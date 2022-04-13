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Зеленський (22429) НАТО (6210) членство в НАТО (1643) Науседа Гітанас (305)

Україні не потрібна альтернатива НАТО, - Науседа

нато

Президент Литви Гітанас Науседа під час візиту до України заявив про контрпродуктивність ідеї щодо створення оборонної структури, що стала би альтернативою НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Я вірю в НАТО. Будь-які спроби створити щось паралельне, аналогічне – можуть призвести до конкуренції між такими організаціями. Це нас розділить, розпорошить наші сили. Ми не можемо дозволити собі таку розкіш. Тому нам потрібна єдність", - заявив, коментуючи на прохання журналістів ідею про створення альтернатичної системи оборонних гарантій.

Науседа уточнив, що найліпшим для України лишається шлях до НАТО.

"Я вірю дуже твердо - хоч би що там казали деякі партнери – я вірю що рано чи пізно Україна буде в НАТО і матиме все те, що може надати ця найпотужніша оборонно-безпекова організація у світі", - зазначив президент Литви.

Зеленський, утім, посперечався з литовським колегою і нагадав, що наразі Україні не дають орієнтирів щодо членства.

"Україна буде в НАТО, коли Гітанас Науседа буде генеральним секретарем НАТО, - жартома сказав Зеленський. - А ми потребуємо гарантій безпеки зараз"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції проти всіх російських банків потрібно запровадити саме зараз, - президент Литви Науседа

