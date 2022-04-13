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Данілов (1259) колабораціонізм (1120)

Данілов закликав Верховну Раду спростити покарання за колабораціонізм

данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов попросив парламентарів спростити процедуру притягнення до відповідальності колаборантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час  телемарафону UAразом.

У Радбезі прагнуть бачити особливий режим покарання за колабораціонізм у час війни. Секретар РНБО сподівається на законодавчі зміни незабаром.

"Але наш законодавець доволі демократичний, нам треба проводити демократичну процедуру, що ця людина є колаборантом. Я хотів би звернутися до народних депутатів, вони збираються – може, вони змінять свою думку і за спрощеною процедурою будуть робити", – заявив Данілов.

Він також порадив здатися всім спільникам затриманого лідера ОПЗЖ Медведчука. Натомість із кожним членом партії секретар РНБО анонсував "окрему розмову" правоохоронців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада веде власний перелік колаборантів і сподівається побачити у списку РНБО "всіх цих симоненків, лукашів, портнових, рабіновичів, ків та інші одіозні персони, а також ведучі, які їм підспівували"

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Топ коментарі
+17
Не покараня спростити, а процедуру притягнення?
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13.04.2022 22:30
+10
Конечно, надо сокращать. А то очень долгая процедура, мучительная, колаборанты нервничают, теряют в весе, удои падают и яйценоскость, шерсть тускнеет, рога расслаиваются... Надо гуманнее притягнення делать.
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13.04.2022 22:38
+9
Свій напад росія як завжди добре готувала, і насправді розпочався він цілою низкою "спецоперацій", а не 24.02.

Це були зірвані оборонні замовлення, згорнуті ракетні програми, системний міліцейсько-портновський тиск на військових, дискредитація розвідки, асфальт і білоруський бітум замість "Нептунів" врешті решт - а червоною ниткою проходило переслідування Петра Порошенка, якого пропаганда зробили предметом ненависті народу, поки путін спокійно планував нову війну.

Згадайте на чому було сфокусовано увагу населення у вирішальні місяці і тижні перед вторгненням?

Правильно - йому крутили шоу "посадити Порошенка";
силовики займались забезпеченням цього дійства, обурені ветерани збирались під судами замість йти на збори, населенню було не до тривожних попереджень західних розвідок, і звичайно ніхто не звернув уваги на слова самого Порошенка, який попереджав, що "путін наступатиме танками, пускатиме ракети з Каспія, використовуватиме аеродроми, до яких ми не зможемо дістати".
............

І виконавці з українського боку тих спецоперацій досі не названі та сидять собі при посадах.

Тому треба усвідомлювати яку небезпеку являють собою організатори утримання в клітках генералів Марченка і Павловського, "творці" відсутності в регулярних підрозділах достатньої кількості навіть бронежилетів, автори брехні про "нагнітання з боку Заходу", ну і продюсери шоу з переслідування Порошенка для замилювання очей українців - бо у всього цього є прізвища, імена та по-батькові.

Частина з них впала на дно, а дехто як завжди рядиться в патріоти, придумавши лукаву формулу "не на часі", та лізе в "воінствєнноє меньшинство", яке самі нещодавно погрожували ледь не знищіти.
..........
Надати гідну оцінку діяльності цих персонажів так само важливо, як розбивати ворога на фронті - без цього перемога не може бути повноцінною, бо уникнення відповідальності зрадниками аатоматично закладе чергові удари по обороноздатності держави.

