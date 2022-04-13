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Оккупанты хотят научить депортированных украинских детей русскому языку. ВИДЕО

Летом россияне собираются организовать для депортированных из Украины детей языковые курсы, потому что те не владеют русским "в достаточной степени для усвоения общеобразовательной программы".

Об этом заявила на заседании Совета Федерации РФ глава комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Многие дети из освобожденных территорий не владеют русским языком в достаточной степени для освоения нашей общеобразовательной программы", - сказала она.

Для украинских детей, незаконно вывезенных в Россию, собираются организовать языковые курсы.

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"В летний период будут организованы курсы. К ним будут привлекаться студенты, старшеклассники и воспитатели", - пообещала Гумерова.

Автор: 

депортация (681) дети (6514) россия (95652) русский язык (573)


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Топ комментарии
+23
Так вони вже вміють- кожен чітко скаже "Русский военный корабль, иди *****!"
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13.04.2022 14:08
+22
Якщо наші території не звільнити, то через років 5-7 років наші ж русифіковані діти будуть воювати проти нас.
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13.04.2022 14:10
+21
Широко известна (искажённая) цитата Ивана Петровича Корнилова относительно национального самосознания польского дворянства и польского языка: «Что не доделал русский штык - доделает русский чиновник, русская школа и русский поп.

жалкую що все життя був російськомовним... це отрута
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13.04.2022 14:09
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Так вони вже вміють- кожен чітко скаже "Русский военный корабль, иди *****!"
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13.04.2022 14:08 Ответить
на ращці бистро зуби повибивають за такі слова. це в нас тут із сепарами хороводи водять.
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13.04.2022 14:18 Ответить
То їдь на рашку- і там не води хороводи. В чому проблема?
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13.04.2022 14:21 Ответить
Широко известна (искажённая) цитата Ивана Петровича Корнилова относительно национального самосознания польского дворянства и польского языка: «Что не доделал русский штык - доделает русский чиновник, русская школа и русский поп.

жалкую що все життя був російськомовним... це отрута
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13.04.2022 14:09 Ответить
Все життя був двомовним, ***** мене, людину з двома гуманітарними вишами, переконав, мова має значення.
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13.04.2022 14:13 Ответить
Всю жизнь был трехязычным. Украинский, русский, английский... Нифига это не признак или способ сегрегации. Нормальные люди общаются на любом языке. Все харьковчане, например, знают, что совершенно нормальная ситуация, когда собеседники общаются на двух языках сразу и никаких проблем это не вызывает... Даже в маркетах - "Вам пакет потрібен? Нет, спасибо..." или наоборот "Вам пакет нужен? Нi, дякую...". Да хоть на греческом или на языке майя... Все от человека зависит. Долбоебы могут говорить на любом языке. Русский язык, на котором писали и говорили Достоевский, Пушкин, Маяковский, Есенин, Менделеев, Королев... Сотни их... Он не сам по себе плох. А вот носители сейчас в 98% - говно. Все равно что утверждать что 95-й бензин херовый, потому что в орде им заправляются... Это просто бензин.
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13.04.2022 14:32 Ответить
Это просто бензин. Это просто книга. Это просто язык.
А потім палять українські книги.
Бо усе не просто так.
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13.04.2022 14:41 Ответить
Якщо наші території не звільнити, то через років 5-7 років наші ж русифіковані діти будуть воювати проти нас.
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13.04.2022 14:10 Ответить
На Донбасі вже воюють.
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13.04.2022 14:17 Ответить
Парашенські мразі не тільки забирають дитячі життя, но ще й намагаються забрати дитячі українські душі.
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13.04.2022 14:11 Ответить
Ще один доказ, що мова це інструмент рашизму. Нащо вчити російської тих, кого захищаєш від української?
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13.04.2022 14:11 Ответить
так о чем это говорит??? о том, что многим нашим ребятам ваш изык и на хер не был нужен...
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13.04.2022 14:13 Ответить
А где родители этих детей ? Почему их не требуют вернуть ? Как это возможно?
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13.04.2022 14:35 Ответить
3,14здить, як дихає! Наші діти, на відміну від рускочєлюсних, якщо знають українську мову, то й практично вільно володіють російською, тобто, вони білінгви. Принаймі, я не зустрічав жодної дитини, яка б не володіла кацапським діалектом. Посто у дітей хочуть повністю знищити знання української мови, так би мовити, денаціоналізувати мля!
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13.04.2022 14:19 Ответить
На Волині, молодь до 30 років читати російською може, говорить з трудом.
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13.04.2022 23:48 Ответить
Хто тепер скаже, що мовне питання не на часі!
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13.04.2022 14:28 Ответить
Мову окупанта потрібно знати ..але не в таких умовах її вивчати.
Слава нації
Смерть москалям
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13.04.2022 14:30 Ответить
Не ліпіть усіх в одну купу. Серед них є такі що хотіли виїхати на "істарічєскую родіну" і ті, яких вивезли насильно. Перших перехрестіть і побажайте їм відчути всю красу "камнєй с нєба", вони самі цього хотіли. Інші вже різними способами шукають як втекти звідти. Найпоширеніший спосіб -- через Грузію. Наша задача (було б добре ) відсіювати ватну погань і відправляти їх назад в руській мір. Тільки от проблема -- хто і як буде це робити з нашою "толерантністю" до своїх ворогів ?
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13.04.2022 14:35 Ответить
по фашисткой классике росс империи и ссср
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13.04.2022 15:11 Ответить
Хто б недепортованих українських дітей навчив користуватися українською мовою...
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13.04.2022 15:39 Ответить
стопудово під виглядом навачння руському язіку будуть мити мізки всі депортованим.
В принципі, взагалі , сама оця примусова русифікація є закінченим злочином
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13.04.2022 16:04 Ответить
Я даже знаю почему детишки недостаточно владеют русским языком. Скорее всего под исконно русским имеется тот которым военные орки в радиоперехватах с мамками разговаривают.
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13.04.2022 16:17 Ответить
знають вони російську, завдяки системі освіти в Україні всі ці десятиліття замість того, щоб вчити українську мову
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13.04.2022 16:33 Ответить
Моїм 30 і 29 років. Російську в школі не вивчали.
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13.04.2022 23:51 Ответить
 
 