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депортація (704) Зеленський (22411) росія (63568) Естонія (1546)

Понад 500 тисяч українців примусово вивезли до Росії, - Зеленський

депортація

На цей час понад 500 тисяч українців примусово переміщені загарбниками на територію Російської Федерації.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до парламенту Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні вже більш як 500 тисяч українців примусово переміщені. Тільки уявіть собі, скільки це! Це якби окупанти взяли за мету вивезти весь Таллінн. Ціле місто. Це – як третина всіх ваших громадян", - наголосив глава української держави.

За його словами, депортованих українців намагаються перевезти у віддалені регіони РФ, позбавляють документів, забирають особисті речі, зокрема мобільні телефони.

Читайте: Окупанти примусово депортували до Росії 33,5 тисячі жителів Маріуполя, - міськрада

Окрім того, заявив президент, росіяни розлучають українських дітей із батьками та планують передати їх на незаконне всиновлення у російські родини.

Зеленський закликав країни ЄС знайти інструменти, які могли би зупинити примусову депортацію та повернути українців додому.

"Євросоюз має силу, щоб це забезпечити. Євросоюз має використати цю силу. Поки Росія не поверне примусово вивезених українців, доки не поверне тисячі вкрадених дітей, вона не має отримувати жодних грошей від європейських держав та компаній. Євросоюз не має права бути спонсором депортації", - сказав президент.

Також читайте: Путін переселяє українців за Урал і за полярне коло, - The Independent

Автор: 
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Топ коментарі
+9
Це чергова депортація...
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13.04.2022 12:58
+5
Зеленський чудово б'є по болючих для ЕС питаннях, молодець.
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13.04.2022 13:00
+5
Та ЕС пофіг кого куди везуть.
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13.04.2022 13:02
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Це чергова депортація...
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13.04.2022 12:58 Відповісти
Це полон, ще гірше.
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13.04.2022 13:01 Відповісти
Зеленський чудово б'є по болючих для ЕС питаннях, молодець.
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13.04.2022 13:00 Відповісти
Та ЕС пофіг кого куди везуть.
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13.04.2022 13:02 Відповісти
Та не пофіг на "примусово". Це зрозуміло?
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13.04.2022 13:10 Відповісти
Не знаю как в других местах но у нас в городе очередь желающих выехать на Крым , без всякого- примусово.
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13.04.2022 13:21 Відповісти
Це де?
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13.04.2022 13:27 Відповісти
Бердянск, не мог понять ,что за очередь постоянно в горисполком ( занятый кацапами с новым мэром) пока не узнал - запись на Крым . И сам знаю уже семей с 7-8 уехавших в кацапию к родне , знаю также хотящих через Крым в Грузию а оттуда на запад но это уже финансово очень тяжело
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13.04.2022 13:37 Відповісти
Тобто і 1% дурнів не набереться. Нормально.
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13.04.2022 13:43 Відповісти
На Запорожье намного больше уезжает при возможности . Таки тоже бизнес неплохой у верещучки от 7 000 до бесконечности водителю за место в эвакуационном автобусе . Правда бывало и всего за 1000 но это было раз и почти легенда
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13.04.2022 14:14 Відповісти
За всю Європу не говоритиму, але нам, естонцям, точно не пофіг. Нас теж депортували, пам'ятаємо і не пробачимо. Ніколи.
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13.04.2022 13:25 Відповісти
От бачите. Грузять і везуть.
А ми в Україні в демократію граємось: питаємо дозволу чи хоче хтось виїхать, нянчимось, ниємо потім шо кацапи стріляють по мирних і даємо їх потім силою вивезти на расею.
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13.04.2022 13:01 Відповісти
їх імперія всрата так веде себе вже років 500 не менше, а ми повинні вести себе як цивілізований світ, але я за те щоб просто без відео і фото утилізувати орків і колаборантів... наші військові ще чомусь беруть в полон...
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13.04.2022 13:04 Відповісти
Больше. Политика насильственного переселения на московии была ещё до ивана.
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13.04.2022 13:23 Відповісти
400, 500 років тому в них була ще недолуга московія яка сосала хану ******.
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13.04.2022 13:43 Відповісти
Ви хочете жити в рашці? То чого туди не переїхали?
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13.04.2022 13:12 Відповісти
Зато по хорошим дорогам везли- имени Юзика.
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13.04.2022 13:03 Відповісти
Пишуть в твоєму термосі?
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13.04.2022 13:13 Відповісти
Зато в томосе пишут, что 73%-ные дебилы ничему необучаемы. Как и ты сам.
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13.04.2022 13:50 Відповісти
Иди на своё Куйло. Причём под любым прапором.
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13.04.2022 14:00 Відповісти
Українці пишуть *****, москалику- а тобі так писати старший зміни не дозволяє?
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13.04.2022 14:02 Відповісти
За правильное написание Админ здесь ***** оставит.
Но ты слишком туп, чтобы это понять.
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13.04.2022 14:03 Відповісти
Ти попалився, москалику. Тут за це давно не банять.

