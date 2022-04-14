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газ (10269) Колумбія (36) нафта (5320) вугілля (2444)

Колумбія готова збільшити експорт нафти, газу та вугілля замість російських

нефть

Колумбія готова швидко збільшити експорт енергоресурсів до країн Заходу замість російських.

Про це заявив президент Колумбії Іван Дуке, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Дуке перерахував три сфери, де Колумбія була б готова збільшити видобуток: традиційний видобуток нафти і газу, відновлювані джерела енергії, такі як чистий водень, і вугілля.

"Сьогодні Колумбія може негайно збільшити обсяги видобутку вугілля.У нас є одні з найбільших ресурсів у світі, і ми не використовуємо їх [для виробництва електроенергії]", – сказав Дуке. Він оголосив, що Колумбія збільшить поставки вугілля до Німеччини, яка нещодавно схвалила плани поступової відмови від російського вугілля.

Відповідаючи на запитання про своє ставлення до того, що президент США Байден використовує термін "геноцид" для опису дій Росії в Україні, Дуке погодився зі своїм американським колегою.

Читайте: У Росії після введення санкцій різко скоротився видобуток нафти, - Reuters

"Те, що відбувається в Україні – це геноцид. І це має припинитися. Це божевілля", — сказав президент Колумбії.

Автор: 
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Топ коментарі
+19
це прямо русобофобія....... ви ще і кокс перешліть в мацкву-страдают там очень лаврушка і машка-облігація
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14.04.2022 07:09
+8
Мабуть там теж нацисти окопалися. А може навіть бандеровці
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14.04.2022 07:19
+7
Навіть і Колумбія! там, до речі, теж є наші люди і там були мітинги на підтримку України.
а бєшена бензоколонка скоро здується, у них уже продажі нафти скоротилися до 30% від того, шо було. ніхто не хоче мати з ними справу.
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14.04.2022 07:52
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це прямо русобофобія....... ви ще і кокс перешліть в мацкву-страдают там очень лаврушка і машка-облігація
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14.04.2022 07:09 Відповісти
Мабуть там теж нацисти окопалися. А може навіть бандеровці
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14.04.2022 07:19 Відповісти
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14.04.2022 07:24 Відповісти
Яка іронія! Тепер зе нагадує акторку німецьких фільмів для дорослих, готову прийняти і будь-якій кількості з будь-якої сторони
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14.04.2022 10:04 Відповісти
Ну если они ещё и кокос в рашу перестанут поставлять, то где ж они тогда столоваться будут?
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14.04.2022 07:39 Відповісти
Навіть і Колумбія! там, до речі, теж є наші люди і там були мітинги на підтримку України.
а бєшена бензоколонка скоро здується, у них уже продажі нафти скоротилися до 30% від того, шо було. ніхто не хоче мати з ними справу.
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14.04.2022 07:52 Відповісти
давай Колумбия, не наркотой единой...
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14.04.2022 07:54 Відповісти
Ще треба, щоб Венесуела (десь 4-а країна за запасами нафти) почала заміщати запоребрик на нафторинку.
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14.04.2022 08:20 Відповісти
Президент Колумбії Іван Дуке.. Русафобській бандерівець певне
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14.04.2022 08:34 Відповісти
о! так в чому проблема?

проблема тільки політична.
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14.04.2022 09:39 Відповісти
"Колумбия готова быстро увеличить экспорт энергоресурсов в страны Запада вместо российских".

А в мокшаленд Колумбия может отправлять гуманитарку в виде "кокса"для членов и членюх из сборища едросов. Или продавать его им с дисконтом.
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14.04.2022 10:53 Відповісти
Оказалось что в Колумбии делает не только кокс
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14.04.2022 14:07 Відповісти
колумбии респект!
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14.04.2022 16:50 Відповісти
 
 