УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10196 відвідувачів онлайн
Новини
6 135 103
література (95) освіта (1288) росія (63589) школа (2180) Шкарлет (353)

Російських авторів можуть прибрати зі шкільного курсу зарубіжної літератури

школа,вб,дніпропетровщина

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявляє, що відомство створило робочу групу для оцінки необхідності наявності творів російських авторів у курсі "Зарубіжна література".

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону у четвер вранці, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У рамках такої агресії, яку здійснила Російська Федерація на землю України, на суверенну територію України, якийсь російський наратив, якийсь наратив приналежності до чогось російського викликає внутрішнє обурення та агресію в українців", - сказав Шкарлет.

За його словами, це пов'язано з тим, що дуже багато людей загинули, дуже завдано руйнувань, і майже кожного українця торкнулася війна.

"Тому минулого тижня ми в рамках дисципліни "Зарубіжна література" зібрали робочу групу з наших спеціалістів, які чітко оцінять необхідність присутності творів російських авторів", – заявив він.

Читайте: Окупанти збираються відкрити єдину вцілілу школу Маріуполя: навчатимуть за російською програмою

Водночас, міністр зазначив, що необхідно підходити вибірково до цього процесу.

"Дуже глибоко переглянемо всі твори, які до цього часу були рекомендовані в курсі "Зарубіжна література" і дуже критично поставимося до змісту цього предмета", - підсумував міністр.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+41
або прибрати взагалі, або залишити в факультативній форме, по бажанню. бо це сміття літературне, яке відбирає час від реально корисної світової. коли я вчився в школі в кінці 90х, та до 2009, в нас була російська мова 1 година на тиждень. я вважаю що цього достатньо, щоб можна було допитувати полонених кацапів
а література тільки маскує їх нелюдську звірячу сутність, вся їх література - це зброя
показати весь коментар
14.04.2022 11:02
+23
Можуть?!
Це лайно потрібно прибрати!
Повинна бути стіна вербальна та невербальна: ніяких відносин з агресором, повна заборона на в'їзд кацапів на теритирію України!
Кацапія ворог і на цьому потрібно кожень день наголошувати!
Ніяких «стільки часу пройшло», «було багато помилок», та іншої демагогії!
Горбатого могила виправить, але стосовно кацапів, я і тут маю сумнів.
показати весь коментар
14.04.2022 11:04
+21
Давно пора. Вы бы еще труды Геббельса детям в головы вбивали
показати весь коментар
14.04.2022 11:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Яка нах така ВЄЛІКАЯ РУССКАЯ КУЛЬТУРА ...Це що вам ШЕКСПІР, п'єси якого гралися на МІСЦЕВИХ ПЛОЩАХ та РИНКАХ для простолюдинів...Вистави про звичайні людські почуття та стосунки, які були зрозумілі навіть простим людям...

РУССКАЯ КЛАСІКА - це ПИСАНИНА ДВОРЯНСЬКОГО САСЛОВІЯ ДЛЯ ДВОРЯНСЬКОГО САСЛОВІЯ.... Починаючи від Пушкіна, Лєрмонтова, Толстого - це все дворянські роди, які клали на життя ПРОСТОГО РУССКОГО НАРОДУ, ПРОСТОГО РУССКОГО ІВАНА... Єдиний твір, де згадується цей РУССКІЙ МУЖИК- ЦЕ МУМУ, Тургенєва....і то як німе бидло, що втопило свого песика....
показати весь коментар
14.04.2022 16:05 Відповісти
выбросить на помойку всех этих пушкиных,достоевских и толстых-они восхваляли русский мир!у УКРАИНЫ масса своих гениев и других стран мира которые не сделали УКРАИНЕ никакого вреда!
показати весь коментар
14.04.2022 16:34 Відповісти
Ясно. Эта орда росс худ лит 19 века прочитала и пошла убивать.
кремль и пропагандоны второстепенны.
показати весь коментар
15.04.2022 02:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 