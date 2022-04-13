Окупанти збираються відкрити єдину вцілілу школу Маріуполя: навчатимуть за російською програмою

У єдиній вцілілій школі Маріуполя, школі №53, загарбники хочуть відновити освітній процес для учнів 4, 9 та 11 класів, щоб показати, що місто "повертається до нормального життя".

Про це пише у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після призначення Костянтина "трупожера" Іващенко пійшли інші призначення. На сьогодні Іващенко призначив керівника освіти. За попередньою інформацією, деякого пана Мирошниченко (данні уточнюються для повної ідентифікації), який вже заявив про підготовку до запуску процесу навчання для 4, 9 та 11 (12-х) класів. Місцем для "відновлення навчання" обрано єдину непошкоджену школу №53", - повідомив він.

За словами Андрющенка, школу вже кілька днів приводять до ладу. Навчання планують запустити з 1 травня.

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"Чому саме такі класи? Через бажання формальної інтеграції в російську та псевдореспубліканську систему освіти", - додав радник мера.