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Топ коментарі
+71
хоч одна розумна людина ! розкажіть це Агрохімії і Чалому .
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13.04.2022 23:47
+55
НАТО в кожну хату! Амінь.
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13.04.2022 23:47
+38
Він каже правду. ***** не напало на маленькі країни Балтії, які є членами НАТО, а вирішило напасти на велику позаблокову Україну. Це ж про щось говорить, нє?
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13.04.2022 23:51
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хоч одна розумна людина ! розкажіть це Агрохімії і Чалому .
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13.04.2022 23:47 Відповісти
счас тупые зелеботы и кацапо-тролли будут заливать что нато слабое и ничем нам не помогает - а без из помощи зеленский уже бы давно подписал капитуляцию ..
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14.04.2022 00:06 Відповісти
Кацапи-троль, чи зе-бобік? Навіть бронік і каски Україні поставляє НАТО, бо за три останні роки фельдмаршал, який Залужному плани розробляє, нічого не придбав. Не кажучи вже про інший ленд-ліз.
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14.04.2022 00:36 Відповісти
Це має якесь значення для такого троля, як ти? 😊 Кацапи і підкацапники у спам ідуть автоматично. 😁
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14.04.2022 00:46 Відповісти
а ты че ***********? все кацапы против нато значит и ты кацап
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14.04.2022 00:56 Відповісти
Про фельдмаршала - це клас! LOL😂
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14.04.2022 04:28 Відповісти
випий зеленки перед сном .
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14.04.2022 00:36 Відповісти
Це з самого початку було зрозуміло. Ці безглузді казки єрмака що мов хтось прямо таки повен надавати Україні гарантії по за НАТО - то є методічки кремлю, що він впровадив у вуста Зеленського, який самостійно мислити не здатний.
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14.04.2022 00:26 Відповісти
НАТО в кожну хату! Амінь.
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13.04.2022 23:47 Відповісти
НАТО - да !
НАТО - да!
НАТО с нами - навсегДА !!!
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14.04.2022 00:01 Відповісти
Для початку кацап-тролей у бан! 😊
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14.04.2022 00:37 Відповісти
Зразу видно задньоприводного кацапа! 😁
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14.04.2022 00:47 Відповісти
в твою ? а не лусне ?
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14.04.2022 09:01 Відповісти
Сходи на прийом до прохтолога, може якраз на порохобота натрапиш )
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14.04.2022 09:02 Відповісти
Послухав би дехто справді розумну людину!
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13.04.2022 23:47 Відповісти
🤡
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13.04.2022 23:48 Відповісти
Без варіантів
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13.04.2022 23:49 Відповісти
мудрі слова
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13.04.2022 23:49 Відповісти
Для настоящей безопасности европейцам, пожалуй, стоило бы выходить из нато и заключать союз с Украиной. Такая структура была бы свободна от натовского старческого маразма согласований и агентов влияния.
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13.04.2022 23:51 Відповісти
А что делать с системой ПРО, которая должна работать именно потому, что элементы этой системы разбросаны по всему континенту? А что делать с авиацией НАТО, которая контролирует весь периметр?
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13.04.2022 23:59 Відповісти
НАТО - таки да...
Но реструктуризацию в плане "оперативности принятия решений" надо проводить.
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13.04.2022 23:51 Відповісти
А Зе не залишився в боргу: знову ляпнув )(*йню, щоб не забували, що він ідіот.
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13.04.2022 23:51 Відповісти
Іншого виходу, окрім запрошувати европейських політиків керувати Україною я просто не бачу.
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13.04.2022 23:51 Відповісти
Макарона, нє?
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13.04.2022 23:55 Відповісти
У 1000 разів кращій, ніж будь-який український президент. Але я б запросив саме прибалтійців, бо вони змогли в себе перемогти головну біду українців - совкізм.
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14.04.2022 00:00 Відповісти
опять ты спалился бот - запомни "прибалтийцы" так говорят кацапы - а европейцы говорят - представники краiн Балтii
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14.04.2022 00:09 Відповісти
Не читайте того Вячеслав 43a0ae0b. То - бот на зарплаті з Банкової, він в кожній темі по 100 постів топить за "наймудрішого" Єрмака (та його прес-секретаря Зе).
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14.04.2022 00:30 Відповісти
Не думаю, що таких тупих, як Вячеслав 43a0ae0b візьмуть навіть у зеботи.
Воно навіть збиралося їхати бити мені морду, але коли вже - насцяло в штани як звичайна свинособака.
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14.04.2022 10:37 Відповісти
Вибачте, але маячню якусь несете. Уявіть собі, що Ваша жінка завтра вранці (упаси Боже, певна річ) Вам заявить, що Микола з 3 поверху дбатиме про неї та Ваших власних дітей краще, ніж Ви. Ваша реакція на таку куйню?
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14.04.2022 00:43 Відповісти
Я, як цивілізована людина, звісно ж не буду триматися за середньовічні скрєпи брака та дам їй повну свободу розпоряджатися її тілом та почуттями. І якщо вона мені доведе, що Микола буд кращім батьком для моїх дітей - то будь лазка, це ніяк не вплине на мої почуття до них.
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14.04.2022 10:16 Відповісти
А може треба самому подолати совкізм у власній голові, не думали? Якщо не має бажання і розуміння, то не тільки європейський політик, а й сам Господь Бог не допоможе. А в балтійських країнах населення у переважній більшості було не совком. Тому там і результат відповідний.
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14.04.2022 01:07 Відповісти
Це порівняно з іншим совковим збродом прибалтійці вважалися цивілізованим, але у Європу вони потрапили бо не трималися за совкове минуле, як це й досі роблять більшість українського населення, і змогли швидко зробити реформи. гасподь бог звісно нікому не допоможе. бо ніяких богів не існує.
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14.04.2022 10:42 Відповісти
Не переоценивайте европейских политиков - дерьма там тоже хватает. Проблема в том, что они себе могут позволить иметь тупых политиков - им ничего не угрожает, а вот мы - нет.
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14.04.2022 00:02 Відповісти
Будь яка людина - це похибка еволюції, що не заслуговує на існування на цій планеті, але треба обирати краще з того лайна, яке є
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14.04.2022 10:34 Відповісти
Він каже правду. ***** не напало на маленькі країни Балтії, які є членами НАТО, а вирішило напасти на велику позаблокову Україну. Це ж про щось говорить, нє?
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13.04.2022 23:51 Відповісти
напали на страну львов которыми командует вiслюк ..
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14.04.2022 04:29 Відповісти
як все таки зєля завзято упирається проти НАТО.
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13.04.2022 23:54 Відповісти
На то є причина: Юрий Швец https://youtu.be/hd7gtl2imgA?t=2147
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14.04.2022 06:17 Відповісти
Все верно. У Украины нет другого выхода как вступить в НАТО. Иначе пздц. И физически и економически. То что рашка нас не оставит в покое никогда ето аксиома. И неизвестно переживем мы еще одну навалу через несколько лет. А то что економически нам будет пздц ето факт. Все инвестора уже поняли какой риск вкладывать в Украину если Украина не будет под защитой НАТО. Да и миллионы выехавших за границу наших людей просто не вернутся если мы подпишем капитулятивные договора с ******. Именно ***** хорошо просчитал что он нам втюхивает. Вспомните какая была безобидная скидка на газ в $100, которая в результате обошлась нам ценой в крым. А про***баные Кучмой ракеты Х-55 которые ***** у нас выдурил, во сколько нам сейчас обходятся падая на наши головы
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13.04.2022 23:56 Відповісти
Точно, почти 600 X-55х Кучма отдал мордору, чтоб погасить долги за газ. Кто там кричал, что у россии дешевый газ? Вот теперь разница в цене покрывается прилетающими к нам X-55 и прочими "Калибрами".
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14.04.2022 00:24 Відповісти
Почнемо з того, що параша розвалиться на 25 шматків, які між собою будуть гризтись і їм буде не до нас. Україна вступить в ЄС і в НАТО, інвестори прийдуть, відбудуємось. Все буде Україна!
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14.04.2022 01:11 Відповісти
твой зеленский не хочет ни в ЕС ни тем более в НАТО так как тогда коломойского посадят и он не сможет с ним воровать на офшоры
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14.04.2022 04:31 Відповісти
Про те що зельц буде настроювати населення проти "поганого" нато, аналітики ще в 2019 році казали. Потім будуть казки про "хороший" нейтралітет. Далі знов рашка оговтається і покличе до себе
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13.04.2022 23:57 Відповісти
А де це Вітренчиха затихарилась?
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13.04.2022 23:57 Відповісти
У мацкве.
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14.04.2022 00:01 Відповісти
Така вона дурна. Хіба у її синка не має квартири десь в Іспанії? Це вона бидлу совок впарювала, а свого Юру в Америку вчитись відправляла.
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14.04.2022 01:18 Відповісти
А потім Юрочка мамочці мільйончики доларів в Америку в подяку за турботу.
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14.04.2022 08:47 Відповісти
А проблема разве в Витренчихе? Проблема в том, что у Витренчихи были избиратели. И у Симоненко был свой Лохторат, и у Медведчука. Даже если бы этих политиков не было, то люди с их взглядами никуда бы не делись. И сейчас есть люди, которые поддерживают Шмария, к примеру. Давайте смотреть правде в глаза: до 2014 года поддержка НАТО в Украине была довольно низкой. И выросла эта поддержка именно благодаря многоходовочке *****.
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14.04.2022 00:09 Відповісти
Сьогодні від солдата чув історію, що якийсь дід сепар нашим приніс банку меда а туди підмішав скловолокно і потруїв солдат... Це пзц
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14.04.2022 00:23 Відповісти
Ну это скорее всего п-ж. "Стекловолокно", которое хоть как-то можно попробовать добавить к меду, называется полипропиленовой микрофиброй, но даже ее в меде не размешаешь (и к стеклу она отношения не имеет), а видно ее будет сильно. Никакая стеклоткань ядовитыми свойствами не обладает.
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14.04.2022 00:57 Відповісти
У 1991 народ в балтійських країнах вибрав президентами політиків, які привели в НАТО і в ЄС. А в Україні вибрали не Чорновола, а Кравчука, який втягнув Україну в совок під назвою СНД.
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14.04.2022 01:22 Відповісти
а чего же ты выбрал зеленского во время войны? и сейчас его косяки отмазываешь?
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14.04.2022 04:34 Відповісти
українці підтримують НАТО на 101% !!!

