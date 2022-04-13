Данилов призвал Верховную Раду упростить наказание за коллаборационизм
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов попросил парламентариев упростить процедуру привлечения к ответственности коллаборантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время телемарафона UAвместе.
В Совбезе стремятся видеть особый режим наказания за коллаборационизм во время войны. Секретарь СНБО надеется на законодательные изменения в скором времени.
"Но наш законодатель достаточно демократичный, нам нужно проводить демократическую процедуру, что этот человек является коллаборантом. Я хотел бы обратиться к народным депутатам, они собираются - может, они изменят свое мнение и по упрощенной процедуре будут делать", - заявил Данилов.
Он также посоветовал сдаться всем сообщникам задержанного лидера ОПЗЖ Медведчука. В то же время с каждым членом партии секретарь СНБО анонсировал "отдельный разговор" правоохранителей.
Пожалуйста, подождите...
Це були зірвані оборонні замовлення, згорнуті ракетні програми, системний міліцейсько-портновський тиск на військових, дискредитація розвідки, асфальт і білоруський бітум замість "Нептунів" врешті решт - а червоною ниткою проходило переслідування Петра Порошенка, якого пропаганда зробили предметом ненависті народу, поки путін спокійно планував нову війну.
Згадайте на чому було сфокусовано увагу населення у вирішальні місяці і тижні перед вторгненням?
Правильно - йому крутили шоу "посадити Порошенка";
силовики займались забезпеченням цього дійства, обурені ветерани збирались під судами замість йти на збори, населенню було не до тривожних попереджень західних розвідок, і звичайно ніхто не звернув уваги на слова самого Порошенка, який попереджав, що "путін наступатиме танками, пускатиме ракети з Каспія, використовуватиме аеродроми, до яких ми не зможемо дістати".
............
І виконавці з українського боку тих спецоперацій досі не названі та сидять собі при посадах.
Тому треба усвідомлювати яку небезпеку являють собою організатори утримання в клітках генералів Марченка і Павловського, "творці" відсутності в регулярних підрозділах достатньої кількості навіть бронежилетів, автори брехні про "нагнітання з боку Заходу", ну і продюсери шоу з переслідування Порошенка для замилювання очей українців - бо у всього цього є прізвища, імена та по-батькові.
Частина з них впала на дно, а дехто як завжди рядиться в патріоти, придумавши лукаву формулу "не на часі", та лізе в "воінствєнноє меньшинство", яке самі нещодавно погрожували ледь не знищіти.
..........
Надати гідну оцінку діяльності цих персонажів так само важливо, як розбивати ворога на фронті - без цього перемога не може бути повноцінною, бо уникнення відповідальності зрадниками аатоматично закладе чергові удари по обороноздатності держави.
Країна умивається кров''ю тих, КОГО роками обманювали - нарешті платити мають і ті, ХТО обманював, так вимагає справедливість.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZW1aQIzxIDp7pI1UgyOr_fu3v4errPcuas_io5vGxhDHJpd-nqNi1vAdsSnT49_45lA0JvNd25wW-pW86ecQs_i9QwDsbHZ4HCpbk8dEZ7aFcouzKuaC0a7jeVDdcZRzUx2h1I3I2EnHs8lob3jkxC-82Ii_t7cj3x4CV-pyRACEQ&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
Это вы, зеленогнойные, молитесь на фсбшного агента и предателя гринпоца все время. Для особо одаренных тупостью немного по пунктам расскажу, что твое дерьмо зеленое сделало в стране
За два месяца до войны это падло знало про войну, а вам, утыркам, рассказывало про шашлычки и майские и вы радостно повизгивали, и в стране никто не готовился к войне. А он вывез свои семью в Италию
А потом ваша люся обдрыстович рассказывало- что людям было классно эвакуироваться не заранее с зон боевых действий, а под обстрелами и бомбежками.
Расскажи, тварь, сколько из за этого погибло людей??? Тебе понятное дело по хрену, раз до сих пор с дивана киздиш, урод.
Армия 3 года не дополучала финансирование, на 30-40% был исполнен всего военный бюджет, войска отводили-разводили, в глазки и сраку пуйлу смотрело ваше оманское уе-ще, количество войск сокращали, хламидии, богданы, дерьмаки зато исправно продавали "излишнее" военное имущество.
Шлюхи урода вместо финансирования обороны дерибанили в космических масштабах бюджет на велыке крадивныцтво. И где теперь дороги? Опять же гешефт твои служкам бабломойского- будут после войны опять дерибанить бабло воруя его , падаль, с ТВОЕГО же кармана, и ты это ЗАСЛУЖИЛ.
Армия в 2022!!!!! году без касок и бронижилетов- опять же спасибо твоим зеленым уродам, угробившим программу изготовления жилетов, на ровном месте посадившие боевого генерала Марченко, специально для срыва программы.
А знаешь , урод, кто сейчас кует победу нашей страны на фронтах? Ты не поверишь, порошенковские военные!!!!! И тот же Марченко, и Муженко, и Завгородний, и Павловский, и я, подозреваю, и Залужный!
Рассказать тебе, ***********, еще про закрытие программ по изготовлению Нептунов, Стугн, Вильхи и другого вооружения? Рассказать тебе, утырок про клинстоны и ДБР, про посадки волонтеров и военных? Рассказывать про твоего вЯликого наполеония ************** можно часами!
Ты, тупорылое зеленое чмо, все равно будешь молиться на свое предательское гринпоцовское лайно, потому что - либо сам такой же предатель Украины либо тупое быдло. Я всегда говорю- зеленый зомбиленд=кремлевскому зомбиленду, такой же упоротый и тупой, готовый оправдать любое преступления своего "боха"
Судьи 60 процентов совки.
Военный трибунал создайте, пару дней и к стенке колаборантов.
Отрезать гениталии сразу при поимке, и желательно по самую шею. Тут никакой трибунал и не нужен.