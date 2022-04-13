Україні не потрібна альтернатива НАТО, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа під час візиту до України заявив про контрпродуктивність ідеї щодо створення оборонної структури, що стала би альтернативою НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Я вірю в НАТО. Будь-які спроби створити щось паралельне, аналогічне – можуть призвести до конкуренції між такими організаціями. Це нас розділить, розпорошить наші сили. Ми не можемо дозволити собі таку розкіш. Тому нам потрібна єдність", - заявив, коментуючи на прохання журналістів ідею про створення альтернатичної системи оборонних гарантій.
Науседа уточнив, що найліпшим для України лишається шлях до НАТО.
"Я вірю дуже твердо - хоч би що там казали деякі партнери – я вірю що рано чи пізно Україна буде в НАТО і матиме все те, що може надати ця найпотужніша оборонно-безпекова організація у світі", - зазначив президент Литви.
Зеленський, утім, посперечався з литовським колегою і нагадав, що наразі Україні не дають орієнтирів щодо членства.
"Україна буде в НАТО, коли Гітанас Науседа буде генеральним секретарем НАТО, - жартома сказав Зеленський. - А ми потребуємо гарантій безпеки зараз"
Будь ласка, зачекайте...
НАТО - да!
НАТО с нами - навсегДА !!!
Но реструктуризацию в плане "оперативности принятия решений" надо проводить.
Воно навіть збиралося їхати бити мені морду, але коли вже - насцяло в штани як звичайна свинособака.
а хто не підтримує, той... не скаче !!!
ФРН і Франція, більш впливові за "********", заперечували прийом до НАТО Болгарії і Румунії.
США навпаки, вирішили їх членство у НАТО буде доцільним.
Так і сталося.
Тому, світ зараз мусить зібрати всі свої ресурси і таки знищити московію економічно, військово і в кримінальному суді в Гаазі.
или они хотят нас в нату затащить, чтобы мы и там за них сою кровь проливали?
ну танками им поможем, (к концу войны у нас их много будет), ракеты хорошие у нас есть......
короче, как-то рассчитаемся.... тем более, за текущий банкет все равно кацап платит.....
в общем, тут бы я подумал...., право и сам не знаю.....
Зара, зара...скину відос )))
https://twitter.com/i_turenko/status/1514259710098251777
Європейські "супер-павер" такі як ФНР чи Франція можуть надувати щоки з багатозначним видом так довго, як довго це не йде у розріз з планами США.
Ось декілька цифр за якими можна судити фінансування армій, озброєнь, розробки нових типів зброї і т.і.
Expenditure of NATO as of 2021 - $1.174 trillion з яких
$811 billion - US
$363 billion - rest of 29 member countries
На $448 billion більші видатки США на армію аніж загальна сума інвестована рештою 29 країн НАТО.
ВВП України 2021 - $181 billion
Якби Україна виділяла по обов'язковим для країн НАТО 2% на фін. армії - це було б $3.62 billion
Питання: Яка окремо взята країна візьме на себе укладенням військового союзу, обовязок захищати країну, котра у кращому випадку спроможна виділити на свою армію лиш $3.62 billion на рік?
І це без врахування того що майже усі європейські країни, які гіпотетично можна розглядати як кандидатів на військового союзника, вже самі у складі НАТО і не шукають додаткової головної болі.
США, маючи вирішальну роль у НАТО і не бачуть Україну як готовою бути членом цієї організації, одноосібно не візьмуть на себе роль захисника. Іншої країни у світі, спроможної забезпечити реальний а не декларативний захист, просто не існує.
Стійкість ЗСУ і суспільства у війні вражає і США і військовиків НАТО держав і повірте, ця стійкість вже привідчинила двері для прийняття України до НАТО.
Залишилось тільки проявити таку ж стійкість у створені політичної сили і уряду, спроможного не імітувати, а провести дійсні реформи у середині країни. Поки цього не станеться, Україна буде перебувати у сірій зоні між двома світами.
Україна буде в НАТО. КРАПКА.