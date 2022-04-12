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депортація (704) Маріуполь (3205)

Окупанти примусово депортували до Росії 33,5 тисячі жителів Маріуполя, - міськрада

маріуполь

Служби Маріупольської міської ради підтвердили, що 33,5 тисячі жителів міста були незаконно депортовані російськими окупантами в РФ або в непідконтрольні уряду окремі райони Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомляє у телеграм-каналі міськради.

"Ми вже зафіксували 33,5 тисячі жителів Маріуполя, яких примусово депортували до так званої "ДНР" або до РФ. Ми верифікували цих людей з реєстром міста", - повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону #UA разом.

За його словами, зараз організовано роботу щодо порятунку маріупольців, незаконно вивезених на територію ворога. "Вже кілька посольств європейських держав приєдналися до цього процесу. Через різні країни ми повертаємо людей до України", - додав мер.

Також Бойченко наголосив, що наразі триває збір доказів воєнних злочинів РФ у Маріуполі, після чого дані мають отримати юридичну оцінку з боку міжнародних інститутів у сфері кримінального права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від 20 до 22 тис. осіб загинули в Маріуполі, - глава ОВА Кириленко

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Топ коментарі
+4
Виктор обмазал говном часы.
Александр вы*бал кошку.
Петр Семенович снял трусы
и выставил жопу в окошко.
Олег сделал штопором дырку в губе.
Вадим наглотался шурупов.
Максим на экране Айфона себе
ключом нацарапал «******».
Иван обоссал трамвай на ходу.
Евгений не мылся неделю.
Борис кричал «конгрессменов в п*зду»
и начал курить в постели.
Дмитрий чесал отверткой яйцо
и расцарапал до крови.
Павел засунул в духовку лицо
и сжег ресницы и брови.
Руслан выбил палкой четыре окна.
Алексей разломал калитку.
Виктор по-новой набрал говна
и в прихожей слепил пирамидку.
Михаил органично блевал в кусты.
Иннокентий устроил истерику.
А ты? Чем за новые санкции ты
наказал адекватно Америку?

© Леонид Каганов

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12.04.2022 20:09
+3
Як орки можуть бути гарантами?
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12.04.2022 20:04
+2
так хто доктор тим довбодятлам
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12.04.2022 20:06
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Як орки можуть бути гарантами?
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12.04.2022 20:04 Відповісти
так хто доктор тим довбодятлам
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12.04.2022 20:06 Відповісти
Неправильне твердження.
Орки все зробили, щоб у людей не було вибору - постійні обстріли, нуль допомоги, максимальне перешколжання евакуації в Україну.
А в Ростов - пожалуста.
А потім кричать - "самі зголосились поїхати". Підлі і цинічні тварюки.
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12.04.2022 20:17 Відповісти
зайдите в ютубе Крупнокалиберный переполох-и гляньте как их (мариупольцев) "насильно "вывозят.
Многие добровольно едут в рашку,а многие с радостью (ну относительной конечно).
Есть конечно кто и не хотел туда.
Поэтому надо разбираться
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12.04.2022 20:26 Відповісти
Ще раз перечитай мій коментар -видно не зрозумів.

Коли в тебе на руках твоя дитина, яка три дні не їла і вже день без води і коли в будь яку мить на її голівку може прилетіти снаряд, то ти "з радістю" поїдеш хоч до дідька, щоб врятувати свою дитину.

Припини цінічні коменти.
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12.04.2022 20:40 Відповісти
это не циничные комментарии.
Это такая жизнь в приграничном городе-где масса родственников в соседнем государстве,так что многие мариупольцы выехали в РФ добровольно.
Не спорю некоторых депортировали насильно,но отнюдь не всех.
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12.04.2022 20:48 Відповісти
Ти бачив колони авто, які їхали на Запоріжжя?
Пропагандони навіть фейк зняли, що їдуть на Ростов, але обламалось - всі впізнали дорогу і напрям руху.
Якщо так всі їхали в Ростов, чого ж вони так ризикнули облажатись?
Просто знімали б колону авто, яка рухалась в правильний бік.
Якби людям надали вільний безпечний вибір, куди виїжджати, то співідношення було б 80/20 на користь України.

А ти дивишся пропаганду мордора і ще й підспівуєш їм.
Що, тяжко знайти 5-10 "теток", яуі будуть проклинати АЗОВ?

Ще згадай інтерв'ю " с распятым мальчиком"
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12.04.2022 20:58 Відповісти
Тут и без Ютуба их видно... Стоят в очереди в Крым... Но гораздо меньше, чем было в 14-м... А как поют о "зверствах Азова"... Начинаешь подробнее спрашивать, повторяют весь бред из раша телевизора...
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12.04.2022 20:45 Відповісти
Виктор обмазал говном часы.
Александр вы*бал кошку.
Петр Семенович снял трусы
и выставил жопу в окошко.
Олег сделал штопором дырку в губе.
Вадим наглотался шурупов.
Максим на экране Айфона себе
ключом нацарапал «******».
Иван обоссал трамвай на ходу.
Евгений не мылся неделю.
Борис кричал «конгрессменов в п*зду»
и начал курить в постели.
Дмитрий чесал отверткой яйцо
и расцарапал до крови.
Павел засунул в духовку лицо
и сжег ресницы и брови.
Руслан выбил палкой четыре окна.
Алексей разломал калитку.
Виктор по-новой набрал говна
и в прихожей слепил пирамидку.
Михаил органично блевал в кусты.
Иннокентий устроил истерику.
А ты? Чем за новые санкции ты
наказал адекватно Америку?

© Леонид Каганов

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12.04.2022 20:09 Відповісти
Мне вдруг в голову пришла чудовищная мысль: роисиские фашисты выставят мирных жителей как живой щит.
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12.04.2022 20:18 Відповісти
У них деды которых они на палочке носят так делали,эти продолжают чёрные дела.
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12.04.2022 20:51 Відповісти
 
 