Україна не причетна до вибухів у російському Бєлгороді, - Данілов
Україна не має жодного стосунку до провокацій та вибухів в російському Бєлгороді.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланнмя на Укрінформ.
Відповідаючи на запитання щодо запровадження РФ жовтого рівня терористичної загрози в прикордонних з Україною регіонах, він сказав: "Те, що стосується їхнього переляку, який у них є, я хочу нагадати, що там був керманич, який казав про "воєнторги". Ми до цього "воєнторгу" не маємо ніякого відношення. Якщо хтось там купить гелікоптер і завалить чергову нафтобазу або склад з боєприпасами, то що? То до "воєнторгу" питання".
Відповідаючи на питання щодо можливих терактів, влаштованих росією на непідконтрольних територіях України, Данілов наголосив, що така політика країни-агресора є звичною практикою.
"Я хочу сказати, що вони доволі підступні, і що вони вигадають на цей раз... Я хочу нагадати, що коли Путіну свого часу треба було обратися, так вони підривали власні будинки на Каширкє. Там вони своїх людей нищили, не цуралися нічого. Що вони можуть на цей раз вигадати, нам складно сказати. Для них життя людини нічого не варте - оце найстрашніше, що є в цих головах", - пояснив секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
главное, чтоб крейсер москва стал флагманом и за ним остальной флот потянулся)))
ни чернобаевских и ни одного из 510 штатного состава на москве
даже странно как-то)
на мій хлопський розум - это когда башни в одну сторону а якорь в другую
значит, недоработочка)
Первый раз бахнули в военных условиях, и лоханулась эта защита сразу же
такий принцип отвєточки мені дуже подобається))
Залужний само собою.
а уявіть, якби на його місці був якийсь дурачок (закреслено) хомчак.
Всерівно Україну призначать винною!
Скоро останутся только чернила , гусиные перья, промокашки и эпистолярный жанр на бумаге.