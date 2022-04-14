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Данілов (1259) росія (63589)

Україна не причетна до вибухів у російському Бєлгороді, - Данілов

бєлгород

Україна не має жодного стосунку до провокацій та вибухів в російському Бєлгороді.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланнмя на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання щодо запровадження РФ жовтого рівня терористичної загрози в прикордонних з Україною регіонах, він сказав: "Те, що стосується їхнього переляку, який у них є, я хочу нагадати, що там був керманич, який казав про "воєнторги". Ми до цього "воєнторгу" не маємо ніякого відношення. Якщо хтось там купить гелікоптер і завалить чергову нафтобазу або склад з боєприпасами, то що? То до "воєнторгу" питання".

Відповідаючи на питання щодо можливих терактів, влаштованих росією на непідконтрольних територіях України, Данілов наголосив, що така політика країни-агресора є звичною практикою.

"Я хочу сказати, що вони доволі підступні, і що вони вигадають на цей раз... Я хочу нагадати, що коли Путіну свого часу треба було обратися, так вони підривали власні будинки на Каширкє. Там вони своїх людей нищили, не цуралися нічого. Що вони можуть на цей раз вигадати, нам складно сказати. Для них життя людини нічого не варте - оце найстрашніше, що є в цих головах", - пояснив секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужби РФ готують обстріли та теракти для нагнітання антиукраїнської істерії в Росії, - Центр протидії дезінформації

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Топ коментарі
+18
а будуть ще бомбами кидатися в них ще одна москва згорить.
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14.04.2022 02:52
+11
Відповідь за Білгород вже прилетіла крейсеру Москва
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14.04.2022 02:53
+10
основне слово - "була"
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14.04.2022 03:08
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а будуть ще бомбами кидатися в них ще одна москва згорить.
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14.04.2022 02:52 Відповісти
Думаю, ви не будете проти уточнення, що ще не одна москва згорить.
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14.04.2022 09:39 Відповісти
Відповідь за Білгород вже прилетіла крейсеру Москва
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14.04.2022 02:53 Відповісти
У которого была довольно хорошая, по кацапсим меркам, противоракетная защита.
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14.04.2022 02:57 Відповісти
основне слово - "була"
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14.04.2022 03:08 Відповісти
Бухая вахта и наполовину разворованная система корабельной защиты.
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14.04.2022 03:13 Відповісти
если танки вместо брони картоном от куриніх яиц обкладівали - типа суперпуперброня - чем корабль лучче?)
главное, чтоб крейсер москва стал флагманом и за ним остальной флот потянулся)))
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14.04.2022 03:16 Відповісти
Масштабы воровства на флоте гораздо больше чем у танкистов, ракетчиков и артиллеристов.
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14.04.2022 03:21 Відповісти
и все равно мне их почему то не жалко
ни чернобаевских и ни одного из 510 штатного состава на москве
даже странно как-то)
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14.04.2022 03:23 Відповісти
Там экипаж эвакуируют вроде - отвоевались. Потопить сразу, пусть даже корыто русни, сложно.
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14.04.2022 03:26 Відповісти
так боезапас на ракетном крейсере сдетонировал
на мій хлопський розум - это когда башни в одну сторону а якорь в другую

значит, недоработочка)
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14.04.2022 03:29 Відповісти
Посмотрим с утра как "великая морская держава" его дальше топить будет)
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14.04.2022 03:35 Відповісти
курить надо меньше рядом с боеприпасами, ванькам все нипочем..., вот и докурились...
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14.04.2022 08:00 Відповісти
Там был флотский С300Ф размером с дивизион + КП, и Стрела в количестве. Как бы на суше этого хватает для прикрытия среднего города, какая была его боеготовность сказать сложно, но учитывая опыт использования Кузи, гибель разведывательного корабля в бою с турецкой баржей и маневры которые чуть не привели к затоплению большого катера при проходе мелкими украинскими катерами Керченского пролива то с флотом у кацапов таки печально.
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14.04.2022 03:40 Відповісти
Добре було б розбомбити той кримський міст, щоб його уламки повністю перегородили протоку.
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14.04.2022 06:44 Відповісти
Была где, в мультиках или на первом канале у **********?
Первый раз бахнули в военных условиях, и лоханулась эта защита сразу же
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14.04.2022 03:58 Відповісти
Бєлгород - це раша
такий принцип отвєточки мені дуже подобається))
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14.04.2022 03:11 Відповісти
МАМАЙ КЛЯНУСЬ!! СИШИШЬ !!
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14.04.2022 03:26 Відповісти
Все правильно нас там нєт!
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14.04.2022 04:30 Відповісти
Настамнет
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14.04.2022 05:13 Відповісти
вежливые люди какието
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14.04.2022 05:17 Відповісти
Дуже гідна відповідь, цілком у стилі рашки
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14.04.2022 05:57 Відповісти
Настамнема.
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14.04.2022 06:03 Відповісти
А мені Данилов подобається. Людина на своєму місці. Зеля іноді, сам то не бажаючи, робив правильні призначення.
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14.04.2022 06:42 Відповісти
так, Данілов і Кулеба там більш менш нормальні.
Залужний само собою.
а уявіть, якби на його місці був якийсь дурачок (закреслено) хомчак.
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14.04.2022 08:05 Відповісти
Нехай в Московії все п горить і вибухає , а Україна непричетна
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14.04.2022 07:30 Відповісти
Воєнторгу-респект...
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14.04.2022 07:37 Відповісти
Минобороны РФ сообщило, что в результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются.
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14.04.2022 07:42 Відповісти
Если-шо в Моцкве случится ,ну вдруг скажем метро там рванёт или ещё что ,то ответственно заявляю , что УКРАИНА тут будет не при чём ...
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14.04.2022 07:55 Відповісти
правильно все сказав. про каширку особливо.
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14.04.2022 08:06 Відповісти
Та чого ви ще боїтеся !! Кажіть : "Так , це ми вас ******* і ще ****** !!!" Щб ви ***** знали...що таке удари з повітря !!!

Всерівно Україну призначать винною!
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14.04.2022 08:53 Відповісти
Шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetic стали недоступны для россиян по решению правообладателя. При попытке открыть страницу с каталогом с российских IP-адресов появляется сообщение о запрете доступа.

Скоро останутся только чернила , гусиные перья, промокашки и эпистолярный жанр на бумаге.

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14.04.2022 09:34 Відповісти
бить врага на его территории не провокация, а способ достижения победы в войне
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14.04.2022 09:39 Відповісти
Нас там нет!
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14.04.2022 10:14 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Trollface#/media/File:Trollface_non-free.png
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14.04.2022 11:00 Відповісти
Русня бомбить український Білгород. Все логічно...
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14.04.2022 11:58 Відповісти
Так я им сразу говорил - кацапы, зачем вы себя обстреливаете?
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14.04.2022 13:06 Відповісти
настамнема.
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15.04.2022 02:12 Відповісти
 
 