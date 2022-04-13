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Более 500 тысяч украинцев принудительно вывезли в Россию, - Зеленский

депортація

На сегодняшний день более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены захватчиками на территорию Российской Федерации.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время обращения к парламенту Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодняшний день уже более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены. Только представьте, сколько это! Это если бы оккупанты поставили цель вывезти весь Таллинн. Целый город. Это как треть всех ваших граждан", - подчеркнул глава Украины.

По его словам, депортированных украинцев пытаются перевезти в отдаленные регионы РФ, лишают документов, забирают личные вещи, в том числе мобильные телефоны.

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Кроме того, заявил президент, россияне разлучают украинских детей с родителями и планируют передать их на незаконное усыновление в российские семьи.

Зеленский призвал страны ЕС найти инструменты, которые могли бы остановить принудительную депортацию и вернуть украинцев домой.

"Евросоюз имеет силу, чтобы это обеспечить. Евросоюз должен использовать эту силу. Пока Россия не вернет принудительно вывезенных украинцев, пока не вернет тысячи украденных детей, она не должна получать денег от европейских государств и компаний. Евросоюз не имеет права быть спонсором депортации" , – сказал президент.

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Топ комментарии
+9
Це чергова депортація...
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13.04.2022 12:58
+5
Зеленський чудово б'є по болючих для ЕС питаннях, молодець.
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13.04.2022 13:00
+5
Та ЕС пофіг кого куди везуть.
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13.04.2022 13:02
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Це чергова депортація...
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13.04.2022 12:58 Ответить
Це полон, ще гірше.
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13.04.2022 13:01 Ответить
Зеленський чудово б'є по болючих для ЕС питаннях, молодець.
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13.04.2022 13:00 Ответить
Та ЕС пофіг кого куди везуть.
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13.04.2022 13:02 Ответить
Та не пофіг на "примусово". Це зрозуміло?
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13.04.2022 13:10 Ответить
Не знаю как в других местах но у нас в городе очередь желающих выехать на Крым , без всякого- примусово.
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13.04.2022 13:21 Ответить
Це де?
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13.04.2022 13:27 Ответить
Бердянск, не мог понять ,что за очередь постоянно в горисполком ( занятый кацапами с новым мэром) пока не узнал - запись на Крым . И сам знаю уже семей с 7-8 уехавших в кацапию к родне , знаю также хотящих через Крым в Грузию а оттуда на запад но это уже финансово очень тяжело
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13.04.2022 13:37 Ответить
Тобто і 1% дурнів не набереться. Нормально.
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13.04.2022 13:43 Ответить
На Запорожье намного больше уезжает при возможности . Таки тоже бизнес неплохой у верещучки от 7 000 до бесконечности водителю за место в эвакуационном автобусе . Правда бывало и всего за 1000 но это было раз и почти легенда
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13.04.2022 14:14 Ответить
За всю Європу не говоритиму, але нам, естонцям, точно не пофіг. Нас теж депортували, пам'ятаємо і не пробачимо. Ніколи.
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13.04.2022 13:25 Ответить
От бачите. Грузять і везуть.
А ми в Україні в демократію граємось: питаємо дозволу чи хоче хтось виїхать, нянчимось, ниємо потім шо кацапи стріляють по мирних і даємо їх потім силою вивезти на расею.
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13.04.2022 13:01 Ответить
їх імперія всрата так веде себе вже років 500 не менше, а ми повинні вести себе як цивілізований світ, але я за те щоб просто без відео і фото утилізувати орків і колаборантів... наші військові ще чомусь беруть в полон...
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13.04.2022 13:04 Ответить
Больше. Политика насильственного переселения на московии была ещё до ивана.
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13.04.2022 13:23 Ответить
400, 500 років тому в них була ще недолуга московія яка сосала хану ******.
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13.04.2022 13:43 Ответить
Ви хочете жити в рашці? То чого туди не переїхали?
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13.04.2022 13:12 Ответить
Зато по хорошим дорогам везли- имени Юзика.
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13.04.2022 13:03 Ответить
Пишуть в твоєму термосі?
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13.04.2022 13:13 Ответить
Зато в томосе пишут, что 73%-ные дебилы ничему необучаемы. Как и ты сам.
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13.04.2022 13:50 Ответить
Иди на своё Куйло. Причём под любым прапором.
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13.04.2022 14:00 Ответить
Українці пишуть *****, москалику- а тобі так писати старший зміни не дозволяє?
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13.04.2022 14:02 Ответить
За правильное написание Админ здесь ***** оставит.
Но ты слишком туп, чтобы это понять.
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13.04.2022 14:03 Ответить
Ти попалився, москалику. Тут за це давно не банять.

+47

Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?

