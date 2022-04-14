Російських авторів можуть прибрати зі шкільного курсу зарубіжної літератури
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявляє, що відомство створило робочу групу для оцінки необхідності наявності творів російських авторів у курсі "Зарубіжна література".
Про це він сказав в ефірі національного телемарафону у четвер вранці, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У рамках такої агресії, яку здійснила Російська Федерація на землю України, на суверенну територію України, якийсь російський наратив, якийсь наратив приналежності до чогось російського викликає внутрішнє обурення та агресію в українців", - сказав Шкарлет.
За його словами, це пов'язано з тим, що дуже багато людей загинули, дуже завдано руйнувань, і майже кожного українця торкнулася війна.
"Тому минулого тижня ми в рамках дисципліни "Зарубіжна література" зібрали робочу групу з наших спеціалістів, які чітко оцінять необхідність присутності творів російських авторів", – заявив він.
Водночас, міністр зазначив, що необхідно підходити вибірково до цього процесу.
"Дуже глибоко переглянемо всі твори, які до цього часу були рекомендовані в курсі "Зарубіжна література" і дуже критично поставимося до змісту цього предмета", - підсумував міністр.
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РУССКАЯ КЛАСІКА - це ПИСАНИНА ДВОРЯНСЬКОГО САСЛОВІЯ ДЛЯ ДВОРЯНСЬКОГО САСЛОВІЯ.... Починаючи від Пушкіна, Лєрмонтова, Толстого - це все дворянські роди, які клали на життя ПРОСТОГО РУССКОГО НАРОДУ, ПРОСТОГО РУССКОГО ІВАНА... Єдиний твір, де згадується цей РУССКІЙ МУЖИК- ЦЕ МУМУ, Тургенєва....і то як німе бидло, що втопило свого песика....
кремль и пропагандоны второстепенны.