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Денисова (996) депортация (663) россия (92987)

Более 700 тысяч граждан Украины вывезено в Россию, - Денисова

депортація

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что с территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 700 тысяч гражданских жителей.

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"По данным Российской Федерации, более 700 тысяч наших граждан вывезено в Россию, по их подсчетам, более 130 тысяч детей", – сказала Денисова.

По ее словам, ежедневно в Россию вывозят около 20 тысяч человек, украинцы находятся в 35 регионах РФ.

"Сейчас фильтрационный лагерь есть в Донецкой области, где находятся более 10 тысяч наших граждан. Это фильтрационные лагеря, в которых они принуждают наших граждан к сотрудничеству. Узнают их интересы, их поддержку Украины или РФ. Они узнают, есть ли знакомые правоохранители, чтобы потом их арестовать и пытать, возможно, таким образом и уничтожить их", – добавила омбудсмен.

Денисова рассказала, что только в Пензенской области России действуют четыре лагеря, в которые еще в феврале до начала широкомасштабной войны вывезли жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Омбудсмен называет военным преступлением насильственный вывоз Россией украинцев. "Это нарушение Женевской конвенции по соблюдению прав гражданского населения", – сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принудительно депортированных вывезенных в РФ мариупольцев россияне держат в лагере в Пензенской области, - Денисова

Денисова также ответила на вопрос, возможно ли вернуть депортированное население с оккупированных территорий, пока идет война: "Возможно, если будем знать, куда их вернем. Если они туда вывезены, они потеряли, на мой взгляд, дома. Сейчас та часть, из которой они вывозят, она временно оккупирована, и там происходят жестокие бои, бомбардировки. Я думаю, что, возможно, их вывозить в какое-нибудь третье государство, чтобы они были в безопасном государстве, чтобы их не пытали, чтобы им помогли", - сказала омбудсмен.
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Топ комментарии
+12
Та там і так майже всі хотіли "на родіну". Правда разом з українською територією. Це в принципі добре. Як привезли цей непотріб після Голодомору на Донбас з кацапських ******,так назад і забирають.
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12.04.2022 13:43
+3
Этих людей никто не эвакуировали, а ты пропагандируеш утилизацию по сути сотен тысяч людей. Ты и такие как ты ничем от рашистов не отличается.
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12.04.2022 13:58
+2
фільтраційні табори потрібні для них, коли захочуть повернутися
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12.04.2022 13:45
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Та там і так майже всі хотіли "на родіну". Правда разом з українською територією. Це в принципі добре. Як привезли цей непотріб після Голодомору на Донбас з кацапських ******,так назад і забирають.
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12.04.2022 13:43 Ответить
Иди вслед за русским кораблём.
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12.04.2022 13:56 Ответить
Этих людей никто не эвакуировали, а ты пропагандируеш утилизацию по сути сотен тысяч людей. Ты и такие как ты ничем от рашистов не отличается.
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12.04.2022 13:58 Ответить
фільтраційні табори потрібні для них, коли захочуть повернутися
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12.04.2022 13:45 Ответить
Ні-ні. Всіх на "родіну прєдкав". Забайкалля,Колима,Камчатка.
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12.04.2022 13:47 Ответить
Цим питанням повинен був займатися міжнародний червоний хрест,що б допомогти українцям виїхати за межі рф,але де він є ??Цій організації з усіх куточків світу перерахували великі гроші для допомоги нашим біженцям,але на що вони їх витрачають невідомо.
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12.04.2022 13:48 Ответить
Шашлыки, день победы...
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12.04.2022 13:55 Ответить
одних вывезли, других постреляют, третьи сами смылись уже давно. Вот любители ху"ла и кончились, на ДАМБАСЕ. И нет проблем. Только обратно не пускать.
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12.04.2022 14:00 Ответить
А нельзя не писать дебильные комментарии ,думаю после 24.02.22 там любителей ***** меньшинство!Так что их возвращать по-любому надо!
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12.04.2022 15:27 Ответить
новый ГУЛАГ для украинцев. я сразу говорил, что раша будет вывозить наших граждан в сибирь.
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13.04.2022 01:37 Ответить
 
 