Окупанти збираються відкрити єдину вцілілу школу Маріуполя: навчатимуть за російською програмою
У єдиній вцілілій школі Маріуполя, школі №53, загарбники хочуть відновити освітній процес для учнів 4, 9 та 11 класів, щоб показати, що місто "повертається до нормального життя".
Про це пише у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Після призначення Костянтина "трупожера" Іващенко пійшли інші призначення. На сьогодні Іващенко призначив керівника освіти. За попередньою інформацією, деякого пана Мирошниченко (данні уточнюються для повної ідентифікації), який вже заявив про підготовку до запуску процесу навчання для 4, 9 та 11 (12-х) класів. Місцем для "відновлення навчання" обрано єдину непошкоджену школу №53", - повідомив він.
За словами Андрющенка, школу вже кілька днів приводять до ладу. Навчання планують запустити з 1 травня.
"Чому саме такі класи? Через бажання формальної інтеграції в російську та псевдореспубліканську систему освіти", - додав радник мера.
Будь ласка, зачекайте...
Твари и нелюди! Ничего святого! Никакой морали!
Від путіна до медведчука
1. Путін і Лукашенко.
Відбулась зустріч двох диктаторів.
Декілька висновків.
По-перше, незмінність риторики та намагання перекласти провину за війну на США та Україну.
По-друге, невизнання провини за геноцид українського народу та злочини у Бучі. Примітно, що про Бучу як результат «британської спецоперації», говорив лукашенко. Тобто путін перекрасно розуміє, що росія накоїла у Бучі. Розуміє, але ніколи не визнає. Буча - це початок його неминучої смерті.
По-третє, уся маячня про єдність українців, білорусів, росіян спрямована виключно на росіян, які вірять у будь-що, що каже диктатор.
І четвертий момент - війна буде тривати. Путін продовжує розраховувати на перемогу. Тому наразі не можна говорити про конструктив у переговорах та досягення конкретних домовленостей.
2. Німеччина.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр підтвердив, що у Києві вважають небажаним його візит. При цьому Штайнмайєр зазначив, що Берлін постачатиме зброю Україні попри те, що це суперечить філософії безпеки, яку Німеччина сповідувала донедавна. З такою росією, після того, як її воєнні злочини побачив світ, не може бути повернення до нормальних відносин. Таким чином, бачимо, що відмова Володимира Зеленського прийняти у Києві президента Німеччини не вплинула на допомогу Берліну в питаннях постачання зброї та продовження санкційного тиску на агресора.
3. Війна.
У НАТО прогнозують другий, більш широкий і кривавий етап війни в Україні.
В свою чергу, Міноборони України повідомляє, що у росіі немає стратегії, а є тільки військові плани на декілька днів.
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що окупант планує теракти в росіі, щоб мобілізувати росіян проти України.
Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни завершують переміщення основних підрозділів перед наступом на Донбасі.
Важливим є і той факт, що міністерство оборони росіі оновило текст контракту для військовослужбовців, додавши положення, яким встановлюється кримінальна відповідальність за відмову від участі у «спецоперації»на території України. Це свідчить про проблеми з живою силою у окупанта. Будь-якою ціною ставиться питання примусути «м'ясо» воювати в Україні. РФ продовжує стару радянську воєнну традицію - воювати кількістю.
Крім того, росія ввела жовтий рівень терористичної загрози у Криму і прикордонних областях. Він діятиме до 26 квітня.
На думку Генштабу ЗСУ, вказані заходи проводяться, імовірно, з метою організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України.
При цьому, украінські військові відзначають, що небезпека ракетних обстрілів залишається високою. Як підтвердження цьому - нові ракетні удари по Миргороду Полтавської області та Чуднову Житомирської.
4. Брязкання зброєю.
Британське видання Daily Mail повідомило, що росія стягує війська до кордону з Фінляндією. Мова йде про важке озброєння, зокрема ракетні системи. Причина таких дій - наміри Фінляндії приєднатися до НАТО.
Сценарій росіі абсолютно ідентичний, який передував війні в Україні.
Чи зможе росія бути ефективною на декількох фронтах?
Чи здатна вона залякати увесь світ, особливо своїх сусідів?
Думаю, що найкращу відповідь на ці питання вже другий місяць дає Україна.
5. Зброя.
13 квітня США планують оголосити про додаткову військову допомогу Україні на суму $750 млн.
Також 13 квітня Пентагон прийме лідерів восьми провідних американських виробників зброї США, щоб обговорити спроможність галузі задовольняти потреби України в зброї, якщо війна з Росією триватиме роками.
Таким чином, бачимо, що офіційний Вашингтон не виключає тривалий характер війни. Але бачимо і розуміння США у необхідності безперебійних та швидких поставок зброї Україні. Наразі Америки та інші союзники працюють над поставками Україні артилерії. Тому зброя буде, а значить на окупанта чекають нові сюрпризи та проблеми в Україні.
6. Воєнні злочини та геноцид.
Дві важливі новини в даному контексті.
Франція направила в Бучу слідчих та ДНК-лабораторію, аби розслідувати воєнні злочини росіі.
Президент США Джозеф Байден публічно сказав про геноцид, який творить в Україні російський диктатор.
Чому це важливо?
Тому що французи зможуть довести, що саме окупант здійснив цілу низку воєнних злочинів в Україні, а світ вже не матиме сумнівів, що путін - це геноцид українського народу.
Таким чином, у кремлівського злочинця не залишиться шансів на уникнення відповідальності і рано чи піздно правосуддя, як і справедливість, прийдуть за ним.
7. Маріуполь.
За словами голови Донецької ОВА, У Маріуполі загинуло понад 20 тисяч людей. В свою чергу, президент України сказав, що «якби ми отримали літаки, досить важку бронетехніку, необхідну артилерію, ми змогли б деблокувати Маріуполь».
Ситуація в Маріуполі залишається вкрай тяжкою.
Проте, ми не знаємо усіх деталей дій та планів наших військових щодо Маріуполю, а тому сподіваємось, що вже в скорому часі матимемо гарні новини.
8. Медведчук.
СБУ затримала зрадника Віктора Медведчука.
Як повідомляється, він намагався перетнути український кордон у формі військового. Фото Медведчука облетіли усю країну. Дивлячись на ці фото, починаєш розуміти, що усі багатства, все награбоване медведчуком, його політичний вплив та здатність до стратегічного мислення - міф та брехня. Нічого немає, є тільки зневага та ненависть власного народу.
Основним питання наразі залишається, чи становить медведчук якусь цінність? Чи потрібен він путіну? Адже маємо визнати, що велика частка провалів першочергових планів путіна в Україні - це провина саме медведчука. А тому було б добре, щоб кум не забув про кума. Його можна будо б обміняти на українців чи військово-політичне рішення.
Також медведчук становить цінність як джерело інформації.
Багато чого цікавого зможе розказати про те, як він став активною та впливовою частиною української політики, починаючи з 2014 року.
Слава Україні!
Полностью дебильные действия - свою власть устанавливают, школа, обучение - как то смешно. Как дети.
Потім скажуть, що це ЗСУ дітей вбивають.
Думайте головою!