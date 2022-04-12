Окупанти примусово депортували до Росії 33,5 тисячі жителів Маріуполя, - міськрада
Служби Маріупольської міської ради підтвердили, що 33,5 тисячі жителів міста були незаконно депортовані російськими окупантами в РФ або в непідконтрольні уряду окремі райони Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомляє у телеграм-каналі міськради.
"Ми вже зафіксували 33,5 тисячі жителів Маріуполя, яких примусово депортували до так званої "ДНР" або до РФ. Ми верифікували цих людей з реєстром міста", - повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону #UA разом.
За його словами, зараз організовано роботу щодо порятунку маріупольців, незаконно вивезених на територію ворога. "Вже кілька посольств європейських держав приєдналися до цього процесу. Через різні країни ми повертаємо людей до України", - додав мер.
Також Бойченко наголосив, що наразі триває збір доказів воєнних злочинів РФ у Маріуполі, після чого дані мають отримати юридичну оцінку з боку міжнародних інститутів у сфері кримінального права.
Будь ласка, зачекайте...
Орки все зробили, щоб у людей не було вибору - постійні обстріли, нуль допомоги, максимальне перешколжання евакуації в Україну.
А в Ростов - пожалуста.
А потім кричать - "самі зголосились поїхати". Підлі і цинічні тварюки.
Многие добровольно едут в рашку,а многие с радостью (ну относительной конечно).
Есть конечно кто и не хотел туда.
Поэтому надо разбираться
Коли в тебе на руках твоя дитина, яка три дні не їла і вже день без води і коли в будь яку мить на її голівку може прилетіти снаряд, то ти "з радістю" поїдеш хоч до дідька, щоб врятувати свою дитину.
Припини цінічні коменти.
Это такая жизнь в приграничном городе-где масса родственников в соседнем государстве,так что многие мариупольцы выехали в РФ добровольно.
Не спорю некоторых депортировали насильно,но отнюдь не всех.
Пропагандони навіть фейк зняли, що їдуть на Ростов, але обламалось - всі впізнали дорогу і напрям руху.
Якщо так всі їхали в Ростов, чого ж вони так ризикнули облажатись?
Просто знімали б колону авто, яка рухалась в правильний бік.
Якби людям надали вільний безпечний вибір, куди виїжджати, то співідношення було б 80/20 на користь України.
А ти дивишся пропаганду мордора і ще й підспівуєш їм.
Що, тяжко знайти 5-10 "теток", яуі будуть проклинати АЗОВ?
Ще згадай інтерв'ю " с распятым мальчиком"
Александр вы*бал кошку.
Петр Семенович снял трусы
и выставил жопу в окошко.
Олег сделал штопором дырку в губе.
Вадим наглотался шурупов.
Максим на экране Айфона себе
ключом нацарапал «******».
Иван обоссал трамвай на ходу.
Евгений не мылся неделю.
Борис кричал «конгрессменов в п*зду»
и начал курить в постели.
Дмитрий чесал отверткой яйцо
и расцарапал до крови.
Павел засунул в духовку лицо
и сжег ресницы и брови.
Руслан выбил палкой четыре окна.
Алексей разломал калитку.
Виктор по-новой набрал говна
и в прихожей слепил пирамидку.
Михаил органично блевал в кусты.
Иннокентий устроил истерику.
А ты? Чем за новые санкции ты
наказал адекватно Америку?
© Леонид Каганов