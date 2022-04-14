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Новости Война
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Зеленский (19042) НАТО (8637) членство в НАТО (1437) Науседа Гитанас (234)

Украине не нужна альтернатива НАТО, - Науседа

нато

Президент Литвы Гитанас Науседа во время визита в Украину заявил о контрпродуктивности идеи создания оборонной структуры, которая стала бы альтернативой НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Я верю в НАТО. Любые попытки создать что-то параллельное, аналогичное – могут привести к конкуренции между такими организациями. Это нас разделит, рассеет наши силы. Мы не можем позволить себе такую ​​роскошь. Поэтому нам нужно единство", - заявил, комментируя по просьбе журналистов идею о создании альтернативной системы оборонных гарантий.

Науседа уточнил, что лучшим для Украины остается путь в НАТО.

"Я верю очень твердо - что бы там ни говорили некоторые партнеры - я верю, что рано или поздно Украина будет в НАТО и будет иметь все то, что может предоставить эта самая мощная оборонно-безопасная организация в мире", - отметил президент Литвы.

Зеленский, впрочем, поспорил с литовским коллегой и напомнил, что пока Украине не дают ориентиров по членству.

"Украина будет в НАТО, когда Гитанас Науседа будет генеральным секретарем НАТО, - в шутку сказал Зеленский. - А мы нуждаемся в гарантиях безопасности сейчас".

