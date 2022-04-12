Путин переселяет украинцев за Урал и за полярный круг, - The Independent
Российский президент Владимир Путин переселяет украинцев с временно оккупированных территорий в Сибирь и за полярный круг. Около 100 тысяч человек уже оказались в тысячи километрах от своих домов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.
По данным официальных документов, на которые ссылается издание, Кремль издал приказ о переселении 95 739 жителей Донецкой и Луганской областей в 5500 милях (более 8850 км) от их домов.
"В указе отмечалось, что "с учетом сложившейся в Украине ситуации" Российская Федерация "соглашает распределение" граждан к "субъектам Российской Федерации" и просила власть "обеспечить прием" 95 739 человек", - цитирует издание.
Указано, что в Кремле запланировали отправку 11 398 человек в Сибирь, 7 218 – на Дальний Восток и 7 023 – на Северный Кавказ, включая другие регионы, такие как Чечня, Ингушетия и Дагестан.
Со ссылкой на отдельные документы The Independent пишет, что людей в Мариуполе просили подписать документы, в которых утверждается, что "украинские войска обстреливали их город".
Сообщается, что подписантам сказали, что они не могут вернуться в Украину, потому что их ждет "преследование".
Напомним, Россия вслед за депортацией начала паспортизацию. Страна-агрессор выдала на своей территории принудительно вывезенным украинцам уже 12 тысяч паспортов.
Как сообщалось, российско-оккупационные войска принудительно вывезли в Россию и так называемую "ДНР" свыше 40 тысяч жителей Мариуполя.
Пожалуйста, подождите...
По всей дороге столбовой,
И тройка Гоголя рысисто
Летит туда, где вьюги вой.
Летит, где всё бесчеловечно -
В Сибирь,
На каторгу,
Навечно.
Флориан Юрьев
но и есть случаи когда окунувшись в раа говень они начинают чувствовать себя патриотами Украины...(в общагах, куда сразу забросили переселенцев с Марика они вывесили флаги Украины и громко и вдохновенно по нескольку раз в день поют Гимн Украины))) - видимо это и стало последней каплей, что их (жителей юга) хотят выслать в полувечную мерзлоту)
когда в подвале - без сомнения...
а когда насильно выперли в рашку - то почему бы и не спеть Гимн?
более того... многие из них драпают от своих асвабадителей при любой возможности, через белорашку или еще как-то, чтобы поскорее вернуться в Украину
Вони таки діждалися, тепер їх безплатно вивезут
А конец империи был такой. Все ассирийские "мышебратья" объединились, и сравняли ассирию с землёй. Столицу - Ниневию - затопили. Никто ассирии не помог. Величественные барельефы, прославляющие то, как "первая армия месопотамии" крушит направо и налево всех тех, кто "не хочет исполнять божественную волю" во "воссоединению", разрушили. А бывшие "ассирийцы" объединились в новые народы.
Их на благодатную землю Украины, нас за полярный круг промышленность поднимать.
Такой план.