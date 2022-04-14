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Данилов (1066) россия (93011)

Украина не имеет отношения к взрывам в российском Белгороде, - Данилов

бєлгород

Украина не имеет никакого отношения к провокациям и взрывам в российском Белгороде.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос о введении РФ желтого уровня террористической угрозы в приграничных с Украиной регионах, он сказал: "То, что касается их испуга, который у них есть, я хочу напомнить, что там был руководитель, который говорил о "военторгах". Мы к этому "военторгу" не имеем никакого отношения. Если кто-то там купит вертолет и завалит очередную нефтебазу или склад с боеприпасами, то что? То к "военторгу" вопрос".

Отвечая на вопрос о возможных терактах, устроенных россией на неподконтрольных территориях Украины, Данилов подчеркнул, что такая политика страны-агрессора является привычной практикой.

"Я хочу сказать, что они довольно коварны, и что они придумают на этот раз... Я хочу напомнить, что когда Путину в свое время нужно было избраться, так они взрывали собственные дома на Каширке. Там они своих людей уничтожали, не сторонились ничего. Что они могут на этот раз придумать, нам сложно сказать. Для них жизнь человека ничего не стоит - вот самое страшное, что есть в этих головах", - пояснил секретарь СНБО.

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Топ комментарии
+18
а будуть ще бомбами кидатися в них ще одна москва згорить.
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14.04.2022 02:52
+11
Відповідь за Білгород вже прилетіла крейсеру Москва
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14.04.2022 02:53
+10
основне слово - "була"
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14.04.2022 03:08
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а будуть ще бомбами кидатися в них ще одна москва згорить.
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14.04.2022 02:52 Ответить
Думаю, ви не будете проти уточнення, що ще не одна москва згорить.
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14.04.2022 09:39 Ответить
Відповідь за Білгород вже прилетіла крейсеру Москва
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14.04.2022 02:53 Ответить
У которого была довольно хорошая, по кацапсим меркам, противоракетная защита.
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14.04.2022 02:57 Ответить
основне слово - "була"
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14.04.2022 03:08 Ответить
Бухая вахта и наполовину разворованная система корабельной защиты.
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14.04.2022 03:13 Ответить
если танки вместо брони картоном от куриніх яиц обкладівали - типа суперпуперброня - чем корабль лучче?)
главное, чтоб крейсер москва стал флагманом и за ним остальной флот потянулся)))
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14.04.2022 03:16 Ответить
Масштабы воровства на флоте гораздо больше чем у танкистов, ракетчиков и артиллеристов.
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14.04.2022 03:21 Ответить
и все равно мне их почему то не жалко
ни чернобаевских и ни одного из 510 штатного состава на москве
даже странно как-то)
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14.04.2022 03:23 Ответить
Там экипаж эвакуируют вроде - отвоевались. Потопить сразу, пусть даже корыто русни, сложно.
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14.04.2022 03:26 Ответить
так боезапас на ракетном крейсере сдетонировал
на мій хлопський розум - это когда башни в одну сторону а якорь в другую

значит, недоработочка)
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14.04.2022 03:29 Ответить
Посмотрим с утра как "великая морская держава" его дальше топить будет)
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14.04.2022 03:35 Ответить
курить надо меньше рядом с боеприпасами, ванькам все нипочем..., вот и докурились...
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14.04.2022 08:00 Ответить
Там был флотский С300Ф размером с дивизион + КП, и Стрела в количестве. Как бы на суше этого хватает для прикрытия среднего города, какая была его боеготовность сказать сложно, но учитывая опыт использования Кузи, гибель разведывательного корабля в бою с турецкой баржей и маневры которые чуть не привели к затоплению большого катера при проходе мелкими украинскими катерами Керченского пролива то с флотом у кацапов таки печально.
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14.04.2022 03:40 Ответить
Добре було б розбомбити той кримський міст, щоб його уламки повністю перегородили протоку.
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14.04.2022 06:44 Ответить
Была где, в мультиках или на первом канале у **********?
Первый раз бахнули в военных условиях, и лоханулась эта защита сразу же
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14.04.2022 03:58 Ответить
Бєлгород - це раша
такий принцип отвєточки мені дуже подобається))
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14.04.2022 03:11 Ответить
МАМАЙ КЛЯНУСЬ!! СИШИШЬ !!
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14.04.2022 03:26 Ответить
Все правильно нас там нєт!
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14.04.2022 04:30 Ответить
Настамнет
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14.04.2022 05:13 Ответить
вежливые люди какието
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14.04.2022 05:17 Ответить
Дуже гідна відповідь, цілком у стилі рашки
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14.04.2022 05:57 Ответить
Настамнема.
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14.04.2022 06:03 Ответить
А мені Данилов подобається. Людина на своєму місці. Зеля іноді, сам то не бажаючи, робив правильні призначення.
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14.04.2022 06:42 Ответить
так, Данілов і Кулеба там більш менш нормальні.
Залужний само собою.
а уявіть, якби на його місці був якийсь дурачок (закреслено) хомчак.
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14.04.2022 08:05 Ответить
Нехай в Московії все п горить і вибухає , а Україна непричетна
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14.04.2022 07:30 Ответить
Воєнторгу-респект...
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14.04.2022 07:37 Ответить
Минобороны РФ сообщило, что в результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются.
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14.04.2022 07:42 Ответить
Если-шо в Моцкве случится ,ну вдруг скажем метро там рванёт или ещё что ,то ответственно заявляю , что УКРАИНА тут будет не при чём ...
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14.04.2022 07:55 Ответить
правильно все сказав. про каширку особливо.
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14.04.2022 08:06 Ответить
Та чого ви ще боїтеся !! Кажіть : "Так , це ми вас ******* і ще ****** !!!" Щб ви ***** знали...що таке удари з повітря !!!

Всерівно Україну призначать винною!
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14.04.2022 08:53 Ответить
Шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetic стали недоступны для россиян по решению правообладателя. При попытке открыть страницу с каталогом с российских IP-адресов появляется сообщение о запрете доступа.

Скоро останутся только чернила , гусиные перья, промокашки и эпистолярный жанр на бумаге.

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14.04.2022 09:34 Ответить
бить врага на его территории не провокация, а способ достижения победы в войне
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14.04.2022 09:39 Ответить
Нас там нет!
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14.04.2022 10:14 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Trollface#/media/File:Trollface_non-free.png
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14.04.2022 11:00 Ответить
Русня бомбить український Білгород. Все логічно...
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14.04.2022 11:58 Ответить
Так я им сразу говорил - кацапы, зачем вы себя обстреливаете?
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14.04.2022 13:06 Ответить
настамнема.
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15.04.2022 02:12 Ответить
 
 