Также читайте: Санкции против всех российских банков нужно ввести именно сейчас, – президент Литвы Науседа
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Топ комментарии
+71
хоч одна розумна людина ! розкажіть це Агрохімії і Чалому .
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13.04.2022 23:47
+55
НАТО в кожну хату! Амінь.
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13.04.2022 23:47
+38
Він каже правду. ***** не напало на маленькі країни Балтії, які є членами НАТО, а вирішило напасти на велику позаблокову Україну. Це ж про щось говорить, нє?
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13.04.2022 23:51
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хоч одна розумна людина ! розкажіть це Агрохімії і Чалому .
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13.04.2022 23:47 Ответить
счас тупые зелеботы и кацапо-тролли будут заливать что нато слабое и ничем нам не помогает - а без из помощи зеленский уже бы давно подписал капитуляцию ..
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14.04.2022 00:06 Ответить
Кацапи-троль, чи зе-бобік? Навіть бронік і каски Україні поставляє НАТО, бо за три останні роки фельдмаршал, який Залужному плани розробляє, нічого не придбав. Не кажучи вже про інший ленд-ліз.
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14.04.2022 00:36 Ответить
Це має якесь значення для такого троля, як ти? 😊 Кацапи і підкацапники у спам ідуть автоматично. 😁
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14.04.2022 00:46 Ответить
а ты че ***********? все кацапы против нато значит и ты кацап
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14.04.2022 00:56 Ответить
Про фельдмаршала - це клас! LOL😂
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14.04.2022 04:28 Ответить
випий зеленки перед сном .
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14.04.2022 00:36 Ответить
Це з самого початку було зрозуміло. Ці безглузді казки єрмака що мов хтось прямо таки повен надавати Україні гарантії по за НАТО - то є методічки кремлю, що він впровадив у вуста Зеленського, який самостійно мислити не здатний.
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14.04.2022 00:26 Ответить
НАТО в кожну хату! Амінь.
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13.04.2022 23:47 Ответить
НАТО - да !
НАТО - да!
НАТО с нами - навсегДА !!!
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14.04.2022 00:01 Ответить
Для початку кацап-тролей у бан! 😊
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14.04.2022 00:37 Ответить
Зразу видно задньоприводного кацапа! 😁
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14.04.2022 00:47 Ответить
в твою ? а не лусне ?
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14.04.2022 09:01 Ответить
Сходи на прийом до прохтолога, може якраз на порохобота натрапиш )
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14.04.2022 09:02 Ответить
Послухав би дехто справді розумну людину!
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13.04.2022 23:47 Ответить
🤡
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13.04.2022 23:48 Ответить
Без варіантів
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13.04.2022 23:49 Ответить
мудрі слова
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13.04.2022 23:49 Ответить
Для настоящей безопасности европейцам, пожалуй, стоило бы выходить из нато и заключать союз с Украиной. Такая структура была бы свободна от натовского старческого маразма согласований и агентов влияния.
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13.04.2022 23:51 Ответить
А что делать с системой ПРО, которая должна работать именно потому, что элементы этой системы разбросаны по всему континенту? А что делать с авиацией НАТО, которая контролирует весь периметр?
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13.04.2022 23:59 Ответить
НАТО - таки да...
Но реструктуризацию в плане "оперативности принятия решений" надо проводить.
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13.04.2022 23:51 Ответить
А Зе не залишився в боргу: знову ляпнув )(*йню, щоб не забували, що він ідіот.
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13.04.2022 23:51 Ответить
Іншого виходу, окрім запрошувати европейських політиків керувати Україною я просто не бачу.
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13.04.2022 23:51 Ответить
Макарона, нє?
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13.04.2022 23:55 Ответить
У 1000 разів кращій, ніж будь-який український президент. Але я б запросив саме прибалтійців, бо вони змогли в себе перемогти головну біду українців - совкізм.
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14.04.2022 00:00 Ответить
опять ты спалился бот - запомни "прибалтийцы" так говорят кацапы - а европейцы говорят - представники краiн Балтii
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14.04.2022 00:09 Ответить
Не читайте того Вячеслав 43a0ae0b. То - бот на зарплаті з Банкової, він в кожній темі по 100 постів топить за "наймудрішого" Єрмака (та його прес-секретаря Зе).
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14.04.2022 00:30 Ответить
Не думаю, що таких тупих, як Вячеслав 43a0ae0b візьмуть навіть у зеботи.
Воно навіть збиралося їхати бити мені морду, але коли вже - насцяло в штани як звичайна свинособака.
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14.04.2022 10:37 Ответить
Вибачте, але маячню якусь несете. Уявіть собі, що Ваша жінка завтра вранці (упаси Боже, певна річ) Вам заявить, що Микола з 3 поверху дбатиме про неї та Ваших власних дітей краще, ніж Ви. Ваша реакція на таку куйню?
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14.04.2022 00:43 Ответить
Я, як цивілізована людина, звісно ж не буду триматися за середньовічні скрєпи брака та дам їй повну свободу розпоряджатися її тілом та почуттями. І якщо вона мені доведе, що Микола буд кращім батьком для моїх дітей - то будь лазка, це ніяк не вплине на мої почуття до них.
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14.04.2022 10:16 Ответить
А може треба самому подолати совкізм у власній голові, не думали? Якщо не має бажання і розуміння, то не тільки європейський політик, а й сам Господь Бог не допоможе. А в балтійських країнах населення у переважній більшості було не совком. Тому там і результат відповідний.
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14.04.2022 01:07 Ответить
Це порівняно з іншим совковим збродом прибалтійці вважалися цивілізованим, але у Європу вони потрапили бо не трималися за совкове минуле, як це й досі роблять більшість українського населення, і змогли швидко зробити реформи. гасподь бог звісно нікому не допоможе. бо ніяких богів не існує.
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14.04.2022 10:42 Ответить
Не переоценивайте европейских политиков - дерьма там тоже хватает. Проблема в том, что они себе могут позволить иметь тупых политиков - им ничего не угрожает, а вот мы - нет.
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14.04.2022 00:02 Ответить
Будь яка людина - це похибка еволюції, що не заслуговує на існування на цій планеті, але треба обирати краще з того лайна, яке є
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14.04.2022 10:34 Ответить
Він каже правду. ***** не напало на маленькі країни Балтії, які є членами НАТО, а вирішило напасти на велику позаблокову Україну. Це ж про щось говорить, нє?
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13.04.2022 23:51 Ответить
напали на страну львов которыми командует вiслюк ..
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14.04.2022 04:29 Ответить
як все таки зєля завзято упирається проти НАТО.
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13.04.2022 23:54 Ответить
На то є причина: Юрий Швец https://youtu.be/hd7gtl2imgA?t=2147
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14.04.2022 06:17 Ответить
Все верно. У Украины нет другого выхода как вступить в НАТО. Иначе пздц. И физически и економически. То что рашка нас не оставит в покое никогда ето аксиома. И неизвестно переживем мы еще одну навалу через несколько лет. А то что економически нам будет пздц ето факт. Все инвестора уже поняли какой риск вкладывать в Украину если Украина не будет под защитой НАТО. Да и миллионы выехавших за границу наших людей просто не вернутся если мы подпишем капитулятивные договора с ******. Именно ***** хорошо просчитал что он нам втюхивает. Вспомните какая была безобидная скидка на газ в $100, которая в результате обошлась нам ценой в крым. А про***баные Кучмой ракеты Х-55 которые ***** у нас выдурил, во сколько нам сейчас обходятся падая на наши головы
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13.04.2022 23:56 Ответить
Точно, почти 600 X-55х Кучма отдал мордору, чтоб погасить долги за газ. Кто там кричал, что у россии дешевый газ? Вот теперь разница в цене покрывается прилетающими к нам X-55 и прочими "Калибрами".
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14.04.2022 00:24 Ответить
Почнемо з того, що параша розвалиться на 25 шматків, які між собою будуть гризтись і їм буде не до нас. Україна вступить в ЄС і в НАТО, інвестори прийдуть, відбудуємось. Все буде Україна!
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14.04.2022 01:11 Ответить
твой зеленский не хочет ни в ЕС ни тем более в НАТО так как тогда коломойского посадят и он не сможет с ним воровать на офшоры
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14.04.2022 04:31 Ответить
Про те що зельц буде настроювати населення проти "поганого" нато, аналітики ще в 2019 році казали. Потім будуть казки про "хороший" нейтралітет. Далі знов рашка оговтається і покличе до себе
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13.04.2022 23:57 Ответить
А де це Вітренчиха затихарилась?
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13.04.2022 23:57 Ответить
У мацкве.
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14.04.2022 00:01 Ответить
Така вона дурна. Хіба у її синка не має квартири десь в Іспанії? Це вона бидлу совок впарювала, а свого Юру в Америку вчитись відправляла.
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14.04.2022 01:18 Ответить
А потім Юрочка мамочці мільйончики доларів в Америку в подяку за турботу.
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14.04.2022 08:47 Ответить
А проблема разве в Витренчихе? Проблема в том, что у Витренчихи были избиратели. И у Симоненко был свой Лохторат, и у Медведчука. Даже если бы этих политиков не было, то люди с их взглядами никуда бы не делись. И сейчас есть люди, которые поддерживают Шмария, к примеру. Давайте смотреть правде в глаза: до 2014 года поддержка НАТО в Украине была довольно низкой. И выросла эта поддержка именно благодаря многоходовочке *****.
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14.04.2022 00:09 Ответить
Сьогодні від солдата чув історію, що якийсь дід сепар нашим приніс банку меда а туди підмішав скловолокно і потруїв солдат... Це пзц
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14.04.2022 00:23 Ответить
Ну это скорее всего п-ж. "Стекловолокно", которое хоть как-то можно попробовать добавить к меду, называется полипропиленовой микрофиброй, но даже ее в меде не размешаешь (и к стеклу она отношения не имеет), а видно ее будет сильно. Никакая стеклоткань ядовитыми свойствами не обладает.
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14.04.2022 00:57 Ответить
У 1991 народ в балтійських країнах вибрав президентами політиків, які привели в НАТО і в ЄС. А в Україні вибрали не Чорновола, а Кравчука, який втягнув Україну в совок під назвою СНД.
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14.04.2022 01:22 Ответить
а чего же ты выбрал зеленского во время войны? и сейчас его косяки отмазываешь?
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14.04.2022 04:34 Ответить
українці підтримують НАТО на 101% !!!

