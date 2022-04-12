Более 700 тысяч граждан Украины вывезено в Россию, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что с территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 700 тысяч гражданских жителей.

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"По данным Российской Федерации, более 700 тысяч наших граждан вывезено в Россию, по их подсчетам, более 130 тысяч детей", – сказала Денисова.

По ее словам, ежедневно в Россию вывозят около 20 тысяч человек, украинцы находятся в 35 регионах РФ.

"Сейчас фильтрационный лагерь есть в Донецкой области, где находятся более 10 тысяч наших граждан. Это фильтрационные лагеря, в которых они принуждают наших граждан к сотрудничеству. Узнают их интересы, их поддержку Украины или РФ. Они узнают, есть ли знакомые правоохранители, чтобы потом их арестовать и пытать, возможно, таким образом и уничтожить их", – добавила омбудсмен.

Денисова рассказала, что только в Пензенской области России действуют четыре лагеря, в которые еще в феврале до начала широкомасштабной войны вывезли жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Омбудсмен называет военным преступлением насильственный вывоз Россией украинцев. "Это нарушение Женевской конвенции по соблюдению прав гражданского населения", – сказала она.

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Денисова также ответила на вопрос, возможно ли вернуть депортированное население с оккупированных территорий, пока идет война: "Возможно, если будем знать, куда их вернем. Если они туда вывезены, они потеряли, на мой взгляд, дома. Сейчас та часть, из которой они вывозят, она временно оккупирована, и там происходят жестокие бои, бомбардировки. Я думаю, что, возможно, их вывозить в какое-нибудь третье государство, чтобы они были в безопасном государстве, чтобы их не пытали, чтобы им помогли", - сказала омбудсмен.