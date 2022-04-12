Понад 700 тисяч громадян України вивезено до Росії, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що з територій Донецької і Луганської областей до Росії вивезли понад 700 тисяч цивільних жителів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"За даними Російської Федерації, понад 700 тисяч наших громадян вивезено до Росії, за їхніми підрахунками, понад 130 тисяч дітей", – сказала Денісова.

За її словами, щодня до Росії вивозять майже 20 тисяч людей, українці перебувають у 35 регіонах РФ.

"Зараз фільтраційний табір є в Донецькій області, де перебувають понад 10 тисяч наших громадян. Це фільтраційні табори, в яких вони примушують наших громадян до співпраці. Дізнаються про їхні інтереси, про їхню підтримку України чи РФ. Вони дізнаються, чи є знайомі правоохоронці, щоб потім їх заарештувати і катувати, можливо, таким чином і знищити їх", – додала омбудсмен.

Денісова розповіла, що лише у Пензенській області Росії діють чотири табори, до яких ще в лютому, до початку широкомасштабної війни, вивезли жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Омбудсмен називає воєнним злочином насильне вивезення Росією українців. "Це порушення Женевської конвенції щодо дотримання прав цивільного населення", – сказала вона.

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Денісова також відповіла на запитання, чи можливо повернути депортоване населення з окупованих територій поки триває війна: "Можливо, якщо будемо знати, куди їх повернемо. Якщо вони туди вивезені були, вони втратили, на мій погляд, будинки. Зараз та частина, з якої вони вивозять, вона тимчасово окупована, і там відбуваються жорстокі бої, бомбардування. Я думаю, що, можливо, їх вивозити в якусь третю державу, щоб вони були в безпечній державі, щоб їх не катували, щоб їм допомогли", – сказала омбудсмен.