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Денісова (883) депортація (704) росія (63552)

Понад 700 тисяч громадян України вивезено до Росії, - Денісова

депортація

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що з територій Донецької і Луганської областей до Росії вивезли понад 700 тисяч цивільних жителів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"За даними Російської Федерації, понад 700 тисяч наших громадян вивезено до Росії, за їхніми підрахунками, понад 130 тисяч дітей", – сказала Денісова.

За її словами, щодня до Росії вивозять майже 20 тисяч людей, українці перебувають у 35 регіонах РФ.

"Зараз фільтраційний табір є в Донецькій області, де перебувають понад 10 тисяч наших громадян. Це фільтраційні табори, в яких вони примушують наших громадян до співпраці. Дізнаються про їхні інтереси, про їхню підтримку України чи РФ. Вони дізнаються, чи є знайомі правоохоронці, щоб потім їх заарештувати і катувати, можливо, таким чином і знищити їх", – додала омбудсмен.

Денісова розповіла, що лише у Пензенській області Росії діють чотири табори, до яких ще в лютому, до початку широкомасштабної війни, вивезли жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Омбудсмен називає воєнним злочином насильне вивезення Росією українців. "Це порушення Женевської конвенції щодо дотримання прав цивільного населення", – сказала вона.

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Денісова також відповіла на запитання, чи можливо повернути депортоване населення з окупованих територій поки триває війна: "Можливо, якщо будемо знати, куди їх повернемо. Якщо вони туди вивезені були, вони втратили, на мій погляд, будинки. Зараз та частина, з якої вони вивозять, вона тимчасово окупована, і там відбуваються жорстокі бої, бомбардування. Я думаю, що, можливо, їх вивозити в якусь третю державу, щоб вони були в безпечній державі, щоб їх не катували, щоб їм допомогли", – сказала омбудсмен.

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Топ коментарі
+12
Та там і так майже всі хотіли "на родіну". Правда разом з українською територією. Це в принципі добре. Як привезли цей непотріб після Голодомору на Донбас з кацапських ******,так назад і забирають.
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12.04.2022 13:43
+3
Этих людей никто не эвакуировали, а ты пропагандируеш утилизацию по сути сотен тысяч людей. Ты и такие как ты ничем от рашистов не отличается.
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12.04.2022 13:58
+2
фільтраційні табори потрібні для них, коли захочуть повернутися
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12.04.2022 13:45
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Та там і так майже всі хотіли "на родіну". Правда разом з українською територією. Це в принципі добре. Як привезли цей непотріб після Голодомору на Донбас з кацапських ******,так назад і забирають.
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12.04.2022 13:43 Відповісти
Иди вслед за русским кораблём.
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12.04.2022 13:56 Відповісти
Этих людей никто не эвакуировали, а ты пропагандируеш утилизацию по сути сотен тысяч людей. Ты и такие как ты ничем от рашистов не отличается.
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12.04.2022 13:58 Відповісти
фільтраційні табори потрібні для них, коли захочуть повернутися
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12.04.2022 13:45 Відповісти
Ні-ні. Всіх на "родіну прєдкав". Забайкалля,Колима,Камчатка.
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12.04.2022 13:47 Відповісти
Цим питанням повинен був займатися міжнародний червоний хрест,що б допомогти українцям виїхати за межі рф,але де він є ??Цій організації з усіх куточків світу перерахували великі гроші для допомоги нашим біженцям,але на що вони їх витрачають невідомо.
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12.04.2022 13:48 Відповісти
Шашлыки, день победы...
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12.04.2022 13:55 Відповісти
одних вывезли, других постреляют, третьи сами смылись уже давно. Вот любители ху"ла и кончились, на ДАМБАСЕ. И нет проблем. Только обратно не пускать.
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12.04.2022 14:00 Відповісти
А нельзя не писать дебильные комментарии ,думаю после 24.02.22 там любителей ***** меньшинство!Так что их возвращать по-любому надо!
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12.04.2022 15:27 Відповісти
новый ГУЛАГ для украинцев. я сразу говорил, что раша будет вывозить наших граждан в сибирь.
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13.04.2022 01:37 Відповісти
 
 