Данілов закликав Верховну Раду спростити покарання за колабораціонізм
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов попросив парламентарів спростити процедуру притягнення до відповідальності колаборантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час телемарафону UAразом.
У Радбезі прагнуть бачити особливий режим покарання за колабораціонізм у час війни. Секретар РНБО сподівається на законодавчі зміни незабаром.
"Але наш законодавець доволі демократичний, нам треба проводити демократичну процедуру, що ця людина є колаборантом. Я хотів би звернутися до народних депутатів, вони збираються – може, вони змінять свою думку і за спрощеною процедурою будуть робити", – заявив Данілов.
Він також порадив здатися всім спільникам затриманого лідера ОПЗЖ Медведчука. Натомість із кожним членом партії секретар РНБО анонсував "окрему розмову" правоохоронців.
Будь ласка, зачекайте...
Це були зірвані оборонні замовлення, згорнуті ракетні програми, системний міліцейсько-портновський тиск на військових, дискредитація розвідки, асфальт і білоруський бітум замість "Нептунів" врешті решт - а червоною ниткою проходило переслідування Петра Порошенка, якого пропаганда зробили предметом ненависті народу, поки путін спокійно планував нову війну.
Згадайте на чому було сфокусовано увагу населення у вирішальні місяці і тижні перед вторгненням?
Правильно - йому крутили шоу "посадити Порошенка";
силовики займались забезпеченням цього дійства, обурені ветерани збирались під судами замість йти на збори, населенню було не до тривожних попереджень західних розвідок, і звичайно ніхто не звернув уваги на слова самого Порошенка, який попереджав, що "путін наступатиме танками, пускатиме ракети з Каспія, використовуватиме аеродроми, до яких ми не зможемо дістати".
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І виконавці з українського боку тих спецоперацій досі не названі та сидять собі при посадах.
Тому треба усвідомлювати яку небезпеку являють собою організатори утримання в клітках генералів Марченка і Павловського, "творці" відсутності в регулярних підрозділах достатньої кількості навіть бронежилетів, автори брехні про "нагнітання з боку Заходу", ну і продюсери шоу з переслідування Порошенка для замилювання очей українців - бо у всього цього є прізвища, імена та по-батькові.
Частина з них впала на дно, а дехто як завжди рядиться в патріоти, придумавши лукаву формулу "не на часі", та лізе в "воінствєнноє меньшинство", яке самі нещодавно погрожували ледь не знищіти.
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Надати гідну оцінку діяльності цих персонажів так само важливо, як розбивати ворога на фронті - без цього перемога не може бути повноцінною, бо уникнення відповідальності зрадниками аатоматично закладе чергові удари по обороноздатності держави.
Країна умивається кров''ю тих, КОГО роками обманювали - нарешті платити мають і ті, ХТО обманював, так вимагає справедливість.
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Это вы, зеленогнойные, молитесь на фсбшного агента и предателя гринпоца все время. Для особо одаренных тупостью немного по пунктам расскажу, что твое дерьмо зеленое сделало в стране
За два месяца до войны это падло знало про войну, а вам, утыркам, рассказывало про шашлычки и майские и вы радостно повизгивали, и в стране никто не готовился к войне. А он вывез свои семью в Италию
А потом ваша люся обдрыстович рассказывало- что людям было классно эвакуироваться не заранее с зон боевых действий, а под обстрелами и бомбежками.
Расскажи, тварь, сколько из за этого погибло людей??? Тебе понятное дело по хрену, раз до сих пор с дивана киздиш, урод.
Армия 3 года не дополучала финансирование, на 30-40% был исполнен всего военный бюджет, войска отводили-разводили, в глазки и сраку пуйлу смотрело ваше оманское уе-ще, количество войск сокращали, хламидии, богданы, дерьмаки зато исправно продавали "излишнее" военное имущество.
Шлюхи урода вместо финансирования обороны дерибанили в космических масштабах бюджет на велыке крадивныцтво. И где теперь дороги? Опять же гешефт твои служкам бабломойского- будут после войны опять дерибанить бабло воруя его , падаль, с ТВОЕГО же кармана, и ты это ЗАСЛУЖИЛ.
Армия в 2022!!!!! году без касок и бронижилетов- опять же спасибо твоим зеленым уродам, угробившим программу изготовления жилетов, на ровном месте посадившие боевого генерала Марченко, специально для срыва программы.
А знаешь , урод, кто сейчас кует победу нашей страны на фронтах? Ты не поверишь, порошенковские военные!!!!! И тот же Марченко, и Муженко, и Завгородний, и Павловский, и я, подозреваю, и Залужный!
Рассказать тебе, ***********, еще про закрытие программ по изготовлению Нептунов, Стугн, Вильхи и другого вооружения? Рассказать тебе, утырок про клинстоны и ДБР, про посадки волонтеров и военных? Рассказывать про твоего вЯликого наполеония ************** можно часами!
Ты, тупорылое зеленое чмо, все равно будешь молиться на свое предательское гринпоцовское лайно, потому что - либо сам такой же предатель Украины либо тупое быдло. Я всегда говорю- зеленый зомбиленд=кремлевскому зомбиленду, такой же упоротый и тупой, готовый оправдать любое преступления своего "боха"
Судьи 60 процентов совки.
Военный трибунал создайте, пару дней и к стенке колаборантов.
Отрезать гениталии сразу при поимке, и желательно по самую шею. Тут никакой трибунал и не нужен.