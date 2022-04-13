Данілов закликав Верховну Раду спростити покарання за колабораціонізм

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов попросив парламентарів спростити процедуру притягнення до відповідальності колаборантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час телемарафону UAразом.

У Радбезі прагнуть бачити особливий режим покарання за колабораціонізм у час війни. Секретар РНБО сподівається на законодавчі зміни незабаром.

"Але наш законодавець доволі демократичний, нам треба проводити демократичну процедуру, що ця людина є колаборантом. Я хотів би звернутися до народних депутатів, вони збираються – може, вони змінять свою думку і за спрощеною процедурою будуть робити", – заявив Данілов.

Він також порадив здатися всім спільникам затриманого лідера ОПЗЖ Медведчука. Натомість із кожним членом партії секретар РНБО анонсував "окрему розмову" правоохоронців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада веде власний перелік колаборантів і сподівається побачити у списку РНБО "всіх цих симоненків, лукашів, портнових, рабіновичів, ків та інші одіозні персони, а також ведучі, які їм підспівували"