а хто не підтримує, той... не скаче !!!
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13.04.2022 23:59 Відповісти
Литовський Президент - правий, нiчого не скажеш. Лiдер, i поряд з ним особливо соромно за блазня.
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13.04.2022 23:59 Відповісти
От що значить президент не клован і не лідор.
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14.04.2022 00:00 Відповісти
Україні дійсно було б краще знаходитись у складі альянсу... Але як тоді бути із таким нікчемним баластом як мад'ярські ******* - які блокують будь-яку можливісь нам доєднатись до НАТО??!🤔 Хіба шо їх з тріском виженуть із членів альянсу - тоді в України буде РЕАЛЬНА можливість вступити до НАТО.
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14.04.2022 00:07 Відповісти
мадярам просто зателефонують з Пентагону ...
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14.04.2022 00:43 Відповісти
Як здохне *****, побачите де ті ******* будуть.
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14.04.2022 01:23 Відповісти
"мад'ярські *******" не вирішують нічого.
ФРН і Франція, більш впливові за "********", заперечували прийом до НАТО Болгарії і Румунії.
США навпаки, вирішили їх членство у НАТО буде доцільним.
Так і сталося.
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14.04.2022 04:24 Відповісти
"*******"без краника з грошима обдерті цигани, от щойно пригрозили той краник перекрити, як і прозрвли і звірства а Бучі побачили. Просто за них ще серйозно не бралися. Там, до речі, якась "засада" була під час виборів. Не всім видавали для голосування бюлетені по виборах центральної влади. Різні "обшебства" проорбаньскі контролювали ситуацію по своїх списках. Мовляв, обирайте сільських депутатів, а до Орбана - зась. А ще можливий варіант, що такі бюлетені не видавали представникам інтелігенції. Про це розповідали лікар, вчителі принаймні, т.з. общество русинов ( проросійське) заднім числом всім, хто був незадоволений, пропонувало вийти з його рядів. Мловом, якесь таке незрощуміоп гів..цо.
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14.04.2022 09:03 Відповісти
Українці хочуть в НАТО, а Зеленський не хоче… Може зеля все-таки надоумлять не тупити і тримати курс в НАТ
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14.04.2022 00:12 Відповісти
а кто он такой этот зеленский он один не может решать за народ? в Украине НАТО ПРОПИСАНО В КОНСТИТУЦИИ
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14.04.2022 04:37 Відповісти
Статус основного союзника США вне НАТО никак не помешает вступлению в НАТО. Среди стран с таким статусом есть Индия и Израиль. Но Президент Зеленский отверг этот вариант еще полгода назад под предлогом вступоения в НАТО. Show must go on....
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14.04.2022 00:14 Відповісти
Статус основний союзник США поза НАТО отримують країни, які не ставлять своєю метою членство в альянсі.
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14.04.2022 01:26 Відповісти
Якщо рашку вдасться повалити в цій війні так, що вона довго не зможе оговтатися, сплачуючи репарації Україні, а вище керівництво буде піддане трибуналу - то ніякі перешкоди не завадять вступу України до НАТО. Навіть угорці не будуть ветувати. Бо підживлення з московії вже не буде.