Країна умивається кров''ю тих, КОГО роками обманювали - нарешті платити мають і ті, ХТО обманював, так вимагає справедливість.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZW1aQIzxIDp7pI1UgyOr_fu3v4errPcuas_io5vGxhDHJpd-nqNi1vAdsSnT49_45lA0JvNd25wW-pW86ecQs_i9QwDsbHZ4HCpbk8dEZ7aFcouzKuaC0a7jeVDdcZRzUx2h1I3I2EnHs8lob3jkxC-82Ii_t7cj3x4CV-pyRACEQ&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
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13.04.2022 22:47
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какая разніца
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13.04.2022 23:31 Відповісти
Не покараня спростити, а процедуру притягнення?
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13.04.2022 22:30 Відповісти
во всем виноват гугл-переводчик
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13.04.2022 22:32 Відповісти
классный кликбейт
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13.04.2022 22:30 Відповісти
Законопроект де?
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13.04.2022 22:32 Відповісти
Дійсно, Цензор. Ви хоч самі розумієте про що новина?
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13.04.2022 22:32 Відповісти
правильно, даєш трійки: начальник поліції, прокурор плюс голова місцевої партячейки....
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13.04.2022 22:34 Відповісти
Конечно, надо сокращать. А то очень долгая процедура, мучительная, колаборанты нервничают, теряют в весе, удои падают и яйценоскость, шерсть тускнеет, рога расслаиваются... Надо гуманнее притягнення делать.
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13.04.2022 22:38 Відповісти
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13.04.2022 23:06 Відповісти
не делайте тут рашкованию. ЗСУ воюют не за это
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13.04.2022 22:44 Відповісти
Свій напад росія як завжди добре готувала, і насправді розпочався він цілою низкою "спецоперацій", а не 24.02.

Це були зірвані оборонні замовлення, згорнуті ракетні програми, системний міліцейсько-портновський тиск на військових, дискредитація розвідки, асфальт і білоруський бітум замість "Нептунів" врешті решт - а червоною ниткою проходило переслідування Петра Порошенка, якого пропаганда зробили предметом ненависті народу, поки путін спокійно планував нову війну.

Згадайте на чому було сфокусовано увагу населення у вирішальні місяці і тижні перед вторгненням?

Правильно - йому крутили шоу "посадити Порошенка";
силовики займались забезпеченням цього дійства, обурені ветерани збирались під судами замість йти на збори, населенню було не до тривожних попереджень західних розвідок, і звичайно ніхто не звернув уваги на слова самого Порошенка, який попереджав, що "путін наступатиме танками, пускатиме ракети з Каспія, використовуватиме аеродроми, до яких ми не зможемо дістати".
............

І виконавці з українського боку тих спецоперацій досі не названі та сидять собі при посадах.

Тому треба усвідомлювати яку небезпеку являють собою організатори утримання в клітках генералів Марченка і Павловського, "творці" відсутності в регулярних підрозділах достатньої кількості навіть бронежилетів, автори брехні про "нагнітання з боку Заходу", ну і продюсери шоу з переслідування Порошенка для замилювання очей українців - бо у всього цього є прізвища, імена та по-батькові.

Частина з них впала на дно, а дехто як завжди рядиться в патріоти, придумавши лукаву формулу "не на часі", та лізе в "воінствєнноє меньшинство", яке самі нещодавно погрожували ледь не знищіти.
..........
Надати гідну оцінку діяльності цих персонажів так само важливо, як розбивати ворога на фронті - без цього перемога не може бути повноцінною, бо уникнення відповідальності зрадниками аатоматично закладе чергові удари по обороноздатності держави.

Країна умивається кров''ю тих, КОГО роками обманювали - нарешті платити мають і ті, ХТО обманював, так вимагає справедливість.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZW1aQIzxIDp7pI1UgyOr_fu3v4errPcuas_io5vGxhDHJpd-nqNi1vAdsSnT49_45lA0JvNd25wW-pW86ecQs_i9QwDsbHZ4HCpbk8dEZ7aFcouzKuaC0a7jeVDdcZRzUx2h1I3I2EnHs8lob3jkxC-82Ii_t7cj3x4CV-pyRACEQ&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
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13.04.2022 22:47 Відповісти
Досить вже піарити свою порошенку… коли склади підірвали, він щось зробив? Не ******* вже, задовбали
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13.04.2022 22:55 Відповісти
Не кизди ты, шушваль зеленожопая, из за твоей зеленой обезьяны тысячи украинцев отдали свои жизни, а тебе, падаль кремлевская, все в штаны срет Порошенко.
Это вы, зеленогнойные, молитесь на фсбшного агента и предателя гринпоца все время. Для особо одаренных тупостью немного по пунктам расскажу, что твое дерьмо зеленое сделало в стране

За два месяца до войны это падло знало про войну, а вам, утыркам, рассказывало про шашлычки и майские и вы радостно повизгивали, и в стране никто не готовился к войне. А он вывез свои семью в Италию

А потом ваша люся обдрыстович рассказывало- что людям было классно эвакуироваться не заранее с зон боевых действий, а под обстрелами и бомбежками.

