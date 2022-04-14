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Газ (9404) Колумбия (34) нефть (1844) уголь (995)

Колумбия готова увеличить экспорт нефти, газа и угля вместо российских

нефть

Колумбия готова быстро увеличить экспорт энергоресурсов в страны Запада вместо российских.

Об этом заявил президент Колумбии Иван Дуке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Дуке перечислил три сферы, где Колумбия была бы готова увеличить добычу: традиционную добычу нефти и газа, возобновляемые источники энергии, такие как чистый водород и уголь.

"Сегодня Колумбия может немедленно увеличить объемы добычи угля. У нас есть одни из самых больших ресурсов в мире, и мы не используем их [для производства электроэнергии]", – сказал Дуке. Он объявил, что Колумбия увеличит поставки угля в Германию, недавно одобрившую планы постепенного отказа от российского угля.

Отвечая на вопрос о своем отношении к тому, что президент США Байден использует термин "геноцид" для описания действий России в Украине, Дукэ согласился со своим американским коллегой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России после введения санкций резко сократилась добыча нефти, - Reuters

"Происходящее в Украине – это геноцид. И это должно прекратиться. Это безумие", — сказал президент Колумбии.

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Топ комментарии
+19
це прямо русобофобія....... ви ще і кокс перешліть в мацкву-страдают там очень лаврушка і машка-облігація
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14.04.2022 07:09
+8
Мабуть там теж нацисти окопалися. А може навіть бандеровці
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14.04.2022 07:19
+7
Навіть і Колумбія! там, до речі, теж є наші люди і там були мітинги на підтримку України.
а бєшена бензоколонка скоро здується, у них уже продажі нафти скоротилися до 30% від того, шо було. ніхто не хоче мати з ними справу.
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14.04.2022 07:52
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це прямо русобофобія....... ви ще і кокс перешліть в мацкву-страдают там очень лаврушка і машка-облігація
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14.04.2022 07:09 Ответить
Мабуть там теж нацисти окопалися. А може навіть бандеровці
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14.04.2022 07:19 Ответить
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14.04.2022 07:24 Ответить
Яка іронія! Тепер зе нагадує акторку німецьких фільмів для дорослих, готову прийняти і будь-якій кількості з будь-якої сторони
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14.04.2022 10:04 Ответить
Ну если они ещё и кокос в рашу перестанут поставлять, то где ж они тогда столоваться будут?
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14.04.2022 07:39 Ответить
Навіть і Колумбія! там, до речі, теж є наші люди і там були мітинги на підтримку України.
а бєшена бензоколонка скоро здується, у них уже продажі нафти скоротилися до 30% від того, шо було. ніхто не хоче мати з ними справу.
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14.04.2022 07:52 Ответить
давай Колумбия, не наркотой единой...
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14.04.2022 07:54 Ответить
Ще треба, щоб Венесуела (десь 4-а країна за запасами нафти) почала заміщати запоребрик на нафторинку.
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14.04.2022 08:20 Ответить
Президент Колумбії Іван Дуке.. Русафобській бандерівець певне
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14.04.2022 08:34 Ответить
о! так в чому проблема?

проблема тільки політична.
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14.04.2022 09:39 Ответить
"Колумбия готова быстро увеличить экспорт энергоресурсов в страны Запада вместо российских".

А в мокшаленд Колумбия может отправлять гуманитарку в виде "кокса"для членов и членюх из сборища едросов. Или продавать его им с дисконтом.
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14.04.2022 10:53 Ответить
Оказалось что в Колумбии делает не только кокс
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14.04.2022 14:07 Ответить
колумбии респект!
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14.04.2022 16:50 Ответить
 
 