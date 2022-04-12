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Путин переселяет украинцев за Урал и за полярный круг, - The Independent

депортація

Российский президент Владимир Путин переселяет украинцев с временно оккупированных территорий в Сибирь и за полярный круг. Около 100 тысяч человек уже оказались в тысячи километрах от своих домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

По данным официальных документов, на которые ссылается издание, Кремль издал приказ о переселении 95 739 жителей Донецкой и Луганской областей в 5500 милях (более 8850 км) от их домов.

"В указе отмечалось, что "с учетом сложившейся в Украине ситуации" Российская Федерация "соглашает распределение" граждан к "субъектам Российской Федерации" и просила власть "обеспечить прием" 95 739 человек", - цитирует издание.

Читайте: Более 700 тысяч граждан Украины вывезено в Россию, - Денисова

Указано, что в Кремле запланировали отправку 11 398 человек в Сибирь, 7 218 – на Дальний Восток и 7 023 – на Северный Кавказ, включая другие регионы, такие как Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Со ссылкой на отдельные документы The Independent пишет, что людей в Мариуполе просили подписать документы, в которых утверждается, что "украинские войска обстреливали их город".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия начала выдавать паспорта гражданам Украины, которых насильно депортировали в РФ, - Денисова

Сообщается, что подписантам сказали, что они не могут вернуться в Украину, потому что их ждет "преследование".

Напомним, Россия вслед за депортацией начала паспортизацию. Страна-агрессор выдала на своей территории принудительно вывезенным украинцам уже 12 тысяч паспортов.

Как сообщалось, российско-оккупационные войска принудительно вывезли в Россию и так называемую "ДНР" свыше 40 тысяч жителей Мариуполя.
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Топ комментарии
+69
Что при царьке, что при сралине, что при хле. Кацап всегда кацап.
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12.04.2022 14:25
+50
Началась насильная депортация, потом завезут русню и будут кричать про исконно руцкие земли.
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12.04.2022 14:29
+39
Это некая новая, мутировавшая форма нацизма - путлорашизм.
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12.04.2022 14:26
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Что при царьке, что при сралине, что при хле. Кацап всегда кацап.
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12.04.2022 14:25 Ответить
Сейчас привезенных в Украину при сталине возвращают на родину.
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12.04.2022 14:34 Ответить
істаріческую
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12.04.2022 16:14 Ответить
Звучит, как песня, мат российский
По всей дороге столбовой,
И тройка Гоголя рысисто
Летит туда, где вьюги вой.
Летит, где всё бесчеловечно -
В Сибирь,
На каторгу,
Навечно.

