, що в наших експертів зараз є дві сторінки пріоритетних санкцій проти РФ, які пропонуються для США, ЄС, Великої Британії та інших партнерів", - наголосив глава ОП Андрій Єрмак.
За словами Єрмака, у цьому списку є повне ембарго на експорт сирої нафти та природного газу, додаткові заборони для фінансових установ як Росії, так і Білорусі, подальші торговельні бар’єри та мита, інші потужні заходи.
Також опрацьовуються підходи щодо посилення персональних обмежень та накладення вторинних санкцій.
Українські експерти вже запропонували свою частину плану дій.
Будь ласка, зачекайте...
....что ОН зачастил в инфопросторе ......к чему бы это?.....
Не бачу офіційних представників влади. Окрім президента і верещучки.
Ви помітили ?
Якісь лише мутні особини без повноважень.
.......но Ермак?....сидел раньше тихо как мышь под веником, а сейчас его понесло...... вот и вопросы..... мож решил сменить амплуа?......