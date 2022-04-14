Сегодня в Украине будут работать 9 гуманитарных коридоров. СПИСОК
14 апреля 2022 года согласовано 9 гуманитарных коридоров.
Об этом сообщает Ирина Верещук, как сообщает Цензор.НЕТ.
Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
- Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28).
- Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
- Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).
- с. Горское – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).
- Рубежное – Бахмут.
Отдельно сообщается, что гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.
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