а хто не підтримує, той... не скаче !!!
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13.04.2022 23:59 Ответить
Литовський Президент - правий, нiчого не скажеш. Лiдер, i поряд з ним особливо соромно за блазня.
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13.04.2022 23:59 Ответить
От що значить президент не клован і не лідор.
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14.04.2022 00:00 Ответить
Україні дійсно було б краще знаходитись у складі альянсу... Але як тоді бути із таким нікчемним баластом як мад'ярські ******* - які блокують будь-яку можливісь нам доєднатись до НАТО??!🤔 Хіба шо їх з тріском виженуть із членів альянсу - тоді в України буде РЕАЛЬНА можливість вступити до НАТО.
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14.04.2022 00:07 Ответить
мадярам просто зателефонують з Пентагону ...
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14.04.2022 00:43 Ответить
Як здохне *****, побачите де ті ******* будуть.
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14.04.2022 01:23 Ответить
"мад'ярські *******" не вирішують нічого.
ФРН і Франція, більш впливові за "********", заперечували прийом до НАТО Болгарії і Румунії.
США навпаки, вирішили їх членство у НАТО буде доцільним.
Так і сталося.
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14.04.2022 04:24 Ответить
"*******"без краника з грошима обдерті цигани, от щойно пригрозили той краник перекрити, як і прозрвли і звірства а Бучі побачили. Просто за них ще серйозно не бралися. Там, до речі, якась "засада" була під час виборів. Не всім видавали для голосування бюлетені по виборах центральної влади. Різні "обшебства" проорбаньскі контролювали ситуацію по своїх списках. Мовляв, обирайте сільських депутатів, а до Орбана - зась. А ще можливий варіант, що такі бюлетені не видавали представникам інтелігенції. Про це розповідали лікар, вчителі принаймні, т.з. общество русинов ( проросійське) заднім числом всім, хто був незадоволений, пропонувало вийти з його рядів. Мловом, якесь таке незрощуміоп гів..цо.
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14.04.2022 09:03 Ответить
Українці хочуть в НАТО, а Зеленський не хоче… Може зеля все-таки надоумлять не тупити і тримати курс в НАТ
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14.04.2022 00:12 Ответить
а кто он такой этот зеленский он один не может решать за народ? в Украине НАТО ПРОПИСАНО В КОНСТИТУЦИИ
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14.04.2022 04:37 Ответить
Статус основного союзника США вне НАТО никак не помешает вступлению в НАТО. Среди стран с таким статусом есть Индия и Израиль. Но Президент Зеленский отверг этот вариант еще полгода назад под предлогом вступоения в НАТО. Show must go on....
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14.04.2022 00:14 Ответить
Статус основний союзник США поза НАТО отримують країни, які не ставлять своєю метою членство в альянсі.
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14.04.2022 01:26 Ответить
Якщо рашку вдасться повалити в цій війні так, що вона довго не зможе оговтатися, сплачуючи репарації Україні, а вище керівництво буде піддане трибуналу - то ніякі перешкоди не завадять вступу України до НАТО. Навіть угорці не будуть ветувати. Бо підживлення з московії вже не буде.

