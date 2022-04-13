Оккупанты собираются открыть единственную уцелевшую школу Мариуполя: будут учить по российской программе

В единственной уцелевшей школе Мариуполя, школе №53, захватчики хотят возобновить образовательный процесс для учащихся 4, 9 и 11 классов, чтобы показать, что город "возвращается к нормальной жизни".

Об этом пишет в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"После назначения Константина "трупожера" Иващенко пошли другие назначения. На сегодняшний день Иващенко назначил руководителя образования. По предварительной информации, некого господина Мирошниченко (данные уточняются для полной идентификации), который уже заявил о подготовке к запуску процесса обучения для 4, 9 и 11 (12-х) классов. Местом для "восстановления обучения" выбрана единственная неповрежденная школа №53", - сообщил он.

По словам Андрющенко, школу уже несколько дней приводят в порядок. Обучение планируют запустить с 1 мая.

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"Почему именно такие классы? Из-за желания формальной интеграции в российскую и псевдореспубликанскую систему образования", - добавил советник мэра.