Российских авторов могут убрать из школьного курса зарубежной литературы
Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что ведомство создало рабочую группу для оценки необходимости наличия произведений российских авторов в курсе "Зарубежная литература".
Об этом он сказал в эфире национального телемарафона в четверг утром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В рамках такой агрессии, которую осуществила Российская Федерация на землю Украины, на суверенную территорию Украины, какой-то российский нарратив, какой-то нарратив принадлежности к чему-то российскому вызывает внутреннее возмущение и агрессию у украинцев", - сказал Шкарлет.
По его словам, это связано с тем, что очень многие погибли, сильные нанесены разрушения, и почти каждого украинца затронула война.
"Поэтому на прошлой неделе мы в рамках дисциплины "Зарубежная литература" собрали рабочую группу наших специалистов, которые четко оценят необходимость присутствия произведений российских авторов", - заявил он.
В то же время министр отметил, что необходимо подходить избирательно к этому процессу.
"Очень глубоко просмотрим все произведения, которые до этого были рекомендованы в курсе "Зарубежная литература" и очень критически отнесемся к содержанию этого предмета", - подытожил министр.
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РУССКАЯ КЛАСІКА - це ПИСАНИНА ДВОРЯНСЬКОГО САСЛОВІЯ ДЛЯ ДВОРЯНСЬКОГО САСЛОВІЯ.... Починаючи від Пушкіна, Лєрмонтова, Толстого - це все дворянські роди, які клали на життя ПРОСТОГО РУССКОГО НАРОДУ, ПРОСТОГО РУССКОГО ІВАНА... Єдиний твір, де згадується цей РУССКІЙ МУЖИК- ЦЕ МУМУ, Тургенєва....і то як німе бидло, що втопило свого песика....
кремль и пропагандоны второстепенны.