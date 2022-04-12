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Путін переселяє українців за Урал і за полярне коло, - The Independent

депортація

Російський президент Володимир Путін переселяє українців з тимчасово окупованих територій до Сибіру і за полярне коло. Близько 100 тисяч осіб вже опинилися за тисячі кілометрів від своїх домівок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

За даними офіційних документів, на які посилається видання, Кремль видав наказ про переселення 95 739 жителів Донецької та Луганської областей за 5500 миль (понад 8850 км) від їхніх будинків.

"В указі зазначалося, що "з урахуванням ситуації, що склалася в Україні", Російська Федерація "погоджує розподіл" громадян до "суб’єктів Російської Федерації" та просила владу "забезпечити прийом" 95 739 осіб", - цитує видання.

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Вказано, що у Кремлі запланували відправку 11 398 осіб до Сибіру, 7 218 - на Далекий Схід і 7 023 - на Північний Кавказ, включно з іншими регіонами, такими як Чечня, Інгушетія і Дагестан.

З посиланням на окремі документи The Independent пише, що людей у Маріуполі просили підписати документи, в яких стверджується, що "українські війська обстрілювали їхнє місто".

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Повідомляється, що підписантам сказали, що вони не можуть повернутися в Україну, тому що їх чекає "переслідування".

Нагадаємо, Росія услід за депортацією почала паспортизацію. Країна-агресор видала на своїй території примусово вивезеним українцям вже 12 тисяч паспортів.

Як повідомлялося, російсько-окупаційні війська примусово вивезли до Росії та так званої "ДНР" майже 40 тисяч жителів Маріуполя.
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Топ коментарі
+69
Что при царьке, что при сралине, что при хле. Кацап всегда кацап.
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12.04.2022 14:25
+50
Началась насильная депортация, потом завезут русню и будут кричать про исконно руцкие земли.
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12.04.2022 14:29
+39
Это некая новая, мутировавшая форма нацизма - путлорашизм.
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12.04.2022 14:26
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Что при царьке, что при сралине, что при хле. Кацап всегда кацап.
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12.04.2022 14:25 Відповісти
Сейчас привезенных в Украину при сталине возвращают на родину.
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12.04.2022 14:34 Відповісти
істаріческую
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12.04.2022 16:14 Відповісти
Звучит, как песня, мат российский
По всей дороге столбовой,
И тройка Гоголя рысисто
Летит туда, где вьюги вой.
Летит, где всё бесчеловечно -
В Сибирь,
На каторгу,
Навечно.

Флориан Юрьев
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12.04.2022 16:18 Відповісти
Вот вам и геноцид народа
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12.04.2022 14:26 Відповісти
Это некая новая, мутировавшая форма нацизма - путлорашизм.
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12.04.2022 14:26 Відповісти
Это просто большевистская гэбня мутировала.
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12.04.2022 14:28 Відповісти
Началась насильная депортация, потом завезут русню и будут кричать про исконно руцкие земли.
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12.04.2022 14:29 Відповісти
Они русню в третьем колене и вывезли.
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12.04.2022 14:35 Відповісти
***......лішко пітерський, тобі зараз 69. Красномовна цифра. Царювати планував диктаторішка кадаффі, здох у 69. хусейн, теж відправився до аду у 69. Тобі ж українські мольфари сказали, якщо всунеш іпало в Україну, то здохнеш теж у 69 років.
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12.04.2022 14:31 Відповісти
Якщо це "любітєлі рускага міра" - то просто чудово, робить за українців нашу ж роботу ))) На Лугандоні таких вистачало і на підконтрольних територіях (хоча і нормальних людей вистачало).
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12.04.2022 14:32 Відповісти
А на Донбас звезуть антисоціальні елементи зі всієї срашки, така ось допомога народу Донбаса про яке каже )(уйло
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12.04.2022 14:32 Відповісти
На Домбас радянська влада звозила різний непотріб десятиріччями.
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12.04.2022 14:41 Відповісти
Ще гірших,ніж були??? Та ну нах...
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12.04.2022 14:43 Відповісти
Ну, логондоны звали "русский мир", велкам в заполярье, удачи. Если яйца не отмерзнут. А панам українцям, хто може,настійно бажано виїхати на Захід.
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12.04.2022 14:38 Відповісти
пусть еще дебилов из даунецка вместе с петушилиным туда отправит
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12.04.2022 14:38 Відповісти
це звичні їх методи, всі хто не прогулював уроки історії - знають це. русня живе в 12 столітті, хтось ще не зрозумів?
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12.04.2022 14:39 Відповісти
Читайте уважніше та не кіпішуйте. Переселяє мешканців Донецької та Луганської областей. А точніше мешканців окупованого анклаву. Вони самі того прагнули, Вони його туди для цього кликали. До туди їм і дорога.
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12.04.2022 14:41 Відповісти
і з Маріуполя...
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12.04.2022 14:52 Відповісти
не хотелось бы поднимать такую тему. Но можно посмотреть опросы жителей Мариуполя до войны. Редко где патриоты, остальным все ровно лишь бы не стреляли, не против рашки и тд.
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12.04.2022 16:07 Відповісти
правда есть в Ваших словах...
но и есть случаи когда окунувшись в раа говень они начинают чувствовать себя патриотами Украины...(в общагах, куда сразу забросили переселенцев с Марика они вывесили флаги Украины и громко и вдохновенно по нескольку раз в день поют Гимн Украины))) - видимо это и стало последней каплей, что их (жителей юга) хотят выслать в полувечную мерзлоту)
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12.04.2022 16:13 Відповісти
Когда сидишь в подвале без еды и питья в холоде под бомбами, то главное не гимн , а чтобы выжить. Это не телевизор.
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12.04.2022 16:38 Відповісти
Вы не поняли к чему относился мой коммент...
когда в подвале - без сомнения...
а когда насильно выперли в рашку - то почему бы и не спеть Гимн?
более того... многие из них драпают от своих асвабадителей при любой возможности, через белорашку или еще как-то, чтобы поскорее вернуться в Украину
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12.04.2022 17:53 Відповісти
А могли нормально виїхати, куди б захотіли. Їм же пропонували - Чумудан- вокзал- РоССия.
Вони таки діждалися, тепер їх безплатно вивезут
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12.04.2022 14:56 Відповісти
У тому ж Маріуполі майже 60% населення на останніх місцевих виборах проголосували за прорашистські партії. Я не радію, просто кажу, що ті любителі русского міра зможуть тепер повернутися в радную говєнь і відчути всі переваги зими -50 градусів і параші на дворі.
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12.04.2022 14:43 Відповісти
Я подібний коментар нижче написав.Ви на 100 відсотків праві.І ми всі не радіємо,бо немає чому.
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12.04.2022 14:50 Відповісти
Виродки!
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12.04.2022 14:46 Відповісти
шойга не зря блеял про новые города в сибири
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12.04.2022 15:15 Відповісти
У российской империи был исторический духовный предшественник - новоассирийская империя. Они тоже всех старались делать ассирийцами, уводя покорённые народы из одних мест, переселяя на другие, на их место поселяя тех, кто уже ассимилировался.