Тому, світ зараз мусить зібрати всі свої ресурси і таки знищити московію економічно, військово і в кримінальному суді в Гаазі.
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14.04.2022 00:15 Ответить
Краще виізний у Харкові (ще краще б у Маріуполі, але боюсь там не знайдеться жодного цілого приміщення. Але, там можна встановити шибениці).
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14.04.2022 04:36 Ответить
Любая альтернатива НАТО - это план кремля. НАТО закрывает небо над территорией всех своих стран, а закрыть небо над НЕНАТО хочет кацап своими гарантиями и своими С400 - как раз для противостояния НАТО, делая Советский Союз. Для этого и белорусь втягивают гарантами с их системами ПВО. Потоки техники союзников позволяют нам выйти на честную победу, без муток, арахамий, и записок абрамовичам. Это же логично. Любое шулерство народ вычислит и будет хуже. Ермак, пойми это.
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14.04.2022 00:16 Ответить
Він чудово знає - про що говорить. Литва - маленька країна з армією в декілька разів меншою за українську. Але чомусь пуйло не лізе до Литви.
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14.04.2022 00:25 Ответить
на кой хрен нам эта ната? кацапа наши легендарные ВСУ рано, или поздно, но *********, и стоять они после этого раком будут еще лет десять (если доживут)..., а за это время мы будем уже далеко, как в плане технологий, так и в плане вооружений......
или они хотят нас в нату затащить, чтобы мы и там за них сою кровь проливали?
ну танками им поможем, (к концу войны у нас их много будет), ракеты хорошие у нас есть......
короче, как-то рассчитаемся.... тем более, за текущий банкет все равно кацап платит.....
в общем, тут бы я подумал...., право и сам не знаю.....
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14.04.2022 00:26 Ответить
тебе кацап не думать надо а на бутылку садиться - скоро вечерний обход
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14.04.2022 04:40 Ответить
не плачь, сынок, вступишь ты в свою нату и сядешь за один стол с лучшими друзьями Украины - Орбаном, Штанмайером, Макроном (или еще чего лучше - Ле Пеншей) и когда кацап очередной раз полезет тебя *******, они будут тебе расказывать что не все так одназначно......
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14.04.2022 11:32 Ответить
сейчас "Люсю"-Арестовича выпихнут на экран, и оно будет волать, что НАТО Украину не хочет, су№ка
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14.04.2022 00:50 Ответить
Щодо Люсі.
Зара, зара...скину відос )))
https://twitter.com/i_turenko/status/1514259710098251777
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14.04.2022 09:00 Ответить
спасибо, это шедеврально, посильнее Фауста Гетте
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14.04.2022 09:14 Ответить
Украина = НАТО. Если Зеленский получил приказ отказаться от НАТО, то кто ему доктор. Пусть идёт в отставку. От него всё равно один только вред. Конфискация имущества Зеленского нам не помешает
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14.04.2022 00:52 Ответить
зеленский не может отказаться от нато у нас это УЖЕ прописано в конституции
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14.04.2022 04:41 Ответить
Я теж так вважаю.
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14.04.2022 00:53 Ответить
Розумні литовці, що обрали достойне патріотичне керівництво. Саме тому Литва у НАТО та ЄС.
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14.04.2022 01:25 Ответить
НАТО это хорошо, но со всякими ******** и штайнмаерами нам оно не светит в обозримом будущем. А воевать нужно сейчас. Я бы не забивал себе мозги о чём-то далеким и абстрактным, а начинал строить армию , экономику и искать союзников, которые может и не будут за нас воевать, оно нам и не надо, но как минимум помогут всем необходимым. От убежища беженцам до оружия и ресурсов. Получиться вступит в нато- супер, но нужно быть реалистами.
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14.04.2022 01:40 Ответить
так и не забивай кацап себе голову украинскими проблемами - Украина уже идет в НАТО по Конституции
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14.04.2022 04:43 Ответить
Хто хоча б трохи має розуму, повинен розуміти - для Євроазійського континенту альтернативи НАТО не існує. Абсолютно ніякої.
Європейські "супер-павер" такі як ФНР чи Франція можуть надувати щоки з багатозначним видом так довго, як довго це не йде у розріз з планами США.
Ось декілька цифр за якими можна судити фінансування армій, озброєнь, розробки нових типів зброї і т.і.

