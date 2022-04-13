Понад 500 тисяч українців примусово вивезли до Росії, - Зеленський

На цей час понад 500 тисяч українців примусово переміщені загарбниками на територію Російської Федерації.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до парламенту Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні вже більш як 500 тисяч українців примусово переміщені. Тільки уявіть собі, скільки це! Це якби окупанти взяли за мету вивезти весь Таллінн. Ціле місто. Це – як третина всіх ваших громадян", - наголосив глава української держави.

За його словами, депортованих українців намагаються перевезти у віддалені регіони РФ, позбавляють документів, забирають особисті речі, зокрема мобільні телефони.

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Окрім того, заявив президент, росіяни розлучають українських дітей із батьками та планують передати їх на незаконне всиновлення у російські родини.

Зеленський закликав країни ЄС знайти інструменти, які могли би зупинити примусову депортацію та повернути українців додому.

"Євросоюз має силу, щоб це забезпечити. Євросоюз має використати цю силу. Поки Росія не поверне примусово вивезених українців, доки не поверне тисячі вкрадених дітей, вона не має отримувати жодних грошей від європейських держав та компаній. Євросоюз не має права бути спонсором депортації", - сказав президент.

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