А конец империи был такой. Все ассирийские "мышебратья" объединились, и сравняли ассирию с землёй. Столицу - Ниневию - затопили. Никто ассирии не помог. Величественные барельефы, прославляющие то, как "первая армия месопотамии" крушит направо и налево всех тех, кто "не хочет исполнять божественную волю" во "воссоединению", разрушили. А бывшие "ассирийцы" объединились в новые народы.
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12.04.2022 14:47 Відповісти
Це жахливо і людей тисячі убили.Але ж переселяють з тих міст України,де проросійські сили мали сильну підтримку.Маріуполці ж голосували за опзж інші міста також обирали подібних.Це можна так сказати,зла іронія долі.
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12.04.2022 14:48 Відповісти
Если это упоротые лугандонцы, которые орали в 2014 "россия! путин памаги!", то туда им и дорога.
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12.04.2022 14:51 Відповісти
Ну так не зря, в перехвате, один орк говорил своей самке, что им обещали квартиры в Украине.
Их на благодатную землю Украины, нас за полярный круг промышленность поднимать.
Такой план.
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12.04.2022 15:07 Відповісти
Kogda budjete vestji obratno ukrainskih zalozhnikov iz Rossii, bivshuju vatu postaraitesj obratno nje vesti.
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12.04.2022 15:10 Відповісти
Сталінська калька . Хто там волав , що рускіє єто братья ?
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12.04.2022 15:21 Відповісти
Неслабий круїз: Азовське море - море Лаптєвих.
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12.04.2022 15:52 Відповісти
путин-******** и *******, редкая мразь.
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12.04.2022 15:56 Відповісти
Читайте спогади прибалтів, яких вигнали після 1945 року за Полярне коло.
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12.04.2022 16:05 Відповісти
наприклад, Мара Заліте "П'ять пальців" - є в укр. перекладі
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12.04.2022 16:21 Відповісти
Та сама практика яка була 300 років тому,у рашистів нічого не змінюється.Імперія зла-рф повинна бути знищена!!
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12.04.2022 16:05 Відповісти
Ну что же, хотели путина-вот и получили, так что, повезло вам, будете теперь жить в расеи, в далёких, холодных, заброшенных местах. Вот теперь у вас, самый настоящий русский мир!
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12.04.2022 17:52 Відповісти
нет слов...сталинские времена вернулись!
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12.04.2022 18:27 Відповісти
я сразу говорил, что огпу-чк-мгб-кгб снова устроит гулаг для украинцев.
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13.04.2022 01:45 Відповісти
 
 