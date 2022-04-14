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Новости Война
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Некому стоять в карауле: в Хабаровском крае массово увольняются военнослужащие, - Цимбалюк

русня

Военнослужащие в Хабаровском крае массово отказываются от участия в спецоперации и пишут рапорты на увольнение с военной службы.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Роман Цымбалюк, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие в Хабаровском крае массово отказываются от участия в спецоперации и пишут рапорты на увольнение с военной службы. В некоторых воинских частях не хватает минимального количества личного состава для несения службы в посуточном наряде и карауле", - отметил он.

Похожая ситуация, по словам Цимбалюка, и в 39-й отдельной мотострелковой бригаде из Южно-Сахалинска.

Также читайте: Общие потери РФ с начала войны – около 19,9 тыс. человек, 160 самолетов, 144 вертолета, 753 танка и 1 968 бронированных машин

Тамошние военные "после общения с товарищами, участвовавшими в специальной военной операции по защите Донбасса, отказываются ехать воевать в Украину", - отметил Цимбалюк.

Автор: 
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Топ комментарии
+32
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14.04.2022 13:20
+28
Добовий наряд, а не вбрання
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14.04.2022 13:19
+24
Не хотят,суки,ипотеку закрывать?
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14.04.2022 13:19
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нема кому стояти- так лягай і лежи касабска тварина
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14.04.2022 13:19 Ответить
Добовий наряд, а не вбрання
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14.04.2022 13:19 Ответить
гугл перекладач і писака що писав статтю про армію має такі познання як я про балет....
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14.04.2022 13:27 Ответить
цимбалюк на російській в ютьюбі стрімить, для ширшого охоплення, мабуть. коректор гав ловить.
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14.04.2022 13:38 Ответить
Часто спостерігаю такі переклади російськомовних працівників цензору, пропонував свої послуги з перекладу чи редагування їхніх текстів. Мороз.
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18.04.2022 07:21 Ответить
Не хотят,суки,ипотеку закрывать?
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14.04.2022 13:19 Ответить
Свиноматки кацапсячі Апєчалілісь...
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14.04.2022 13:22 Ответить
Мы их тварей НАРЯДИМ у нас в УКРАИНЕ в ПАКЕТЫ !!!
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14.04.2022 13:20 Ответить
https://www.ostro.org/general/society/news/632931/ После "жестких переговоров" Путин "разрешил" Австрии платить за газ в евро

здається Нехаймер там шрами як в Джокера заробив...
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14.04.2022 13:20 Ответить
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14.04.2022 13:20 Ответить
как он догадался??? ))
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14.04.2022 13:23 Ответить
та там уже и до совсем дубовых начинает что-то доходить ...)))
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14.04.2022 13:38 Ответить
В принципі так, тільки не в спіну, а в псіну.
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14.04.2022 13:46 Ответить
українці ніколи не вдавали з себе друзів кацапсин. це кацапсини щось там лопотали про братьєв.
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14.04.2022 14:24 Ответить
Дурень до сих пор не понял что "дружба", навязанная штыками, исщезнет в тот самый момент, когда у другой сторроны появится возможность уйти или ткнуть тем самым штыком в рыло обидчика. Пусть Гена не обыжается. Это не лично, а только логично.
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14.04.2022 14:37 Ответить
В Украину! (відмовляються їхати воювати на Україну" Джерело:
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14.04.2022 13:21 Ответить
Він цитує пряму мову кацапів.
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14.04.2022 13:31 Ответить
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14.04.2022 13:21 Ответить
Піста кугутовичу
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14.04.2022 13:24 Ответить
*ета єучая Украіна сведьот мєня с ума, я не хачу всєго єтого, я хочу просто ходить с Шойгу по горам
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14.04.2022 13:25 Ответить
надо срочно жечь новых верблюдов ))
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14.04.2022 13:26 Ответить
Видно на концерт до гобзона білет купив, биєвий бурят...
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14.04.2022 13:30 Ответить
чурка чуркою а туда ж міністр куев
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14.04.2022 13:34 Ответить
это не инфа 3х недельной давности когда он пропадал? в фб у березовца ничего нет нашел https://www.facebook.com/taras.berezovets
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14.04.2022 14:05 Ответить
все вопросы сюда:
https://twitter.com/TarasBerezovets/status/1514517017872711681?s=20&t=dn1qgtH8IE425JRf6jPegQ
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14.04.2022 14:12 Ответить
аа вижу, свежее спс, надеюсь на концерт таки уедет
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14.04.2022 14:38 Ответить
"В добовому вбранні.."???

