Более 500 тысяч украинцев принудительно вывезли в Россию, - Зеленский
На сегодняшний день более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены захватчиками на территорию Российской Федерации.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время обращения к парламенту Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"На сегодняшний день уже более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены. Только представьте, сколько это! Это если бы оккупанты поставили цель вывезти весь Таллинн. Целый город. Это как треть всех ваших граждан", - подчеркнул глава Украины.
По его словам, депортированных украинцев пытаются перевезти в отдаленные регионы РФ, лишают документов, забирают личные вещи, в том числе мобильные телефоны.
Кроме того, заявил президент, россияне разлучают украинских детей с родителями и планируют передать их на незаконное усыновление в российские семьи.
Зеленский призвал страны ЕС найти инструменты, которые могли бы остановить принудительную депортацию и вернуть украинцев домой.
"Евросоюз имеет силу, чтобы это обеспечить. Евросоюз должен использовать эту силу. Пока Россия не вернет принудительно вывезенных украинцев, пока не вернет тысячи украденных детей, она не должна получать денег от европейских государств и компаний. Евросоюз не имеет права быть спонсором депортации" , – сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
А ми в Україні в демократію граємось: питаємо дозволу чи хоче хтось виїхать, нянчимось, ниємо потім шо кацапи стріляють по мирних і даємо їх потім силою вивезти на расею.
Но ты слишком туп, чтобы это понять.
+47
Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?
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Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.
Администратор форума.
https://www.freepress.com.ua/2022/04/12/%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%94-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%83-%D1%96/ Ху*ло переселяє українців до Сибіру і за Полярне коло
Мого
ЩЕ 13 міліонів і буде повна ДЕНАЦИФІКАЦІЯ УКРАЇНИ від кацапомордих Чухраїнцов "лапотніков", яких завозили в Україну з 1922 по 1975 роки ешелонами на краще і сити життя з усяких голодних та холодних мухосранськів, урала, сибіру, забайкалья, магадана, камчатки, заполярья (колима, норільск, красноярск) і півночі рашки в УКРАЇНУ де селили вже в готові хати і квартири УКРАЇНЦІВ котрих розстріляли, як ворогів народу, обявлених політичними злочинцями та депортованих цілими сімями в Сибір, Магадан, Колиму, Воркуту, Норільск та концтабори ГУЛАГА на повільну виснажливу смерть...!!!
Архіви НЕ Горять ! Завозили Ешелонами і Селили в Хати Замордованих Українців !
Тепер їх Нащадки Качають Права.!
Ось як НАШ ПІВДЕНЬ і СХІД Став "Ісконно рускім" (навіть в неті ця кацапоморда мерзота намагається знищити усі ІСТОРИЧНІ документи про ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.)
https://druzs.biz.ua/editor8/69651/
Українізація у 1923-1932 роках. Український національний рух становив загрозу для влади СССр.
https://www.radiosvoboda.org/a/30576563.html?fbclid=IwAR3nzGyHWfd8Arajgoxl0xIatuZOhpNcjudZqLUuHCUiDL3sT5S0DfF26ec
Депортация УКРАНЦЕВ в СИБИРЬ
https://antikor.com.ua/articles/265392-deportatsija_ukraintsev_v_sibirj_sekretnye_dokumenty https://antikor.com.ua/articles/265392-deportatsija_ukraintsev_v_sibirj_sekretnye_dokum
ЯК ТРУЇЛИ УКРАЇНУ. І ТЕПЕР НАЩАДКИ ЦИХ РОСІЯН Є ЖИТЕЛЯМИ УКРАЇНИ
https://newstoday.net.ua/yak-truyili-********-i-teper-nashhadki-tsih-rosiyan-yihni-diti-i-vnuki-ye-zhitelyami-********-ekspert/?fbclid=IwAR1yhwZVhSJX1VuJ3rMP8xk_pa_RwgXVPzE3mL0tLU0wzpVOnyQDLreMz1s