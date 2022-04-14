Оккупанты обстреляли поселок Великая Писаревка Сумской области, - Живицкий. ФОТО
Российские войска обстреляли поселок Большая Писаревка в Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Детали обстрела он пообещал сообщить позже.
Топ комментарии
+9 Dr. Liwsy 361dd057
показать весь комментарий14.04.2022 17:43
+8 Dust
показать весь комментарий14.04.2022 17:50
+6 Йцу Кенг 07b0c614
показать весь комментарий14.04.2022 17:45
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але це не вирішує проблеми - рашка не Хамас з хасанами - стіною не відокремишся та Залізний купол над кожним селом не поставиш
пригодится когда "молодой вернется без конца"
треба позбутись бал-бла-больських ілюзій щодо міфічних країн-гарантів
Байден чітко окреслив для рашки: "кожен дюйм території НАТО недоторканий !"
ТАК ЩО РНБО КАЖЕ?
Бо воно щось там перднуло, тіпа "провокації".
І ЩО? ЩО БУДЕМО РОБИТИ?
ПРОСТО СПОСТЕРІГАЄМО?
НЕ ПІДДАЄМОСЬ НА ПРОВОКАЦІЇ?
АЛЬО! РНБО!
Хто не вдупляє, продовжуйте ставити лайки під коментами "Яке ще РНБО?"...
То ми не відповідаємо?
Спостерігаємо?