Expenditure of NATO as of 2021 - $1.174 trillion з яких

$811 billion - US
$363 billion - rest of 29 member countries

На $448 billion більші видатки США на армію аніж загальна сума інвестована рештою 29 країн НАТО.

ВВП України 2021 - $181 billion
Якби Україна виділяла по обов'язковим для країн НАТО 2% на фін. армії - це було б $3.62 billion
Питання: Яка окремо взята країна візьме на себе укладенням військового союзу, обовязок захищати країну, котра у кращому випадку спроможна виділити на свою армію лиш $3.62 billion на рік?
І це без врахування того що майже усі європейські країни, які гіпотетично можна розглядати як кандидатів на військового союзника, вже самі у складі НАТО і не шукають додаткової головної болі.

США, маючи вирішальну роль у НАТО і не бачуть Україну як готовою бути членом цієї організації, одноосібно не візьмуть на себе роль захисника. Іншої країни у світі, спроможної забезпечити реальний а не декларативний захист, просто не існує.
Стійкість ЗСУ і суспільства у війні вражає і США і військовиків НАТО держав і повірте, ця стійкість вже привідчинила двері для прийняття України до НАТО.
Залишилось тільки проявити таку ж стійкість у створені політичної сили і уряду, спроможного не імітувати, а провести дійсні реформи у середині країни. Поки цього не станеться, Україна буде перебувати у сірій зоні між двома світами.
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14.04.2022 06:15 Ответить
От одразу видно розумну людину. І не дуже.
Україна буде в НАТО. КРАПКА.
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14.04.2022 08:58 Ответить
УКРАИНА ЧЛЕН НАТО! ПРАВИЛЬНО! СЛАВА УКРАИНЕ И НАТО!
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14.04.2022 09:09 Ответить
Так.Нам потрібне НАТО!
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14.04.2022 09:59 Ответить
 
 