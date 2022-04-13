Оккупанты хотят научить депортированных украинских детей русскому языку. ВИДЕО

Летом россияне собираются организовать для депортированных из Украины детей языковые курсы, потому что те не владеют русским "в достаточной степени для усвоения общеобразовательной программы".

Об этом заявила на заседании Совета Федерации РФ глава комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Многие дети из освобожденных территорий не владеют русским языком в достаточной степени для освоения нашей общеобразовательной программы", - сказала она.

Для украинских детей, незаконно вывезенных в Россию, собираются организовать языковые курсы.

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"В летний период будут организованы курсы. К ним будут привлекаться студенты, старшеклассники и воспитатели", - пообещала Гумерова.