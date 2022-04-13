Более 500 тысяч украинцев принудительно вывезли в Россию, - Зеленский

На сегодняшний день более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены захватчиками на территорию Российской Федерации.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время обращения к парламенту Эстонии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодняшний день уже более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены. Только представьте, сколько это! Это если бы оккупанты поставили цель вывезти весь Таллинн. Целый город. Это как треть всех ваших граждан", - подчеркнул глава Украины.

По его словам, депортированных украинцев пытаются перевезти в отдаленные регионы РФ, лишают документов, забирают личные вещи, в том числе мобильные телефоны.

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Кроме того, заявил президент, россияне разлучают украинских детей с родителями и планируют передать их на незаконное усыновление в российские семьи.

Зеленский призвал страны ЕС найти инструменты, которые могли бы остановить принудительную депортацию и вернуть украинцев домой.

"Евросоюз имеет силу, чтобы это обеспечить. Евросоюз должен использовать эту силу. Пока Россия не вернет принудительно вывезенных украинцев, пока не вернет тысячи украденных детей, она не должна получать денег от европейских государств и компаний. Евросоюз не имеет права быть спонсором депортации" , – сказал президент.

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