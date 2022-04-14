Некому стоять в карауле: в Хабаровском крае массово увольняются военнослужащие, - Цимбалюк
Военнослужащие в Хабаровском крае массово отказываются от участия в спецоперации и пишут рапорты на увольнение с военной службы.
Об этом пишет в фейсбуке журналист Роман Цымбалюк, передает Цензор.НЕТ.
"Военнослужащие в Хабаровском крае массово отказываются от участия в спецоперации и пишут рапорты на увольнение с военной службы. В некоторых воинских частях не хватает минимального количества личного состава для несения службы в посуточном наряде и карауле", - отметил он.
Похожая ситуация, по словам Цимбалюка, и в 39-й отдельной мотострелковой бригаде из Южно-Сахалинска.
Тамошние военные "после общения с товарищами, участвовавшими в специальной военной операции по защите Донбасса, отказываются ехать воевать в Украину", - отметил Цимбалюк.
Пожалуйста, подождите...
здається Нехаймер там шрами як в Джокера заробив...
https://twitter.com/TarasBerezovets/status/1514517017872711681?s=20&t=dn1qgtH8IE425JRf6jPegQ
Чи все ж в добовому наряді?
Ми ж на вас розраховували!!??
У на ще лишилося 200 тис "пакетів".
Ми навіть ваші кораблі вже "пакуємо в пакети"
Март: Украина - мощный и мотивированный противник с боеспособной армией
Апрель: мы воюем не только с Украиной, а против всей НАТЫ!
Червень: Хлопці, а де тут у вас туалетний папір продається?
Юро, та скажи ж ти вже в кінці кінців своїм, хай вони вони працюють руками, тобто хай руками пишуть українскою, а перекладають на російську тоді вже як забажають, хочь у голові, хочь у гуглі
От вам і добове вбрання.
Кацапен-зольдати служать у крадених "нєдєльках".