Понад 500 тисяч українців примусово вивезли до Росії, - Зеленський
На цей час понад 500 тисяч українців примусово переміщені загарбниками на територію Російської Федерації.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до парламенту Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"На сьогодні вже більш як 500 тисяч українців примусово переміщені. Тільки уявіть собі, скільки це! Це якби окупанти взяли за мету вивезти весь Таллінн. Ціле місто. Це – як третина всіх ваших громадян", - наголосив глава української держави.
За його словами, депортованих українців намагаються перевезти у віддалені регіони РФ, позбавляють документів, забирають особисті речі, зокрема мобільні телефони.
Окрім того, заявив президент, росіяни розлучають українських дітей із батьками та планують передати їх на незаконне всиновлення у російські родини.
Зеленський закликав країни ЄС знайти інструменти, які могли би зупинити примусову депортацію та повернути українців додому.
"Євросоюз має силу, щоб це забезпечити. Євросоюз має використати цю силу. Поки Росія не поверне примусово вивезених українців, доки не поверне тисячі вкрадених дітей, вона не має отримувати жодних грошей від європейських держав та компаній. Євросоюз не має права бути спонсором депортації", - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
А ми в Україні в демократію граємось: питаємо дозволу чи хоче хтось виїхать, нянчимось, ниємо потім шо кацапи стріляють по мирних і даємо їх потім силою вивезти на расею.
Но ты слишком туп, чтобы это понять.
+47
Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?
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Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.
Администратор форума.
https://www.freepress.com.ua/2022/04/12/%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%94-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%83-%D1%96/ Ху*ло переселяє українців до Сибіру і за Полярне коло
Мого
ЩЕ 13 міліонів і буде повна ДЕНАЦИФІКАЦІЯ УКРАЇНИ від кацапомордих Чухраїнцов "лапотніков", яких завозили в Україну з 1922 по 1975 роки ешелонами на краще і сити життя з усяких голодних та холодних мухосранськів, урала, сибіру, забайкалья, магадана, камчатки, заполярья (колима, норільск, красноярск) і півночі рашки в УКРАЇНУ де селили вже в готові хати і квартири УКРАЇНЦІВ котрих розстріляли, як ворогів народу, обявлених політичними злочинцями та депортованих цілими сімями в Сибір, Магадан, Колиму, Воркуту, Норільск та концтабори ГУЛАГА на повільну виснажливу смерть...!!!
Архіви НЕ Горять ! Завозили Ешелонами і Селили в Хати Замордованих Українців !
Тепер їх Нащадки Качають Права.!
Ось як НАШ ПІВДЕНЬ і СХІД Став "Ісконно рускім" (навіть в неті ця кацапоморда мерзота намагається знищити усі ІСТОРИЧНІ документи про ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.)
https://druzs.biz.ua/editor8/69651/
Українізація у 1923-1932 роках. Український національний рух становив загрозу для влади СССр.
https://www.radiosvoboda.org/a/30576563.html?fbclid=IwAR3nzGyHWfd8Arajgoxl0xIatuZOhpNcjudZqLUuHCUiDL3sT5S0DfF26ec
Депортация УКРАНЦЕВ в СИБИРЬ
https://antikor.com.ua/articles/265392-deportatsija_ukraintsev_v_sibirj_sekretnye_dokumenty https://antikor.com.ua/articles/265392-deportatsija_ukraintsev_v_sibirj_sekretnye_dokum
ЯК ТРУЇЛИ УКРАЇНУ. І ТЕПЕР НАЩАДКИ ЦИХ РОСІЯН Є ЖИТЕЛЯМИ УКРАЇНИ
https://newstoday.net.ua/yak-truyili-********-i-teper-nashhadki-tsih-rosiyan-yihni-diti-i-vnuki-ye-zhitelyami-********-ekspert/?fbclid=IwAR1yhwZVhSJX1VuJ3rMP8xk_pa_RwgXVPzE3mL0tLU0wzpVOnyQDLreMz1s