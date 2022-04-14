Украине не нужна альтернатива НАТО, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа во время визита в Украину заявил о контрпродуктивности идеи создания оборонной структуры, которая стала бы альтернативой НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Я верю в НАТО. Любые попытки создать что-то параллельное, аналогичное – могут привести к конкуренции между такими организациями. Это нас разделит, рассеет наши силы. Мы не можем позволить себе такую роскошь. Поэтому нам нужно единство", - заявил, комментируя по просьбе журналистов идею о создании альтернативной системы оборонных гарантий.
Науседа уточнил, что лучшим для Украины остается путь в НАТО.
"Я верю очень твердо - что бы там ни говорили некоторые партнеры - я верю, что рано или поздно Украина будет в НАТО и будет иметь все то, что может предоставить эта самая мощная оборонно-безопасная организация в мире", - отметил президент Литвы.
Зеленский, впрочем, поспорил с литовским коллегой и напомнил, что пока Украине не дают ориентиров по членству.
"Украина будет в НАТО, когда Гитанас Науседа будет генеральным секретарем НАТО, - в шутку сказал Зеленский. - А мы нуждаемся в гарантиях безопасности сейчас".
Пожалуйста, подождите...
НАТО - да!
НАТО с нами - навсегДА !!!
Но реструктуризацию в плане "оперативности принятия решений" надо проводить.
Воно навіть збиралося їхати бити мені морду, але коли вже - насцяло в штани як звичайна свинособака.
а хто не підтримує, той... не скаче !!!
ФРН і Франція, більш впливові за "********", заперечували прийом до НАТО Болгарії і Румунії.
США навпаки, вирішили їх членство у НАТО буде доцільним.
Так і сталося.
Тому, світ зараз мусить зібрати всі свої ресурси і таки знищити московію економічно, військово і в кримінальному суді в Гаазі.
или они хотят нас в нату затащить, чтобы мы и там за них сою кровь проливали?
ну танками им поможем, (к концу войны у нас их много будет), ракеты хорошие у нас есть......
короче, как-то рассчитаемся.... тем более, за текущий банкет все равно кацап платит.....
в общем, тут бы я подумал...., право и сам не знаю.....
Зара, зара...скину відос )))
https://twitter.com/i_turenko/status/1514259710098251777
Європейські "супер-павер" такі як ФНР чи Франція можуть надувати щоки з багатозначним видом так довго, як довго це не йде у розріз з планами США.
Ось декілька цифр за якими можна судити фінансування армій, озброєнь, розробки нових типів зброї і т.і.
Expenditure of NATO as of 2021 - $1.174 trillion з яких
$811 billion - US
$363 billion - rest of 29 member countries
На $448 billion більші видатки США на армію аніж загальна сума інвестована рештою 29 країн НАТО.
ВВП України 2021 - $181 billion
Якби Україна виділяла по обов'язковим для країн НАТО 2% на фін. армії - це було б $3.62 billion
Питання: Яка окремо взята країна візьме на себе укладенням військового союзу, обовязок захищати країну, котра у кращому випадку спроможна виділити на свою армію лиш $3.62 billion на рік?
І це без врахування того що майже усі європейські країни, які гіпотетично можна розглядати як кандидатів на військового союзника, вже самі у складі НАТО і не шукають додаткової головної болі.
США, маючи вирішальну роль у НАТО і не бачуть Україну як готовою бути членом цієї організації, одноосібно не візьмуть на себе роль захисника. Іншої країни у світі, спроможної забезпечити реальний а не декларативний захист, просто не існує.
Стійкість ЗСУ і суспільства у війні вражає і США і військовиків НАТО держав і повірте, ця стійкість вже привідчинила двері для прийняття України до НАТО.
Залишилось тільки проявити таку ж стійкість у створені політичної сили і уряду, спроможного не імітувати, а провести дійсні реформи у середині країни. Поки цього не станеться, Україна буде перебувати у сірій зоні між двома світами.
Україна буде в НАТО. КРАПКА.