Тому, світ зараз мусить зібрати всі свої ресурси і таки знищити московію економічно, військово і в кримінальному суді в Гаазі.
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14.04.2022 00:15 Відповісти
Краще виізний у Харкові (ще краще б у Маріуполі, але боюсь там не знайдеться жодного цілого приміщення. Але, там можна встановити шибениці).
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14.04.2022 04:36 Відповісти
Любая альтернатива НАТО - это план кремля. НАТО закрывает небо над территорией всех своих стран, а закрыть небо над НЕНАТО хочет кацап своими гарантиями и своими С400 - как раз для противостояния НАТО, делая Советский Союз. Для этого и белорусь втягивают гарантами с их системами ПВО. Потоки техники союзников позволяют нам выйти на честную победу, без муток, арахамий, и записок абрамовичам. Это же логично. Любое шулерство народ вычислит и будет хуже. Ермак, пойми это.
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14.04.2022 00:16 Відповісти
Він чудово знає - про що говорить. Литва - маленька країна з армією в декілька разів меншою за українську. Але чомусь пуйло не лізе до Литви.
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14.04.2022 00:25 Відповісти
на кой хрен нам эта ната? кацапа наши легендарные ВСУ рано, или поздно, но *********, и стоять они после этого раком будут еще лет десять (если доживут)..., а за это время мы будем уже далеко, как в плане технологий, так и в плане вооружений......
или они хотят нас в нату затащить, чтобы мы и там за них сою кровь проливали?
ну танками им поможем, (к концу войны у нас их много будет), ракеты хорошие у нас есть......
короче, как-то рассчитаемся.... тем более, за текущий банкет все равно кацап платит.....
в общем, тут бы я подумал...., право и сам не знаю.....
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14.04.2022 00:26 Відповісти
тебе кацап не думать надо а на бутылку садиться - скоро вечерний обход
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14.04.2022 04:40 Відповісти
не плачь, сынок, вступишь ты в свою нату и сядешь за один стол с лучшими друзьями Украины - Орбаном, Штанмайером, Макроном (или еще чего лучше - Ле Пеншей) и когда кацап очередной раз полезет тебя *******, они будут тебе расказывать что не все так одназначно......
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14.04.2022 11:32 Відповісти
сейчас "Люсю"-Арестовича выпихнут на экран, и оно будет волать, что НАТО Украину не хочет, су№ка
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14.04.2022 00:50 Відповісти
Щодо Люсі.
Зара, зара...скину відос )))
https://twitter.com/i_turenko/status/1514259710098251777
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14.04.2022 09:00 Відповісти
спасибо, это шедеврально, посильнее Фауста Гетте
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14.04.2022 09:14 Відповісти
Украина = НАТО. Если Зеленский получил приказ отказаться от НАТО, то кто ему доктор. Пусть идёт в отставку. От него всё равно один только вред. Конфискация имущества Зеленского нам не помешает
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14.04.2022 00:52 Відповісти
зеленский не может отказаться от нато у нас это УЖЕ прописано в конституции
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14.04.2022 04:41 Відповісти
Я теж так вважаю.
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14.04.2022 00:53 Відповісти
Розумні литовці, що обрали достойне патріотичне керівництво. Саме тому Литва у НАТО та ЄС.
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14.04.2022 01:25 Відповісти
НАТО это хорошо, но со всякими ******** и штайнмаерами нам оно не светит в обозримом будущем. А воевать нужно сейчас. Я бы не забивал себе мозги о чём-то далеким и абстрактным, а начинал строить армию , экономику и искать союзников, которые может и не будут за нас воевать, оно нам и не надо, но как минимум помогут всем необходимым. От убежища беженцам до оружия и ресурсов. Получиться вступит в нато- супер, но нужно быть реалистами.
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14.04.2022 01:40 Відповісти
так и не забивай кацап себе голову украинскими проблемами - Украина уже идет в НАТО по Конституции
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14.04.2022 04:43 Відповісти
Хто хоча б трохи має розуму, повинен розуміти - для Євроазійського континенту альтернативи НАТО не існує. Абсолютно ніякої.
Європейські "супер-павер" такі як ФНР чи Франція можуть надувати щоки з багатозначним видом так довго, як довго це не йде у розріз з планами США.
Ось декілька цифр за якими можна судити фінансування армій, озброєнь, розробки нових типів зброї і т.і.