Расскажи, тварь, сколько из за этого погибло людей??? Тебе понятное дело по хрену, раз до сих пор с дивана киздиш, урод.

Армия 3 года не дополучала финансирование, на 30-40% был исполнен всего военный бюджет, войска отводили-разводили, в глазки и сраку пуйлу смотрело ваше оманское уе-ще, количество войск сокращали, хламидии, богданы, дерьмаки зато исправно продавали "излишнее" военное имущество.

Шлюхи урода вместо финансирования обороны дерибанили в космических масштабах бюджет на велыке крадивныцтво. И где теперь дороги? Опять же гешефт твои служкам бабломойского- будут после войны опять дерибанить бабло воруя его , падаль, с ТВОЕГО же кармана, и ты это ЗАСЛУЖИЛ.

Армия в 2022!!!!! году без касок и бронижилетов- опять же спасибо твоим зеленым уродам, угробившим программу изготовления жилетов, на ровном месте посадившие боевого генерала Марченко, специально для срыва программы.

А знаешь , урод, кто сейчас кует победу нашей страны на фронтах? Ты не поверишь, порошенковские военные!!!!! И тот же Марченко, и Муженко, и Завгородний, и Павловский, и я, подозреваю, и Залужный!

Рассказать тебе, ***********, еще про закрытие программ по изготовлению Нептунов, Стугн, Вильхи и другого вооружения? Рассказать тебе, утырок про клинстоны и ДБР, про посадки волонтеров и военных? Рассказывать про твоего вЯликого наполеония ************** можно часами!

Ты, тупорылое зеленое чмо, все равно будешь молиться на свое предательское гринпоцовское лайно, потому что - либо сам такой же предатель Украины либо тупое быдло. Я всегда говорю- зеленый зомбиленд=кремлевскому зомбиленду, такой же упоротый и тупой, готовый оправдать любое преступления своего "боха"
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14.04.2022 10:08 Відповісти
Забагато тексту, даремно ботік туживсяя
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14.04.2022 11:25 Відповісти
ыра, иди на хрен за кораблем!!! ты тут тужишься- наверно нравится?)))))))
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14.04.2022 11:41 Відповісти
Схоже, там вже зайнято )
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14.04.2022 13:20 Відповісти
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13.04.2022 23:08 Відповісти
депутаты проголосовали , за, 10 лет доказывать, что именно этот есть колаборант.
Судьи 60 процентов совки.
Военный трибунал создайте, пару дней и к стенке колаборантов.
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13.04.2022 22:52 Відповісти
Зачем к стенке, и тем более через пару дней?
Отрезать гениталии сразу при поимке, и желательно по самую шею. Тут никакой трибунал и не нужен.
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13.04.2022 23:13 Відповісти
перевод стрелок. с таким цырком........
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13.04.2022 23:56 Відповісти
Три роки слуги були в засос з колаборантами, знову розвели портновщину і тут така заява. Якось незручно виходить. Порох звичайно теж козел - бойки, рабіновичі і шуфричі йому не заважали і почувались доволі комфортно, але портновщина навіть для нього була неприпустима. А Ківа як розцвів і розпітушився під зеленим світлом? Що ми маємо? Одного Медвечука, якого скоро випустять. Всіх інших дружбанів і колег по цеху попередили і порекомендували перечекати деінде, щоб не дратувати народ
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14.04.2022 00:23 Відповісти
бред. де военно-польові суди/військова прокуратура прямого підпорядкування виключно верховному?
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14.04.2022 06:59 Відповісти
на час війни вводьте смертну кару для окупантів і їхніх коллаборантів, довбойоби, ви замість того щоб їх страчувати, буде давати їм по два три роки в кращому випадку? скільки ще буч вам потрібно щоб до вас дійшло? таких як портнов медведчук мураєв треба різати на місці!!
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14.04.2022 12:52 Відповісти
 
 