Чи все ж в добовому наряді?
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14.04.2022 13:23 Ответить
пекельні борошна )
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14.04.2022 13:29 Ответить
підлога світу
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14.04.2022 13:31 Ответить
Підлога Макартні
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14.04.2022 13:34 Ответить
вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна! ))
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14.04.2022 13:37 Ответить
Так, вбрання, що біологічно розкладається за одну добу. В землі.
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14.04.2022 14:11 Ответить
Збройним Силам України на це плювати. Вони вас кацапи їбучі усіх розірвуть на шмати.
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14.04.2022 13:24 Ответить
так лосям, живущих там в тайге окружающей склады с боеприпасами, надо бесплатно раздавать сигареты и спички )
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14.04.2022 13:25 Ответить
Оце демілітаризація так демілітаризація. Все йде по плану 😂
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14.04.2022 13:26 Ответить
та шо там ...приезжайте , у нас хорошо
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14.04.2022 13:28 Ответить
Кац з трьохлінійкою?
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14.04.2022 13:32 Ответить
Це бердана.
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14.04.2022 13:48 Ответить
Бердана з багнетом?
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14.04.2022 13:57 Ответить
Ай-яй-яй...А як же "екскурсія" в Україну?????
Ми ж на вас розраховували!!??
У на ще лишилося 200 тис "пакетів".
Ми навіть ваші кораблі вже "пакуємо в пакети"
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14.04.2022 13:32 Ответить
тю, чого??
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14.04.2022 13:33 Ответить
Добове вбрання - це щось нове. Коли у вас заведеться хоч одна людина опосередковано пов'язана з армією для попереднього перечитування опусів? А краще, щоб з'явився хоча б один україномовний автор!
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14.04.2022 13:33 Ответить
трудности гугл перевода
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14.04.2022 13:39 Ответить
та цензору уже сколько раз писали, что сначала нужно новость на украинском писать, а потом уже гугл-переводчиком пусть переливают в русскую версию. А они до сих пор тупят.
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14.04.2022 13:44 Ответить
Тю на них, ми вже і квіти приготували...
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14.04.2022 13:37 Ответить
Сарафанное радио хорошо работает.
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14.04.2022 13:37 Ответить
Ублажав, ублажав ***** в тайгє і все, як кажуть насмарку...
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14.04.2022 13:40 Ответить
Февраль: захватим Украину за три дня, парад в Киеве, ВСУ разбегутся
Март: Украина - мощный и мотивированный противник с боеспособной армией
Апрель: мы воюем не только с Украиной, а против всей НАТЫ!
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14.04.2022 13:44 Ответить
May: Dear ladies and gentlemen, let us speak from our hearts in English...
Червень: Хлопці, а де тут у вас туалетний папір продається?
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14.04.2022 13:50 Ответить
Июль: в туалетной бумаге нет нужды, так еда уже закончилась.
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14.04.2022 13:56 Ответить
для несення служби у добовому вбранні Джерело:

Юро, та скажи ж ти вже в кінці кінців своїм, хай вони вони працюють руками, тобто хай руками пишуть українскою, а перекладають на російську тоді вже як забажають, хочь у голові, хочь у гуглі
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14.04.2022 13:47 Ответить
"несення служби у добовому вбранні" - феєричний машинний переклад. Малося на увазі "в наряді"?
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14.04.2022 13:51 Ответить
Журналізди! Пишіть українською мовою, а не перекладайте свій російський текст транслітом! "Добовому вбранні"!)))) Цеж ви писали російською "суточный наряд" і навіть не перечитали!
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14.04.2022 13:52 Ответить
Готовятся к встрече китайской армии. Лучше действительно сразу разбежаться, а потом на лесоповал за копейки (зато хоть живой).
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14.04.2022 13:52 Ответить
За поребреком массовая нестоячка. 👌
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14.04.2022 13:55 Ответить
Когда ВСУ победит на Донбассе,расия останется вообще без армии.Поэтому останавливаться нам не имеет смысла.Необходимо будет уничтожить абсолютно ВСЮ инфраструктуру расии и пускай живут в своём говн
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14.04.2022 13:59 Ответить
А шо не так? Труси "нєдєлька" чули?
От вам і добове вбрання.
Кацапен-зольдати служать у крадених "нєдєльках".

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14.04.2022 16:07 Ответить
Які ***** «каравули»,скоро всі будуть китайцям чоботи чистити!
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14.04.2022 17:50 Ответить
 
 