Expenditure of NATO as of 2021 - $1.174 trillion з яких

$811 billion - US
$363 billion - rest of 29 member countries

На $448 billion більші видатки США на армію аніж загальна сума інвестована рештою 29 країн НАТО.

ВВП України 2021 - $181 billion
Якби Україна виділяла по обов'язковим для країн НАТО 2% на фін. армії - це було б $3.62 billion
Питання: Яка окремо взята країна візьме на себе укладенням військового союзу, обовязок захищати країну, котра у кращому випадку спроможна виділити на свою армію лиш $3.62 billion на рік?
І це без врахування того що майже усі європейські країни, які гіпотетично можна розглядати як кандидатів на військового союзника, вже самі у складі НАТО і не шукають додаткової головної болі.

США, маючи вирішальну роль у НАТО і не бачуть Україну як готовою бути членом цієї організації, одноосібно не візьмуть на себе роль захисника. Іншої країни у світі, спроможної забезпечити реальний а не декларативний захист, просто не існує.
Стійкість ЗСУ і суспільства у війні вражає і США і військовиків НАТО держав і повірте, ця стійкість вже привідчинила двері для прийняття України до НАТО.
Залишилось тільки проявити таку ж стійкість у створені політичної сили і уряду, спроможного не імітувати, а провести дійсні реформи у середині країни. Поки цього не станеться, Україна буде перебувати у сірій зоні між двома світами.
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14.04.2022 06:15 Відповісти
От одразу видно розумну людину. І не дуже.
Україна буде в НАТО. КРАПКА.
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14.04.2022 08:58 Відповісти
УКРАИНА ЧЛЕН НАТО! ПРАВИЛЬНО! СЛАВА УКРАИНЕ И НАТО!
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14.04.2022 09:09 Відповісти
Так.Нам потрібне НАТО!
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14.04.2022 09:59 Відповісти
 
 