+++++++++++++
+++++++++++++
Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.

Администратор форума.

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13.04.2022 14:11 Ответить
Заблукав, москалику? Від автопробігу з алкофрешем відбився?
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13.04.2022 13:14 Ответить
Москаль- твой папа, он же Куйло. Заодно он же приказал дороги строить вместо ракет.
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13.04.2022 13:49 Ответить
То вчи мову, корисний ідіот Кремля.
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13.04.2022 13:50 Ответить
Я так понимаю, что кроме мовы в твоей пустой голове ничего больше нет.
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13.04.2022 13:58 Ответить
Всіх депортували за Урал або Полярне коло. Але людей щоб будувати міста-мільйонники за Уралом явно недостатньо , бо " провал апєрації"
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13.04.2022 13:03 Ответить
депортація - та ж денацифікація, - робоча сила, - електорат проєвропейський, - активісті, - народження нових українців. імперія Зла...
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13.04.2022 13:05 Ответить
А СКІЛЬКИ ВИЇХАЛО ДОБРОВІЛЬНО, ВХОДЯТЬ В ЦЕ ЧИСЛО?
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13.04.2022 13:09 Ответить
махніт рукою
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13.04.2022 13:11 Ответить
Головне, що б вини по закінченню війни не змогли отак просто повернутися, наче нічого не сталося.
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13.04.2022 13:11 Ответить
Чергова депортація.
https://www.freepress.com.ua/2022/04/12/%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%94-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%83-%D1%96/ Ху*ло переселяє українців до Сибіру і за Полярне коло
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13.04.2022 13:13 Ответить
Я попередав ,що так і буде. Потім начнеться велике переселення з Россії в Україну ..Будуть відправляти кацапів на наші території в наші будинки на наші землі.

Мого
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13.04.2022 13:23 Ответить
Це саме для того вони наші будинки знищують- для переселення?
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13.04.2022 13:31 Ответить
Жити будуть біля моря де тепло… С
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13.04.2022 13:51 Ответить
СУПЕР ....!!!
ЩЕ 13 міліонів і буде повна ДЕНАЦИФІКАЦІЯ УКРАЇНИ від кацапомордих Чухраїнцов "лапотніков", яких завозили в Україну з 1922 по 1975 роки ешелонами на краще і сити життя з усяких голодних та холодних мухосранськів, урала, сибіру, забайкалья, магадана, камчатки, заполярья (колима, норільск, красноярск) і півночі рашки в УКРАЇНУ де селили вже в готові хати і квартири УКРАЇНЦІВ котрих розстріляли, як ворогів народу, обявлених політичними злочинцями та депортованих цілими сімями в Сибір, Магадан, Колиму, Воркуту, Норільск та концтабори ГУЛАГА на повільну виснажливу смерть...!!!

Архіви НЕ Горять ! Завозили Ешелонами і Селили в Хати Замордованих Українців !
Тепер їх Нащадки Качають Права.!
Ось як НАШ ПІВДЕНЬ і СХІД Став "Ісконно рускім" (навіть в неті ця кацапоморда мерзота намагається знищити усі ІСТОРИЧНІ документи про ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.)
https://druzs.biz.ua/editor8/69651/

Українізація у 1923-1932 роках. Український національний рух становив загрозу для влади СССр.
https://www.radiosvoboda.org/a/30576563.html?fbclid=IwAR3nzGyHWfd8Arajgoxl0xIatuZOhpNcjudZqLUuHCUiDL3sT5S0DfF26ec

Депортация УКРАНЦЕВ в СИБИРЬ

https://antikor.com.ua/articles/265392-deportatsija_ukraintsev_v_sibirj_sekretnye_dokumenty https://antikor.com.ua/articles/265392-deportatsija_ukraintsev_v_sibirj_sekretnye_dokum

ЯК ТРУЇЛИ УКРАЇНУ. І ТЕПЕР НАЩАДКИ ЦИХ РОСІЯН Є ЖИТЕЛЯМИ УКРАЇНИ

https://newstoday.net.ua/yak-truyili-********-i-teper-nashhadki-tsih-rosiyan-yihni-diti-i-vnuki-ye-zhitelyami-********-ekspert/?fbclid=IwAR1yhwZVhSJX1VuJ3rMP8xk_pa_RwgXVPzE3mL0tLU0wzpVOnyQDLreMz1s
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13.04.2022 14:06 Ответить
Питання дуже неоднознечне і з правової точки зору, і моральної і матеріальної. Наприклад, в той самий майже курортний Бердянськ замість виїхавших можуть завезти своїх москалів, те саме стосуватися інших не так розрушених війною міст. А далі, якщо швидко не звільнило, кримський сценарій.
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13.04.2022 14:35 Ответить
 
 