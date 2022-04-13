Окупанти хочуть навчити депортованих українських дітей російської мови. ВIДЕО
Влітку росіяни збираються організувати для депортованих з України дітей мовні курси, бо ті володіють російською "недостатьо для засвоєння загальноосвітньої програми".
Про це заявила на засіданні Ради Федерації РФ голова комітету з науки, освіти та культури Лілія Гумерова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Багато дітлахів зі звільнених територій не володіють російською мовою достатньою мірою для засвоєння нашої загальноосвітньої програми", - сказала вона.
Для українських дітей, яких незаконно вивезли до Росії, збираються організувати мовні курси.
"У літній період буде організовано курси. До них залучатимуть студентів, старшокласників та вихователів", - пообіцяла Гумерова.
Топ коментарі
+23 Алексей Технолог
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+22 Roman Zamno #508911
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+21 Paul Foxen
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жалкую що все життя був російськомовним... це отрута
А потім палять українські книги.
Бо усе не просто так.
Слава нації
Смерть москалям
В принципі, взагалі , сама оця примусова русифікація є закінченим злочином