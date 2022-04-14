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литература (266) образование (2194) россия (93011) школа (2994) Шкарлет (297)

Российских авторов могут убрать из школьного курса зарубежной литературы

школа,вб,дніпропетровщина

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что ведомство создало рабочую группу для оценки необходимости наличия произведений российских авторов в курсе "Зарубежная литература".

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона в четверг утром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В рамках такой агрессии, которую осуществила Российская Федерация на землю Украины, на суверенную территорию Украины, какой-то российский нарратив, какой-то нарратив принадлежности к чему-то российскому вызывает внутреннее возмущение и агрессию у украинцев", - сказал Шкарлет.

По его словам, это связано с тем, что очень многие погибли, сильные нанесены разрушения, и почти каждого украинца затронула война.

"Поэтому на прошлой неделе мы в рамках дисциплины "Зарубежная литература" собрали рабочую группу наших специалистов, которые четко оценят необходимость присутствия произведений российских авторов", - заявил он.

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В то же время министр отметил, что необходимо подходить избирательно к этому процессу.

"Очень глубоко просмотрим все произведения, которые до этого были рекомендованы в курсе "Зарубежная литература" и очень критически отнесемся к содержанию этого предмета", - подытожил министр.
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Топ комментарии
+41
або прибрати взагалі, або залишити в факультативній форме, по бажанню. бо це сміття літературне, яке відбирає час від реально корисної світової. коли я вчився в школі в кінці 90х, та до 2009, в нас була російська мова 1 година на тиждень. я вважаю що цього достатньо, щоб можна було допитувати полонених кацапів
а література тільки маскує їх нелюдську звірячу сутність, вся їх література - це зброя
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14.04.2022 11:02
+23
Можуть?!
Це лайно потрібно прибрати!
Повинна бути стіна вербальна та невербальна: ніяких відносин з агресором, повна заборона на в'їзд кацапів на теритирію України!
Кацапія ворог і на цьому потрібно кожень день наголошувати!
Ніяких «стільки часу пройшло», «було багато помилок», та іншої демагогії!
Горбатого могила виправить, але стосовно кацапів, я і тут маю сумнів.
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14.04.2022 11:04
+21
Давно пора. Вы бы еще труды Геббельса детям в головы вбивали
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14.04.2022 11:02
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Яка нах така ВЄЛІКАЯ РУССКАЯ КУЛЬТУРА ...Це що вам ШЕКСПІР, п'єси якого гралися на МІСЦЕВИХ ПЛОЩАХ та РИНКАХ для простолюдинів...Вистави про звичайні людські почуття та стосунки, які були зрозумілі навіть простим людям...

РУССКАЯ КЛАСІКА - це ПИСАНИНА ДВОРЯНСЬКОГО САСЛОВІЯ ДЛЯ ДВОРЯНСЬКОГО САСЛОВІЯ.... Починаючи від Пушкіна, Лєрмонтова, Толстого - це все дворянські роди, які клали на життя ПРОСТОГО РУССКОГО НАРОДУ, ПРОСТОГО РУССКОГО ІВАНА... Єдиний твір, де згадується цей РУССКІЙ МУЖИК- ЦЕ МУМУ, Тургенєва....і то як німе бидло, що втопило свого песика....
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14.04.2022 16:05 Ответить
выбросить на помойку всех этих пушкиных,достоевских и толстых-они восхваляли русский мир!у УКРАИНЫ масса своих гениев и других стран мира которые не сделали УКРАИНЕ никакого вреда!
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14.04.2022 16:34 Ответить
Ясно. Эта орда росс худ лит 19 века прочитала и пошла убивать.
кремль и пропагандоны второстепенны.
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15.04.2022 02:19 Ответить
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