Флориан Юрьев
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12.04.2022 16:18 Ответить
Вот вам и геноцид народа
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12.04.2022 14:26 Ответить
Это некая новая, мутировавшая форма нацизма - путлорашизм.
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12.04.2022 14:26 Ответить
Это просто большевистская гэбня мутировала.
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12.04.2022 14:28 Ответить
Началась насильная депортация, потом завезут русню и будут кричать про исконно руцкие земли.
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12.04.2022 14:29 Ответить
Они русню в третьем колене и вывезли.
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12.04.2022 14:35 Ответить
***......лішко пітерський, тобі зараз 69. Красномовна цифра. Царювати планував диктаторішка кадаффі, здох у 69. хусейн, теж відправився до аду у 69. Тобі ж українські мольфари сказали, якщо всунеш іпало в Україну, то здохнеш теж у 69 років.
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12.04.2022 14:31 Ответить
Якщо це "любітєлі рускага міра" - то просто чудово, робить за українців нашу ж роботу ))) На Лугандоні таких вистачало і на підконтрольних територіях (хоча і нормальних людей вистачало).
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12.04.2022 14:32 Ответить
А на Донбас звезуть антисоціальні елементи зі всієї срашки, така ось допомога народу Донбаса про яке каже )(уйло
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12.04.2022 14:32 Ответить
На Домбас радянська влада звозила різний непотріб десятиріччями.
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12.04.2022 14:41 Ответить
Ще гірших,ніж були??? Та ну нах...
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12.04.2022 14:43 Ответить
Ну, логондоны звали "русский мир", велкам в заполярье, удачи. Если яйца не отмерзнут. А панам українцям, хто може,настійно бажано виїхати на Захід.
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12.04.2022 14:38 Ответить
пусть еще дебилов из даунецка вместе с петушилиным туда отправит
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12.04.2022 14:38 Ответить
це звичні їх методи, всі хто не прогулював уроки історії - знають це. русня живе в 12 столітті, хтось ще не зрозумів?
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12.04.2022 14:39 Ответить
Читайте уважніше та не кіпішуйте. Переселяє мешканців Донецької та Луганської областей. А точніше мешканців окупованого анклаву. Вони самі того прагнули, Вони його туди для цього кликали. До туди їм і дорога.
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12.04.2022 14:41 Ответить
і з Маріуполя...
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12.04.2022 14:52 Ответить
не хотелось бы поднимать такую тему. Но можно посмотреть опросы жителей Мариуполя до войны. Редко где патриоты, остальным все ровно лишь бы не стреляли, не против рашки и тд.
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12.04.2022 16:07 Ответить
правда есть в Ваших словах...
но и есть случаи когда окунувшись в раа говень они начинают чувствовать себя патриотами Украины...(в общагах, куда сразу забросили переселенцев с Марика они вывесили флаги Украины и громко и вдохновенно по нескольку раз в день поют Гимн Украины))) - видимо это и стало последней каплей, что их (жителей юга) хотят выслать в полувечную мерзлоту)
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12.04.2022 16:13 Ответить
Когда сидишь в подвале без еды и питья в холоде под бомбами, то главное не гимн , а чтобы выжить. Это не телевизор.
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12.04.2022 16:38 Ответить
Вы не поняли к чему относился мой коммент...
когда в подвале - без сомнения...
а когда насильно выперли в рашку - то почему бы и не спеть Гимн?
более того... многие из них драпают от своих асвабадителей при любой возможности, через белорашку или еще как-то, чтобы поскорее вернуться в Украину
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12.04.2022 17:53 Ответить
А могли нормально виїхати, куди б захотіли. Їм же пропонували - Чумудан- вокзал- РоССия.
Вони таки діждалися, тепер їх безплатно вивезут
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12.04.2022 14:56 Ответить
У тому ж Маріуполі майже 60% населення на останніх місцевих виборах проголосували за прорашистські партії. Я не радію, просто кажу, що ті любителі русского міра зможуть тепер повернутися в радную говєнь і відчути всі переваги зими -50 градусів і параші на дворі.
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12.04.2022 14:43 Ответить
Я подібний коментар нижче написав.Ви на 100 відсотків праві.І ми всі не радіємо,бо немає чому.
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12.04.2022 14:50 Ответить
Виродки!
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12.04.2022 14:46 Ответить
шойга не зря блеял про новые города в сибири
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12.04.2022 15:15 Ответить
У российской империи был исторический духовный предшественник - новоассирийская империя. Они тоже всех старались делать ассирийцами, уводя покорённые народы из одних мест, переселяя на другие, на их место поселяя тех, кто уже ассимилировался.

А конец империи был такой. Все ассирийские "мышебратья" объединились, и сравняли ассирию с землёй. Столицу - Ниневию - затопили. Никто ассирии не помог. Величественные барельефы, прославляющие то, как "первая армия месопотамии" крушит направо и налево всех тех, кто "не хочет исполнять божественную волю" во "воссоединению", разрушили. А бывшие "ассирийцы" объединились в новые народы.
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12.04.2022 14:47 Ответить
Це жахливо і людей тисячі убили.Але ж переселяють з тих міст України,де проросійські сили мали сильну підтримку.Маріуполці ж голосували за опзж інші міста також обирали подібних.Це можна так сказати,зла іронія долі.
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12.04.2022 14:48 Ответить
Если это упоротые лугандонцы, которые орали в 2014 "россия! путин памаги!", то туда им и дорога.
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12.04.2022 14:51 Ответить
Ну так не зря, в перехвате, один орк говорил своей самке, что им обещали квартиры в Украине.
Их на благодатную землю Украины, нас за полярный круг промышленность поднимать.
Такой план.
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12.04.2022 15:07 Ответить
Kogda budjete vestji obratno ukrainskih zalozhnikov iz Rossii, bivshuju vatu postaraitesj obratno nje vesti.
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12.04.2022 15:10 Ответить
Сталінська калька . Хто там волав , що рускіє єто братья ?
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12.04.2022 15:21 Ответить
Неслабий круїз: Азовське море - море Лаптєвих.
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12.04.2022 15:52 Ответить
путин-******** и *******, редкая мразь.
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12.04.2022 15:56 Ответить
Читайте спогади прибалтів, яких вигнали після 1945 року за Полярне коло.
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12.04.2022 16:05 Ответить
наприклад, Мара Заліте "П'ять пальців" - є в укр. перекладі
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12.04.2022 16:21 Ответить
Та сама практика яка була 300 років тому,у рашистів нічого не змінюється.Імперія зла-рф повинна бути знищена!!
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12.04.2022 16:05 Ответить
Ну что же, хотели путина-вот и получили, так что, повезло вам, будете теперь жить в расеи, в далёких, холодных, заброшенных местах. Вот теперь у вас, самый настоящий русский мир!
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12.04.2022 17:52 Ответить
нет слов...сталинские времена вернулись!
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12.04.2022 18:27 Ответить
я сразу говорил, что огпу-чк-мгб-кгб снова устроит гулаг для украинцев.
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13.04.2022 01:45 Ответить
 
 