Окупанти хочуть навчити депортованих українських дітей російської мови. ВIДЕО

Влітку росіяни збираються організувати для депортованих з України дітей мовні курси, бо ті володіють російською "недостатьо для засвоєння загальноосвітньої програми".

Про це заявила на засіданні Ради Федерації РФ голова комітету з науки, освіти та культури Лілія Гумерова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Багато дітлахів зі звільнених територій не володіють російською мовою достатньою мірою для засвоєння нашої загальноосвітньої програми", - сказала вона.

Для українських дітей, яких незаконно вивезли до Росії, збираються організувати мовні курси.

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"У літній період буде організовано курси. До них залучатимуть студентів, старшокласників та вихователів", - пообіцяла Гумерова.