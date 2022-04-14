Украина не имеет отношения к взрывам в российском Белгороде, - Данилов
Украина не имеет никакого отношения к провокациям и взрывам в российском Белгороде.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отвечая на вопрос о введении РФ желтого уровня террористической угрозы в приграничных с Украиной регионах, он сказал: "То, что касается их испуга, который у них есть, я хочу напомнить, что там был руководитель, который говорил о "военторгах". Мы к этому "военторгу" не имеем никакого отношения. Если кто-то там купит вертолет и завалит очередную нефтебазу или склад с боеприпасами, то что? То к "военторгу" вопрос".
Отвечая на вопрос о возможных терактах, устроенных россией на неподконтрольных территориях Украины, Данилов подчеркнул, что такая политика страны-агрессора является привычной практикой.
"Я хочу сказать, что они довольно коварны, и что они придумают на этот раз... Я хочу напомнить, что когда Путину в свое время нужно было избраться, так они взрывали собственные дома на Каширке. Там они своих людей уничтожали, не сторонились ничего. Что они могут на этот раз придумать, нам сложно сказать. Для них жизнь человека ничего не стоит - вот самое страшное, что есть в этих головах", - пояснил секретарь СНБО.
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главное, чтоб крейсер москва стал флагманом и за ним остальной флот потянулся)))
ни чернобаевских и ни одного из 510 штатного состава на москве
даже странно как-то)
на мій хлопський розум - это когда башни в одну сторону а якорь в другую
значит, недоработочка)
Первый раз бахнули в военных условиях, и лоханулась эта защита сразу же
такий принцип отвєточки мені дуже подобається))
Залужний само собою.
а уявіть, якби на його місці був якийсь дурачок (закреслено) хомчак.
Всерівно Україну призначать винною!
Скоро останутся только чернила , гусиные перья, промокашки и эпистолярный жанр на бумаге.