+47

Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?

+++++++++++++
+++++++++++++
Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.

Администратор форума.

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13.04.2022 14:11 Відповісти
Заблукав, москалику? Від автопробігу з алкофрешем відбився?
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13.04.2022 13:14 Відповісти
Москаль- твой папа, он же Куйло. Заодно он же приказал дороги строить вместо ракет.
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13.04.2022 13:49 Відповісти
То вчи мову, корисний ідіот Кремля.
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13.04.2022 13:50 Відповісти
Я так понимаю, что кроме мовы в твоей пустой голове ничего больше нет.
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13.04.2022 13:58 Відповісти
Всіх депортували за Урал або Полярне коло. Але людей щоб будувати міста-мільйонники за Уралом явно недостатньо , бо " провал апєрації"
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13.04.2022 13:03 Відповісти
депортація - та ж денацифікація, - робоча сила, - електорат проєвропейський, - активісті, - народження нових українців. імперія Зла...
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13.04.2022 13:05 Відповісти
А СКІЛЬКИ ВИЇХАЛО ДОБРОВІЛЬНО, ВХОДЯТЬ В ЦЕ ЧИСЛО?
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13.04.2022 13:09 Відповісти
махніт рукою
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13.04.2022 13:11 Відповісти
Головне, що б вини по закінченню війни не змогли отак просто повернутися, наче нічого не сталося.
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13.04.2022 13:11 Відповісти
Чергова депортація.
https://www.freepress.com.ua/2022/04/12/%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%94-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%83-%D1%96/ Ху*ло переселяє українців до Сибіру і за Полярне коло
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13.04.2022 13:13 Відповісти
Я попередав ,що так і буде. Потім начнеться велике переселення з Россії в Україну ..Будуть відправляти кацапів на наші території в наші будинки на наші землі.

Мого
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13.04.2022 13:23 Відповісти
Це саме для того вони наші будинки знищують- для переселення?
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13.04.2022 13:31 Відповісти
Жити будуть біля моря де тепло… С
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13.04.2022 13:51 Відповісти
СУПЕР ....!!!
ЩЕ 13 міліонів і буде повна ДЕНАЦИФІКАЦІЯ УКРАЇНИ від кацапомордих Чухраїнцов "лапотніков", яких завозили в Україну з 1922 по 1975 роки ешелонами на краще і сити життя з усяких голодних та холодних мухосранськів, урала, сибіру, забайкалья, магадана, камчатки, заполярья (колима, норільск, красноярск) і півночі рашки в УКРАЇНУ де селили вже в готові хати і квартири УКРАЇНЦІВ котрих розстріляли, як ворогів народу, обявлених політичними злочинцями та депортованих цілими сімями в Сибір, Магадан, Колиму, Воркуту, Норільск та концтабори ГУЛАГА на повільну виснажливу смерть...!!!

Архіви НЕ Горять ! Завозили Ешелонами і Селили в Хати Замордованих Українців !
Тепер їх Нащадки Качають Права.!
Ось як НАШ ПІВДЕНЬ і СХІД Став "Ісконно рускім" (навіть в неті ця кацапоморда мерзота намагається знищити усі ІСТОРИЧНІ документи про ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.)
https://druzs.biz.ua/editor8/69651/

Українізація у 1923-1932 роках. Український національний рух становив загрозу для влади СССр.
https://www.radiosvoboda.org/a/30576563.html?fbclid=IwAR3nzGyHWfd8Arajgoxl0xIatuZOhpNcjudZqLUuHCUiDL3sT5S0DfF26ec

Депортация УКРАНЦЕВ в СИБИРЬ

https://antikor.com.ua/articles/265392-deportatsija_ukraintsev_v_sibirj_sekretnye_dokumenty https://antikor.com.ua/articles/265392-deportatsija_ukraintsev_v_sibirj_sekretnye_dokum

ЯК ТРУЇЛИ УКРАЇНУ. І ТЕПЕР НАЩАДКИ ЦИХ РОСІЯН Є ЖИТЕЛЯМИ УКРАЇНИ

https://newstoday.net.ua/yak-truyili-********-i-teper-nashhadki-tsih-rosiyan-yihni-diti-i-vnuki-ye-zhitelyami-********-ekspert/?fbclid=IwAR1yhwZVhSJX1VuJ3rMP8xk_pa_RwgXVPzE3mL0tLU0wzpVOnyQDLreMz1s
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13.04.2022 14:06 Відповісти
Питання дуже неоднознечне і з правової точки зору, і моральної і матеріальної. Наприклад, в той самий майже курортний Бердянськ замість виїхавших можуть завезти своїх москалів, те саме стосуватися інших не так розрушених війною міст. А далі, якщо швидко не звільнило, кримський сценарій.
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13.04.2022 14:35 Відповісти
 
 